  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Газпром» решил купить «Зенит» после трансфера Быстрова в «Спартак», рассказал Миллер: «Это стало последней каплей, которая привела к решению, что надо все брать в свои руки»
135

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер объяснил, что трансфер Владимира Быстрова в «Спартак» стал стимулом для компании приобрести «Зенит».

Быстров перешел из «Зенита» в «Спартак» летом 2005 года. В декабре того же года «Газпром» приобрел контрольный пакет акций клуба из Санкт-Петербурга.

«Нам, как титульному спонсору, были непонятны мотивы принятия такого решения. Мы попросили передать, что у нас, у титульного спонсора, есть такая просьба эту сделку приостановить и вообще не торопиться. Однако ответ был очень лаконичный: «Извините, уже поздно, все подписано, подписан контракт со «Спартаком», подписан контракт с Быстровым, и поезд уже ушел».

И вот это стало последней каплей, которая и привела нас к решению, что надо все брать в свои руки. И от статуса титульного спонсора уже переходить к статусу [владельца]. Для чего вам акционер? Что, собственно, мы и сделали», – рассказал Миллер в сериале «Зенит навсегда», первая серия которого вышла 8 апреля на PREMIER и RUTUBE.

На что способен «Спартак» в сезоне?19906 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoВладимир Быстров
logoАлексей Миллер
logoЗенит
logoСпартак
logoRUTUBE
logoГазпром
logoпремьер-лига Россия
135 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Получается, Володька определил всю последующую историю российского футбола?!
Ответ LYSVEGAS
Бери выше, России!!!
Ответ LYSVEGAS
Похоже, Володька во время перехода в Спартак оставил свой кошелек в питере)
Оказывается, Быстров отнял хлеб у пенсионеров.
Ответ Busk
Ловчеву подают. Не все пенсионеры даже кушают как он.
Ответ Busk
Погубил пару миллионов московских пенсионерок (((
Надо новое футбольное летосчисление от трансфера Быстрова в Спартак вести?
Ответ U
В Суторминых
И таким образом, продолжая, я мог по личным каналам через кое-кого запросить трансфер Быстрова обратно в Зенит и надавить на кого нужно, чтобы не тормозили процесс.
Ответ Margor
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Карпин говорил был звонок сверху по вопросу Быстрова
Газпром не купил ФК Зенит а убил российский футбол. Сначала безумной гонкой зарплат, потом созданием карманного РФС с руководством из Газпрома, созданием фармклубов ФК Зенит. Последние успехи росфутбола заканчиваются 2008 годом, потом только вниз, полная деградация.
Ответ Матрос Кот
Комментарий скрыт
Ответ Матрос Кот
Ну не только ведь спартаку с лукойлом всё выигрывать! 🤷🏼‍♂️
Алло, Миллер, это Володька. Вы там в Газпроме в свои руки вообще что-нибудь берёте кроме откатов?
В Советское время болтался этот Ленинградский зенит в середине таблице и нахрен НИКОГО не интересовал.Но тут к власти в стране пришли питерские и понеслось.Крупнейшая, не только России но и во всей Европе компания с государственным участием,которая должна принадлежать всем Россиянам,начала вбухивать огромные народные деньги в один единственный клуб под названием сенит.Далее полностью подчинили себе РФС сделав его структурным подразделением газпрема,,ну а дальше дело техники делай что хочешь, НИКТО не вякнет.
Ответ ankarzanov@yandex.ru
То ли дело абсолютно частная и честно приватизированная компания Лукойл да?
Ответ ankarzanov@yandex.ru
Наивно полагать, что что-то есть у народа. Не Зенит, так пробухали бы просто. Лучше уж в Зенит)
Какие суммы были?

Докучи взяли ещё РФС, рпл, все главные спорт СМИ
Ответ avcgloronalduMU
Ну брать так брать, раз уж решили)))
Страсти то какие по Быстрову были...
Ответ Сергей Круг
Страсти Быстровы
Ответ Дидье
Мэл Гибсович Миллер
А когда всë взяли в свои руки, то купили Быстрова назад в Зенит из Спартака
Ответ Knife707
Нужно было еще раз продать обратно. Но дороже! ))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
