Неманя Матич: «Я играл за 75 евро в 3-м сербском дивизионе. Работал лесорубом, потому что футболом не мог себя прокормить»

Матич: я играл за 75 евро в 3-м сербском дивизионе.

Бывший полузащитник «Челси», «Манчестер Юнайтед » и «Ромы» Неманя Матич , ныне выступающий за «Сассуоло », рассказал о трудном начале карьеры.

– Почему твоя карьера началась в словацком «Кошице»?

– Потому что в Сербии меня никто не хотел. Я играл в третьем дивизионе, и моя зарплата составляла 75 евро в месяц. Футболом я не мог прокормить себя и работал лесорубом с отцом.

У меня было две мечты: дебютировать в профессиональном футболе и играть за белградскую «Црвену Звезду». Но я думал, что это всего лишь мечты.

Вместо этого я отправился на просмотр в «Кошице», и Ян Козак захотел видеть меня в команде – так все и началось. Мы выиграли Кубок Словакии в сезоне-2008/09, я перешел в «Челси », а «Кошице» играл в Лиге Европы, даже встречался с «Ромой»: 3:3 дома, 1:7 на «Олимпико». Мой брат Урош был на поле, – сказал Матич.