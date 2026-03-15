  Черчесов о Дзюбе: «Поседел немного, но все такой же целеустремленный и спортсменистый. Мы больше переписываемся, нежели созваниваемся»
Черчесов о Дзюбе: «Поседел немного, но все такой же целеустремленный и спортсменистый. Мы больше переписываемся, нежели созваниваемся»

Черчесов о Дзюбе: он поседел немного, но все такой же спортсменистый.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, что продолжает общаться с 37-летним форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

На ЧМ-2018 Черчесов возглавлял сборную России, за которую выступал Дзюба.

– Общаетесь с Дзюбой? В чем он изменился с чемпионата мира 2018 года?

– Мы больше переписываемся, нежели созваниваемся. А так он такой же целеустремленный, спортсменистый, как я люблю называть.

Старается помочь своей команде – в этом плане изменений никаких нет. Естественно, поседел немного, а так все нормально.

– Какой результат удовлетворит вас по итогам сезона?

– Стараемся играть так, чтобы достойно выглядеть в турнирной таблице. Понятно, что хочется быть выше, но все покажет чемпионат. Топ‑6? Все реально, если мы соответствуем уровню топ‑6, а другие сдают позиции, – сказал Черчесов.

«Дзюба напоминает Жириновского – все смеются над его словами, а потом все сбывается». Непомнящий про форварда

Материалы по теме
«Дзюба напоминает Жириновского – все смеются над его словами, а потом все сбывается. Артем – спартаковец, у него может получиться». Непомнящий про форварда и «Спартак»
13 марта, 14:11
Гендиректор «Акрона» о будущем Дзюбы в клубе: «Обсудим в конце сезона. Сейчас у нас 10 финалов, их надо достойно провести»
11 марта, 07:05
Дзюба об удалении Лусиано в матче с «Динамо»: «Глупо, так нельзя. По духу это красная, зачем с двух ног прыгать? В эпоху ВАР чего орать: «Не было»? Судье все в ухо сказали»
11 марта, 03:45
Рекомендуем
Главные новости
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
вчера, 23:05
Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
вчера, 22:59
Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
вчера, 22:08
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Осасуну»
вчера, 22:01
Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
вчера, 21:55Фото
Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
вчера, 21:45
«Интер» лидирует в Серии А с 68 очками после 29 туров. «Милан» отстает на 8 баллов, «Наполи» – на 9, «Комо» – на 14, «Ювентус» – на 15
вчера, 21:42
«Лацио» обыграл «Милан» – 1:0. Исаксен забил единственный гол
вчера, 21:41
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Лацио», «Рома» проиграла «Комо»
вчера, 21:41
Игор Тудор: «За 15 лет работы тренером ни разу не задумывался о будущем даже на секунду. Будущего не существует, это всего лишь воображение. Думаю только о завтрашней тренировке»
вчера, 21:31
Ко всем новостям
Последние новости
Аллегри про 0:1 с «Лацио»: «После победы «Милана» над «Интером» многие заговорили о скудетто, но надо быть реалистами. Леау разозлился, потому что мог получать более точные пасы»
вчера, 22:47
Эшли Коул возглавил «Чезену» из Серии B, контракт – до конца сезона с опцией продления
вчера, 22:32
Сарри удалили на 97-й минуте матча с «Миланом»: тренер «Лацио» возмущался из-за добавленного времени
вчера, 22:16
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
вчера, 22:00Тесты и игры
Чемпионат Франции. «Лион» и «Гавр» не забили, «Ренн» проиграл «Лиллю»
вчера, 21:39
Фердинанд выложил таблицу АПЛ с момента прихода Кэррика в «МЮ», где манкунианцы лидируют: «Харизматичный Кэрра»
вчера, 21:32
Лапорта близок к победе на выборах президента «Барсы» – уже празднует вместе со своими сторонниками
вчера, 21:31ВидеоСпортс"
Араухо передал Гави капитанскую повязку в матче с «Севильей». Испанец вышел на поле впервые с августа
вчера, 21:18
Тудор поприветствовал своего помощника перед матчем с «Ливерпулем». Английские СМИ допускают, что тренер «Тоттенхэма» перепутал его со Слотом – тот тоже лысый
вчера, 21:13Фото
Чемпионат Германии. «Штутгарт» обыграл «Лейпциг», «Вердер» уступил «Майнцу»
вчера, 20:26
Рекомендуем