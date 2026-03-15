  Андрей Чернышов: «Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят результаты – он выигрывал Первую лигу, играл в финале Кубка»
Андрей Чернышов: «Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят результаты – он выигрывал Первую лигу, играл в финале Кубка»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что Сергей Юран готов работать с топ-клубами Мир РПЛ.

«Он имеет большой опыт работы в России. Юран выигрывал Первую лигу – это очень сложный чемпионат. С командами с не самым серьезным бюджетом он не вылетал. С «Пари НН» он вообще был 10-м, играл в финале Кубка России. То есть Юран дает результат – этого нельзя отрицать.

В упрек ему говорят: «Его команды играют в оборонительный футбол. Неинтересно смотреть». Но ему-то в «Химках» и «Пари НН» не ставили задачу проповедовать красивый футбол «Барселоны». Ему результат надо давать, и он его давал. Мы же не знаем, как будет, когда он придет в большую команду. Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят его результаты», – сказал Чернышов.

Последним местом работы Юрана был турецкий «Серик», который он возглавлял с июля по октябрь 2025 года.

Источник: «Чемпионат»
Юран и Талалаев- неприятные типы. А Юран, так еще и дружбой с сомнительными полукриминальными лицами отметился. Не знаю, что надо сделать, что б с их репутацией взяли в топ клуб. Куда проще ноунеймов из- за рубежа брать🤷‍♂️ ведь должна еще быть связка со спортдиром. А какой может быть спортдир для Юрана? 😁Страшно подумать .
Так после Юрана ещё клубы разваливаются
Талалаева в Спартак))Будет адская смесь))Станкович отдыхает.
«За него говорят результаты – он выигрывал Первую лигу, играл в финале Кубка»

Удивительно, что с такими результатами Перес не рассматривает его в Реал Мадрид
Ха, что такое Реал для Юрана? Так, ступенька к славе.)))
Так ведь в этом Мадриде ни кто в футболе не шарит... Вы чё не знали?) Еслиб шарили, там бы уже давно блистали все наши Чаловы, Дзюбы, Захаряны, Миранчуки, Дивеевы, Глушенковы и прочи, прочии, прочии... Под предводительством даже не Юрана...). А любого из коментаторов с Матч ТВ!☝️🤭🤣🤣🤣
что за глупость,выиграл 1 лигу,поэтому готов работать в супер клубе.Клоунада.
Ну для Чернышова - Юран авторитет)) может даже кумир
Такая себе реклама. Юрану стоило подговорить кого-то поавторитетнее, чем бромантанщик Чернышов.
Выиграл первую лигу, значит готов тренировать суперклуб). Вроде этот оратор не убил никого "по заданию спецслужб", но не менее тупой.
Успех его преследовал, но он был быстрее
Вы уже в Спартаке поработали.
Кто только Пердив не выигрывал. У Юрана никаких выдающихся результатов нет, чтобы его в топ клуб звать. Талалаев вот доказывает, что как тренер он может давать результат даже со слабой командой.
Юран всегда был психом))... ну таким... в не самом плохом смысле. Всегда видно было, что горит за дело, и порвёт любого за своих
Это был талантливейший футболист, но абс.неуравновешенный человек на поле. Когда он уехал в Европу - новости о его забитых мячах постоянно перемежались с новостями о ЖК и КК. Поэтому неудивительно, что на тренерском мостике он совсем не владеет собой, если уж не брезговал подводить удалениями команды в которых играл
В общем такое поведение... ну разве что для молодёжных команд, где игроки будут впечатлены, что взрослый дядька за них горой)) Или вот - ФНЛ, как сказано в заголовке... но никак не топ-клубы. В топ-клубах - самодуры рукамиводители... их Юран тоже долго не вытерпит... это не Семак
А ещё он работал с Садыговым два раза. Так что теперь Серёге не видать суперклубов
