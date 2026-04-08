  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба не празднует голы в ворота «Зенита» и «Спартака»: «Зенит» дал мне стать настоящим футболистом, который закрыл гештальты в плане чемпионства, Лиги чемпионов»
46

Форвард «Акрона» Артем Дзюба объяснил, почему не празднует голы в ворота «Зенита» и «Спартака».

«Я никогда голы в ворота «Спартака» праздновать не буду. Что бы ни происходило, кто бы там ни был, «Спартак» или «Зенит». Я понимал, что я должен с уважением относиться к «Спартаку».

Как и сейчас к «Зениту», потому что этот клуб дал мне трофей. Этот клуб дал мне стать настоящим футболистом, который свои гештальты закрыл в плане чемпионства, Лиги чемпионов. То есть большую часть голов свою, больше половины даже, я забил за «Зенит». Поэтому мне грех жаловаться на что-либо», – рассказал бывший форвард «Спартака» и «Зенита» в сериале «Зенит навсегда», первая серия которого вышла 8 апреля на PREMIER и RUTUBE.

На что способен «Спартак» в сезоне?19906 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЗенит
logoСпартак
logoАртем Дзюба
logoRUTUBE
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Идёт прогрев перехода в «Спартак» очень хочет возвращения Артём.
Сначала высказывается что там микроклимат не тот, и он бы мог его наладить, теперь что он голы никогда не праздновал, закончится всё тем что во всем виноват Карпин и он никуда уходить не хотел и мечтал бы всю карьеру в одном клубе провести как Акинфеев
Ответ wxvnpc5psr
Пусть возвращается, хуже Спартаку точно не будет
Ответ wxvnpc5psr
не, на Карпина он гнать не будет. Они ромашкой повязаны, когда Валера мерзко Эмери сливал.
Даааа? А сколько чемпионств ты, Артем, взял при Семаке?
Руку ты ему жать конечно не будешь? Воспитанный ты наш.
Ответ Чёрный Плащ
Он может, ему не все.
Ответ Чёрный Плащ
Не уверен, что для Семака это повод для печали
Грех жаловаться на что-то? О чем тогда каждое второе интервью?
После ухода из Зенита столько всякой бредятины наговорил, а теперь видите ли с уважением. Ну и штормит тебя Артём!
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
Ну это ж Дзюба. Это ему с виду 37, а в душе и лет 15 максимум. Поведение типичнейшего школьника, причём не самого разумного.
Перевëртыш, и нашим и вашим.
Он и в ворота Акрона не празднует.
когда по шарфу спартаковскому топтался про уважение не вспоминал
Праздновал он и голы в ворота Спартака, и в ворота Зенита. Причём с ярко выраженной злобой, злорадством. Натягивал футболку себе на лицо и орал как бешеный, когда забивал Спартаку - настолько это для него это было важно и принципиально. Так же и с Зенитом, когда переходил в аренду в Арсенал - так радовался, будто на кону победа в ЛЧ.
Сколько "правильных" изречений... только Рукаку уходя из Спартака поливал его помоями, а когда уходит из Зенита обвинил во всем Семака. Он ни с кем по человечески не мог расстаться, все время из него лилась гниль и обида. А теперь - возьмите меня в спартак..... Да даже если зачеркнуть былое - на кой ты нужен? Если раньше ты был пешеходом, то сейчас вообще стоячее дерево. Спартак играет сейчас в хорошем темпе, а ты будешь его просто напросто убивать
Ответ Jonny Odyssey
вместо Максименко усиление ничего так
Зато про "кинуть бомжа" знатно стебанул)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
