Орлов о Соболеве против «Спартака»: «Лучший среди худших до перерыва, глаза горели! Многовато думает о себе – карточка за празднование, мог получить и 2-ю за удар локтем в лицо Умярова»
Комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева в игре против «Спартака».
В игре 21-го тура Мир РПЛ 29-летний нападающий открыл счет с пенальти, его гол оказался победным (2:0).
«Как оценить игру Соболева? Я не раз говорил, что у него проблемы с пасом, техникой. Но в желании ему не откажешь. По настрою в первом тайме он был лучшим в составе хозяев. Вышел заряженным на игру.
Накануне матча заявил, что будет праздновать гол в ворота «Спартака». И ведь забил, пусть и с пенальти. Он боролся. У него глаза горели!
Хотя эмоции порой зашкаливали. Он тоже многовато думает о себе. Первую карточку получил за своеобразное празднование гола.
Но мог ведь получить и второй горчичник за удар локтем в лицо Умярова. Карасев, похоже, находился далековато, не увидел, не наказал... Но если оценивать непосредственно игру Александра, то до перерыва он был лучшим среди худших», – сказал Орлов.
сумму.