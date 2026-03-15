  Неманя Матич: «Я играл за 75 евро в 3-м сербском дивизионе. Работал лесорубом, потому что футболом не мог себя прокормить»
Неманя Матич: «Я играл за 75 евро в 3-м сербском дивизионе. Работал лесорубом, потому что футболом не мог себя прокормить»

Бывший полузащитник «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ромы» Неманя Матич, ныне выступающий за «Сассуоло», рассказал о трудном начале карьеры. 

– Почему твоя карьера началась в словацком «Кошице»?

– Потому что в Сербии меня никто не хотел. Я играл в третьем дивизионе, и моя зарплата составляла 75 евро в месяц. Футболом я не мог прокормить себя и работал лесорубом с отцом.

У меня было две мечты: дебютировать в профессиональном футболе и играть за белградскую «Црвену Звезду». Но я думал, что это всего лишь мечты.

Вместо этого я отправился на просмотр в «Кошице», и Ян Козак захотел видеть меня в команде – так все и началось. Мы выиграли Кубок Словакии в сезоне-2008/09, я перешел в «Челси», а «Кошице» играл в Лиге Европы, даже встречался с «Ромой»: 3:3 дома, 1:7 на «Олимпико». Мой брат Урош был на поле, – сказал Матич.

Источник: La Gazzetta dello Sport
15 комментариев
Ну вот поэтому раньше, что не игрок, то личность. Даже звезды не первого порядка достойны восхищения. И отношение было соответствующее🤷‍♂️А сейчас как инкубаторские цыплята. Чего тут удивляться: «не выиграем чемпионат, ну и ладно»🤷‍♂️
Матич крутой ! Его гол Кристал Пелас за МЮ буду помнить !
Полуфинал кубка Англии
За Челси гол в ворота шпор дальним ударом от перекладины.
Звон на уэмбли до сих пор наверно)
В МЮ переходил уже дровосеком.
Не сказал бы. Первые два сезона был в порядке
Дело вкуса.
Не перевариваю одноногих левшей.
Крутой игрок. В свое время прям топовый. Странно, что он еще не в Бенфике))
Леса Сербии …
Вот и поэтому лес поредел в Сербии
В 19 он уже играл в высшей лиге за Кошице. Когда он успел работать лесорубом? Возможно он несколько раз помогал отцу, но это точно не история условного Варди
