  • Орлов о Соболеве против «Спартака»: «Лучший среди худших до перерыва, глаза горели! Многовато думает о себе – карточка за празднование, мог получить и 2-ю за удар локтем в лицо Умярова»
Орлов о Соболеве против «Спартака»: «Лучший среди худших до перерыва, глаза горели! Многовато думает о себе – карточка за празднование, мог получить и 2-ю за удар локтем в лицо Умярова»

Орлов о «Зените» против «Спартака»: Соболев был лучшим среди худших до перерыва.

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева в игре против «Спартака».

В игре 21-го тура Мир РПЛ 29-летний нападающий открыл счет с пенальти, его гол оказался победным (2:0).

«Как оценить игру Соболева? Я не раз говорил, что у него проблемы с пасом, техникой. Но в желании ему не откажешь. По настрою в первом тайме он был лучшим в составе хозяев. Вышел заряженным на игру.

Накануне матча заявил, что будет праздновать гол в ворота «Спартака». И ведь забил, пусть и с пенальти. Он боролся. У него глаза горели!

Хотя эмоции порой зашкаливали. Он тоже многовато думает о себе. Первую карточку получил за своеобразное празднование гола.

Но мог ведь получить и второй горчичник за удар локтем в лицо Умярова. Карасев, похоже, находился далековато, не увидел, не наказал... Но если оценивать непосредственно игру Александра, то до перерыва он был лучшим среди худших», – сказал Орлов.

Соболев в маске для ныряния – затроллил «Спартак» в ответ. После победного гола

Соболев наконец-то победил «Спартак»! Это больше не худший соперник в карьере

Ну зачем Соболев так себя ведет?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Не мог, а должен был получить вторую. Карась простил
Ответ Unnamed80
Не мог, а должен был получить вторую. Карась простил
Простил за немалые деньги надо сказать.
Ответ карабашка
Простил за немалые деньги надо сказать.
Да в том-то и дело что простил бесплатно , просто испугался . Зенит судить яйца нужны . А их нет у Сергея как выяснилось.
В первом тайме в составе хозяев лучшим был Карасев. Да и во втором тайме тоже
Ответ Ебздрогыч
В первом тайме в составе хозяев лучшим был Карасев. Да и во втором тайме тоже
Ошибаетесь. Лучшим был Солари. Это надо долго думать, чтобы так привезти пенальти.
Жаль что судья ему позволял падать постоянно и нарушать безнаказанно правила
Ответ Spartakus1984
Жаль что судья ему позволял падать постоянно и нарушать безнаказанно правила
За падения вообще mvp надо было вручать
Чтооо??? Мы разные матчи смотрели. Если бы не пенка Заработанная другим, то о нем бы и забыли.
Не мог, а должен был. Карась совсем скатился уже. То, как он отсудил Локо-Ростов в первом круге, такие моменты пропускать. Пора уже во втордив идти судить
Лучшим был в матче Педро. Соболев вообще ничего не сделал, кроме пенальти и маски. И Карасев его простил, это точно. Надо было удалять, я за Зенит, но человек а 29 страдает ерундой
Карасеву двойка за матч
Зенит как Реал без помощи судей ничего не может, хотя игроков накупили на огромную
сумму.
Не «мог», а должен был получить. Надоело уже это газовое судейство
Материалы по теме
Максименко ужасен на пенальти: не дал забить лишь раз за 8 лет
вчера, 12:15
Соболев о пенальти «Спартаку»: «Шел бить уверенным и спокойным – иначе нельзя»
вчера, 11:58
Абаскаль про Соболева: «Я знал, что его прозвали «дельфином», но для меня он парень с характером, Саша мне очень симпатичен»
вчера, 09:18
«Спартак» выложил нарезку с падениями Соболева: «Плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча»
вчера, 09:07
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» может получить игрока «Палмейраса» как часть сделки по Венделу и Нино
12 минут назад
Лапорта о переизбрании на пост главы «Барсы»: «Это придаст столько сил, что нас ничто не остановит»
сегодня, 01:23
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
вчера, 23:05
Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
вчера, 22:59
Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
вчера, 22:08
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Осасуну»
вчера, 22:01
Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
вчера, 21:55Фото
Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
вчера, 21:45
«Интер» лидирует в Серии А с 68 очками после 29 туров. «Милан» отстает на 8 баллов, «Наполи» – на 9, «Комо» – на 14, «Ювентус» – на 15
вчера, 21:42
«Лацио» обыграл «Милан» – 1:0. Исаксен забил единственный гол
вчера, 21:41
Ко всем новостям
Последние новости
Артига о 3:0 с «Локо»: «У «Рубина» получилось даже больше, чем задумали. Важно сохранить скромность, не витать в облаках»
35 минут назад
Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»
51 минуту назад
Тедеев о «Самара Арене» после 1:1 с «Ахматом»: «Ужасное поле не позволяло «Акрону» контролировать мяч»
сегодня, 01:36
Аллегри про 0:1 с «Лацио»: «После победы «Милана» над «Интером» многие заговорили о скудетто, но надо быть реалистами. Леау разозлился, потому что мог получать более точные пасы»
вчера, 22:47
Эшли Коул возглавил «Чезену» из Серии B, контракт – до конца сезона с опцией продления
вчера, 22:32
Сарри удалили на 97-й минуте матча с «Миланом»: тренер «Лацио» возмущался из-за добавленного времени
вчера, 22:16
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
вчера, 22:00Тесты и игры
Чемпионат Франции. «Лион» и «Гавр» не забили, «Ренн» проиграл «Лиллю»
вчера, 21:39
Фердинанд выложил таблицу АПЛ с момента прихода Кэррика в «МЮ», где манкунианцы лидируют: «Харизматичный Кэрра»
вчера, 21:32
Лапорта близок к победе на выборах президента «Барсы» – уже празднует вместе со своими сторонниками
вчера, 21:31ВидеоСпортс"
Рекомендуем