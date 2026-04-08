«Газпром» решил купить «Зенит» после трансфера Быстрова в «Спартак», рассказал Миллер: «Это стало последней каплей, которая привела к решению, что надо все брать в свои руки»
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер объяснил, что трансфер Владимира Быстрова в «Спартак» стал стимулом для компании приобрести «Зенит».
Быстров перешел из «Зенита» в «Спартак» летом 2005 года. В декабре того же года «Газпром» приобрел контрольный пакет акций клуба из Санкт-Петербурга.
«Нам, как титульному спонсору, были непонятны мотивы принятия такого решения. Мы попросили передать, что у нас, у титульного спонсора, есть такая просьба эту сделку приостановить и вообще не торопиться. Однако ответ был очень лаконичный: «Извините, уже поздно, все подписано, подписан контракт со «Спартаком», подписан контракт с Быстровым, и поезд уже ушел».
И вот это стало последней каплей, которая и привела нас к решению, что надо все брать в свои руки. И от статуса титульного спонсора уже переходить к статусу [владельца]. Для чего вам акционер? Что, собственно, мы и сделали», – рассказал Миллер в сериале «Зенит навсегда», первая серия которого вышла 8 апреля на PREMIER и RUTUBE.
А когда всë взяли в свои руки, то купили Быстрова назад в Зенит из Спартака