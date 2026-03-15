Андрей Чернышов: «Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят результаты – он выигрывал Первую лигу, играл в финале Кубка»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что Сергей Юран готов работать с топ-клубами Мир РПЛ .

«Он имеет большой опыт работы в России. Юран выигрывал Первую лигу – это очень сложный чемпионат. С командами с не самым серьезным бюджетом он не вылетал. С «Пари НН» он вообще был 10-м, играл в финале Кубка России. То есть Юран дает результат – этого нельзя отрицать.

В упрек ему говорят: «Его команды играют в оборонительный футбол. Неинтересно смотреть». Но ему-то в «Химках» и «Пари НН» не ставили задачу проповедовать красивый футбол «Барселоны». Ему результат надо давать, и он его давал. Мы же не знаем, как будет, когда он придет в большую команду. Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят его результаты», – сказал Чернышов.

Последним местом работы Юрана был турецкий «Серик», который он возглавлял с июля по октябрь 2025 года.