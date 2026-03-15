Владимир Быстров: «Спартак» обосрался во 2-м тайме матча с «Зенитом». Семак сделал правильные замены, справедливая победа»

Быстров: «Спартак» обосрался во 2-м тайме матча с «Зенитом».

Экс-полузащитник «Зенита » Владимир Быстров прокомментировал победу петербургского клуба над «Спартаком » (2:0) в 21-м тура Мир РПЛ .

– Конечно, «Зенит» победил справедливо. Счет же 2:0, а «Спартак» ни разу не пробил в створ ворот.

– То есть, можно сказать, что красно-белые сами отдали победу «Зениту»?

– «Спартак» играл хорошо первый тайм, а во втором обосрался. Семак сделал правильные замены, на которые тренерский штаб «Спартака» никак не отреагировал.

– В двух последних турах «Зенит» пробил 4 пенальти. Видите ли вы в этом закономерность?

– Я вижу идиотизм некоторых футболистов, которые фолят в глупых и ненужных ситуациях, – сказал Быстров.