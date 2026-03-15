Андрей Чернышов: «Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят результаты – он выигрывал Первую лигу, играл в финале Кубка»
Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что Сергей Юран готов работать с топ-клубами Мир РПЛ.
«Он имеет большой опыт работы в России. Юран выигрывал Первую лигу – это очень сложный чемпионат. С командами с не самым серьезным бюджетом он не вылетал. С «Пари НН» он вообще был 10-м, играл в финале Кубка России. То есть Юран дает результат – этого нельзя отрицать.
В упрек ему говорят: «Его команды играют в оборонительный футбол. Неинтересно смотреть». Но ему-то в «Химках» и «Пари НН» не ставили задачу проповедовать красивый футбол «Барселоны». Ему результат надо давать, и он его давал. Мы же не знаем, как будет, когда он придет в большую команду. Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят его результаты», – сказал Чернышов.
Последним местом работы Юрана был турецкий «Серик», который он возглавлял с июля по октябрь 2025 года.
Удивительно, что с такими результатами Перес не рассматривает его в Реал Мадрид
Это был талантливейший футболист, но абс.неуравновешенный человек на поле. Когда он уехал в Европу - новости о его забитых мячах постоянно перемежались с новостями о ЖК и КК. Поэтому неудивительно, что на тренерском мостике он совсем не владеет собой, если уж не брезговал подводить удалениями команды в которых играл
В общем такое поведение... ну разве что для молодёжных команд, где игроки будут впечатлены, что взрослый дядька за них горой)) Или вот - ФНЛ, как сказано в заголовке... но никак не топ-клубы. В топ-клубах - самодуры рукамиводители... их Юран тоже долго не вытерпит... это не Семак