Черчесов о Дзюбе: «Поседел немного, но все такой же целеустремленный и спортсменистый. Мы больше переписываемся, нежели созваниваемся»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, что продолжает общаться с 37-летним форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.
На ЧМ-2018 Черчесов возглавлял сборную России, за которую выступал Дзюба.
– Общаетесь с Дзюбой? В чем он изменился с чемпионата мира 2018 года?
– Мы больше переписываемся, нежели созваниваемся. А так он такой же целеустремленный, спортсменистый, как я люблю называть.
Старается помочь своей команде – в этом плане изменений никаких нет. Естественно, поседел немного, а так все нормально.
– Какой результат удовлетворит вас по итогам сезона?
– Стараемся играть так, чтобы достойно выглядеть в турнирной таблице. Понятно, что хочется быть выше, но все покажет чемпионат. Топ‑6? Все реально, если мы соответствуем уровню топ‑6, а другие сдают позиции, – сказал Черчесов.
«Дзюба напоминает Жириновского – все смеются над его словами, а потом все сбывается». Непомнящий про форварда