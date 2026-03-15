Владимир Быстров: «Спартак» обосрался во 2-м тайме матча с «Зенитом». Семак сделал правильные замены, справедливая победа»

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал победу петербургского клуба над «Спартаком» (2:0) в 21-м тура Мир РПЛ.

– Конечно, «Зенит» победил справедливо. Счет же 2:0, а «Спартак» ни разу не пробил в створ ворот.

– То есть, можно сказать, что красно-белые сами отдали победу «Зениту»?

– «Спартак» играл хорошо первый тайм, а во втором обосрался. Семак сделал правильные замены, на которые тренерский штаб «Спартака» никак не отреагировал.

– В двух последних турах «Зенит» пробил 4 пенальти. Видите ли вы в этом закономерность?

– Я вижу идиотизм некоторых футболистов, которые фолят в глупых и ненужных ситуациях, – сказал Быстров.

Не знаю. По-моему, обосрались обе команды, но одна сильнее
Все же лишь одни обосрались, а у вторых - плановое сельдерейное очищение желудка)
То же самое было и в первом тайме, там у Зенита вообще не получалось ничего, другая команда смогла бы этим воспользоваться, но Спартак только создал видимость инициативы, без ударов в створ. Бегали, суетились, а толку 0.
Вчера вы были по спокойнее а сегодня воодушевились прям победы с пенальти.Мда уж.
Когда ты научишься за собой следить?
че то резко переобулся 🤣
что теперь спартачам то делать? Володька правдоруб или нет?
что ж ты фраер сдал назад
Раньше Семака ругали за замены. Последние 2-3 года он как будто специально выбирает убогий стартовый план против претендентов на медали (кроме Краснодара мб), чтобы замены начинали работать.
Обосрался….Фу, Вольдемар! Где ваши манеры?
У Зенита 1 тайм такой же, как у Спартака второй
Ну ты не перехваливай Зенит, он вообще в 1 тайме не играл, а Богданыч сидел, обхватив ладошками обе щёки.
Тем не менее, Семак то поменял чего-то перед 2 таймом, заиграли зенитовцы, 2 тайм за ними был, могли с игры 2 раза забить вполне
Спартак в первом тайме смотрелся хорошо, только единственное спрашивается, зачем нападающие Спартака всё время пользовались навесными передачами в штрафную площадь Зенита?, ведь защитники Зенита на три головы выше, низкорослых нападающих Спартака, да и вратарь Зенита Адамов под 2 метра ростом? Также Спартаковские нападающие злоупотребляли короткими передачами уже в штрафной площади Зенита, вместо того чтобы уже давно пробить по воротам. А вообще игра Спартака, в особенности в первом тайме, оставила приятное впечатление.
О каких нападающих ’’Спартака’’ вы пишите в первом тайме?
А вообще из того, что вы описываете на поле должен был выйти единственный и ужасный в своем роде... гроза манекенов! Он полностью заточен под такую игру.
Но тренер выбрал все те проблемы, что вы описали. Странно, но все хвалят доминатора с Кипра, что под силовую борьбу оставляет профильного форварда вне поля, как у топового полузащитника, что нанес единственный за игру классный удар, но не попал.
В первом тайме Зенит вообще не играл и мог получить 3, мало ли что в створ не попали. Во втором уже равенство, математически 1/4 матча отыграв в свою силу, Зенит на двух пенальти выехал. Не считая не назначенных красных, которых конечно же не было? :)
Владимир "перебежчик" Быстров, ты хотя бы игру смотрел?
Володька гений
...переобувания! :)
