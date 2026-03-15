Владимир Быстров: «Спартак» обосрался во 2-м тайме матча с «Зенитом». Семак сделал правильные замены, справедливая победа»
Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал победу петербургского клуба над «Спартаком» (2:0) в 21-м тура Мир РПЛ.
– Конечно, «Зенит» победил справедливо. Счет же 2:0, а «Спартак» ни разу не пробил в створ ворот.
– То есть, можно сказать, что красно-белые сами отдали победу «Зениту»?
– «Спартак» играл хорошо первый тайм, а во втором обосрался. Семак сделал правильные замены, на которые тренерский штаб «Спартака» никак не отреагировал.
– В двух последних турах «Зенит» пробил 4 пенальти. Видите ли вы в этом закономерность?
– Я вижу идиотизм некоторых футболистов, которые фолят в глупых и ненужных ситуациях, – сказал Быстров.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт день за днем»
что теперь спартачам то делать? Володька правдоруб или нет?
А вообще из того, что вы описываете на поле должен был выйти единственный и ужасный в своем роде... гроза манекенов! Он полностью заточен под такую игру.
Но тренер выбрал все те проблемы, что вы описали. Странно, но все хвалят доминатора с Кипра, что под силовую борьбу оставляет профильного форварда вне поля, как у топового полузащитника, что нанес единственный за игру классный удар, но не попал.
Владимир "перебежчик" Быстров, ты хотя бы игру смотрел?