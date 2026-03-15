Брайн Идову: «В России нет системного расизма, как в Америке. Там проблема из-за истории рабства и сегрегации. В России этого дела нет»

Брайн Идову: в России нет системного расизма, как в Америке.

Экс-защитник «Локомотива » и «Химок» Брайн Идову заявил, что в России нет системного расизма.

Идову родился и вырос в Санкт-Петербурге, но выступал за сборную Нигерии.

«Я за свою жизнь дважды сталкивался с расизмом на футболе. Один раз – когда был еще маленьким, а второй – уже будучи футболистом. Точно помню, что мы играли против «Торпедо» и часть трибуны кричала что-то на этаком. Что именно уже, честно говоря, не помню. Но мне тогда было вообще без разницы, мы в футбол играли. Я думал только о матче.

На этом, наверное, все. Больше ничего связанного с оскорблениями на этой почве с трибунами и болельщиками не было.

Но если говорить о проблеме в целом, то, на мой взгляд, в России нет такого расизма, как в Америке. Там все-таки эта проблема носит более системный характер. Больше из-за истории. Там же все связано с рабством, сегрегацией. Это уже часть американской жизни. А в России этого дела нет.

Люди, которые просто являются расистами по отношению к другим, есть везде. Например, у меня были знакомые, которые не любят азиатов. Понятия не имею за что, просто вот такие предрассудки.

Но повторюсь, в России вообще нет проблемы системного расизма. Просто есть люди, которые из-за предрассудков кого-то не любят. Но есть и другие, которые ко всем толерантны и всех обожают. На планете много людей, не будет у всех единого мнения.

Недавно же еще была история с Винисиусом , когда там был конфликт игрока с игроком, то это более грязная история. А болельщики – это такие люди, которые всегда будут пытаться выводить игроков команды соперника всеми возможными способами. Во время игры они всех априори не любят. Футболист может быть классным, всем нравится, но во время игры – он из главный враг», – сказал Идову.

