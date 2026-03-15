Черчесов о Дзюбе: «Поседел немного, но все такой же целеустремленный и спортсменистый. Мы больше переписываемся, нежели созваниваемся»

Черчесов о Дзюбе: он поседел немного, но все такой же спортсменистый.

Главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов рассказал, что продолжает общаться с 37-летним форвардом «Акрона » Артемом Дзюбой .

На ЧМ-2018 Черчесов возглавлял сборную России, за которую выступал Дзюба.

– Общаетесь с Дзюбой? В чем он изменился с чемпионата мира 2018 года?

– Мы больше переписываемся, нежели созваниваемся. А так он такой же целеустремленный, спортсменистый, как я люблю называть.

Старается помочь своей команде – в этом плане изменений никаких нет. Естественно, поседел немного, а так все нормально.

– Какой результат удовлетворит вас по итогам сезона?

– Стараемся играть так, чтобы достойно выглядеть в турнирной таблице. Понятно, что хочется быть выше, но все покажет чемпионат. Топ‑6? Все реально, если мы соответствуем уровню топ‑6, а другие сдают позиции, – сказал Черчесов.

