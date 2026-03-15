  Брайн Идову: «В России нет системного расизма, как в Америке. Там проблема из-за истории рабства и сегрегации. В России этого дела нет»
139

Брайн Идову: «В России нет системного расизма, как в Америке. Там проблема из-за истории рабства и сегрегации. В России этого дела нет»

Экс-защитник «Локомотива» и «Химок» Брайн Идову заявил, что в России нет системного расизма.

Идову родился и вырос в Санкт-Петербурге, но выступал за сборную Нигерии.

«Я за свою жизнь дважды сталкивался с расизмом на футболе. Один раз – когда был еще маленьким, а второй – уже будучи футболистом. Точно помню, что мы играли против «Торпедо» и часть трибуны кричала что-то на этаком. Что именно уже, честно говоря, не помню. Но мне тогда было вообще без разницы, мы в футбол играли. Я думал только о матче.

На этом, наверное, все. Больше ничего связанного с оскорблениями на этой почве с трибунами и болельщиками не было.

Но если говорить о проблеме в целом, то, на мой взгляд, в России нет такого расизма, как в Америке. Там все-таки эта проблема носит более системный характер. Больше из-за истории. Там же все связано с рабством, сегрегацией. Это уже часть американской жизни. А в России этого дела нет.

Люди, которые просто являются расистами по отношению к другим, есть везде. Например, у меня были знакомые, которые не любят азиатов. Понятия не имею за что, просто вот такие предрассудки.

Но повторюсь, в России вообще нет проблемы системного расизма. Просто есть люди, которые из-за предрассудков кого-то не любят. Но есть и другие, которые ко всем толерантны и всех обожают. На планете много людей, не будет у всех единого мнения.

Недавно же еще была история с Винисиусом, когда там был конфликт игрока с игроком, то это более грязная история. А болельщики – это такие люди, которые всегда будут пытаться выводить игроков команды соперника всеми возможными способами. Во время игры они всех априори не любят. Футболист может быть классным, всем нравится, но во время игры – он из главный враг», – сказал Идову.

«Будь в России расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы. Главные расисты в мире – они сами». Попов об инциденте с Кордобой на матче с ЦСКА

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
Как же адекватно. Приятно читать здравые рассуждения.
Как же адекватно. Приятно читать здравые рассуждения.
Комментарий скрыт
Как же адекватно. Приятно читать здравые рассуждения.
Было бы странно читать иное от человека, который родился и вырос в России)
Конечно в России не было негров, зачем они нужны если свой же народ были рабами
Конечно в России не было негров, зачем они нужны если свой же народ были рабами
Рабы были везде, не везде была колониальная политика с массовым завозом африканцев. Большинство стран Европы обходились своими же гражданами
Конечно в России не было негров, зачем они нужны если свой же народ были рабами
И какой вывод, исходя из темы новости ?
— Так, теперь давайте с эфиопским футболистом…
— Я — русский, и в Эфиопии никогда не был.
— Нам-то не гони! За километр видно, что ты людоедом был!
— Так, теперь давайте с эфиопским футболистом… — Я — русский, и в Эфиопии никогда не был. — Нам-то не гони! За километр видно, что ты людоедом был!
А почему в зоопарке-то?
А почему в зоопарке-то?
- Чтоб тебя никто не узнал!
Ничего себе как все правильно рассказал, еще бы про Винисиуса добавил, что ему кричат не потому что он черный, а потому что ведет себя как обезьяна
Ничего себе как все правильно рассказал, еще бы про Винисиуса добавил, что ему кричат не потому что он черный, а потому что ведет себя как обезьяна
В Реале есть загорелые футболисты, но "расисты" нападают на Винисиуса?
Здоровое мнение ,ну он у нас вырос в целом адекватно все разложил
Как сказал "отечественный" Никита, у нас это не расизм, а элементарное бескультурье. А про "ненавижу негров" громче всех обычно кричат те, кто их видел максимум по телевизору или в интернете.
Поэтому на этом сайте, одна из самых популярных фраз - "не люблю расизм и негров"
Поэтому на этом сайте, одна из самых популярных фраз - "не люблю расизм и негров"
Идову четко обозначил, что речь про системный расизм, то есть когда на уровне государства, компаний (пресловутый стеклянный потолок), общества дискриминация. А так придурков везде хватает и у нас в том числе
Это, кстати, так и есть. Когда люди удивляются, почему это черные в США получают привилегии и возмущаются позитивной дискриминации, тут нужно понимать, что следствием чего это является: в США еще живы чернокожие, которые не могли учиться в хороших "белых" школах и университетах. Следовательно, не получив хорошего образования, они не смогли найти хорошую высокооплачиваемую работу. Следовательно, дети и внуки этих людей не могут рассчитывать на финансовую помощь, для поступления в лучшие школы, которые готовят людей к поступлению в лучшие вузы. И получается замкнутый круг.

И это, как бы, системная проблема. В Росс.империи/СССР самое близкое к этому было только дискриминация евреев, наверное. Но это было далеко не настолько явно и фундаментально.
Это, кстати, так и есть. Когда люди удивляются, почему это черные в США получают привилегии и возмущаются позитивной дискриминации, тут нужно понимать, что следствием чего это является: в США еще живы чернокожие, которые не могли учиться в хороших "белых" школах и университетах. Следовательно, не получив хорошего образования, они не смогли найти хорошую высокооплачиваемую работу. Следовательно, дети и внуки этих людей не могут рассчитывать на финансовую помощь, для поступления в лучшие школы, которые готовят людей к поступлению в лучшие вузы. И получается замкнутый круг. И это, как бы, системная проблема. В Росс.империи/СССР самое близкое к этому было только дискриминация евреев, наверное. Но это было далеко не настолько явно и фундаментально.
В Империи было сословное общество. Притягивать проблему расизма в США - это примерно то же самое,. что притягивать сейчас в российском обществе проблему крепостных и помещиков. У нас с тобой могут быть предки у кого-то крепостные, у кого-то помещики, но это было бы весьма глупо и странно, если бы мы сейчас с тобой ненавидели друг друга на этом основании и выдвигали бы друг к другу какие-то требования. Любые подобные проблемы искусственно культивируются с конкретными целями, только и всего. Если эти темы не трогать - они и пары десятков лет не проживут...
В Империи было сословное общество. Притягивать проблему расизма в США - это примерно то же самое,. что притягивать сейчас в российском обществе проблему крепостных и помещиков. У нас с тобой могут быть предки у кого-то крепостные, у кого-то помещики, но это было бы весьма глупо и странно, если бы мы сейчас с тобой ненавидели друг друга на этом основании и выдвигали бы друг к другу какие-то требования. Любые подобные проблемы искусственно культивируются с конкретными целями, только и всего. Если эти темы не трогать - они и пары десятков лет не проживут...
Сословие было везде,глупо это вообще упоминать.
все четко разложил. в 90е и нулевые в среде бонхэдов был расизм, но как и сама эта субкультура, он был частью карго-культа. как бы неприятно это ни было некоторым, но славяне в общем, и русские в частности, не относятся в полном смысле к белым в понимании западного дискурса как к представителям расы угнетателей. исторически они были сами скорее угнетаемыми. этимология слова славянин кстати тоже отсылает к этому. а так как стрелочка не поворачивается, то получается, что одни угнетаемые не могут быть угнетателями по отношению к другим, лол. при этом бытовой расизм, нацизм, шовинизм имеет место как и во всем мире. но не системный. помню Идову, забавный пацан, Зенит в те годы еще троллили, что мол воспитанника не берете из за цвета кожи, что конечно было ерундой.
