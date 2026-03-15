Соболев о пенальти «Спартаку»: «Шел бить уверенным и спокойным – иначе нельзя»

Нападающий «Зенита » Александр Соболев вспомнил, как при счете 0:0 шел исполнять пенальти удар в ворота «Спартака » (2:0).

– О том, что будете бить пенальти, если его назначат, заранее знали?

– Перед игрой на установке это было объявлено. Так всегда бывает и во многих командах.

– С какими мыслями шли к «точке», с учетом того, что в «Оренбурге» «Зенит» не реализовал два 11‑метровых?

– Могу сказать, что шел уверенным и спокойным. Иначе на пенальти идти нельзя, – сказал Соболев.