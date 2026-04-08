Дзюба не празднует голы в ворота «Зенита» и «Спартака»: «Зенит» дал мне стать настоящим футболистом, который закрыл гештальты в плане чемпионства, Лиги чемпионов»

Дзюба: «Зенит» дал мне стать настоящим футболистом, дал трофей.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба объяснил, почему не празднует голы в ворота «Зенита» и «Спартака ».

«Я никогда голы в ворота «Спартака» праздновать не буду. Что бы ни происходило, кто бы там ни был, «Спартак» или «Зенит». Я понимал, что я должен с уважением относиться к «Спартаку».

Как и сейчас к «Зениту », потому что этот клуб дал мне трофей. Этот клуб дал мне стать настоящим футболистом, который свои гештальты закрыл в плане чемпионства, Лиги чемпионов. То есть большую часть голов свою, больше половины даже, я забил за «Зенит». Поэтому мне грех жаловаться на что-либо», – рассказал бывший форвард «Спартака» и «Зенита» в сериале «Зенит навсегда» , первая серия которого вышла 8 апреля на PREMIER и RUTUBE.