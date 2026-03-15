Неманя Матич: «Я играл за 75 евро в 3-м сербском дивизионе. Работал лесорубом, потому что футболом не мог себя прокормить»
Бывший полузащитник «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ромы» Неманя Матич, ныне выступающий за «Сассуоло», рассказал о трудном начале карьеры.
– Почему твоя карьера началась в словацком «Кошице»?
– Потому что в Сербии меня никто не хотел. Я играл в третьем дивизионе, и моя зарплата составляла 75 евро в месяц. Футболом я не мог прокормить себя и работал лесорубом с отцом.
У меня было две мечты: дебютировать в профессиональном футболе и играть за белградскую «Црвену Звезду». Но я думал, что это всего лишь мечты.
Вместо этого я отправился на просмотр в «Кошице», и Ян Козак захотел видеть меня в команде – так все и началось. Мы выиграли Кубок Словакии в сезоне-2008/09, я перешел в «Челси», а «Кошице» играл в Лиге Европы, даже встречался с «Ромой»: 3:3 дома, 1:7 на «Олимпико». Мой брат Урош был на поле, – сказал Матич.
