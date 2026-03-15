Орлов о Соболеве против «Спартака»: «Лучший среди худших до перерыва, глаза горели! Многовато думает о себе – карточка за празднование, мог получить и 2-ю за удар локтем в лицо Умярова»

Орлов о «Зените» против «Спартака»: Соболев был лучшим среди худших до перерыва.

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда «Зенита » Александра Соболева в игре против «Спартака ».

В игре 21-го тура Мир РПЛ 29-летний нападающий открыл счет с пенальти, его гол оказался победным (2:0).

«Как оценить игру Соболева? Я не раз говорил, что у него проблемы с пасом, техникой. Но в желании ему не откажешь. По настрою в первом тайме он был лучшим в составе хозяев. Вышел заряженным на игру.

Накануне матча заявил, что будет праздновать гол в ворота «Спартака». И ведь забил, пусть и с пенальти. Он боролся. У него глаза горели!

Хотя эмоции порой зашкаливали. Он тоже многовато думает о себе. Первую карточку получил за своеобразное празднование гола.

Но мог ведь получить и второй горчичник за удар локтем в лицо Умярова. Карасев, похоже, находился далековато, не увидел, не наказал... Но если оценивать непосредственно игру Александра, то до перерыва он был лучшим среди худших», – сказал Орлов.

