  • Андрей Чернышов: «Зачем «Спартаку» кого-то привозить, когда есть Черчесов? Спартаковец, строгий, выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии»
Экс-защитник «Спартака» Андрей Чернышов считает Станислава Черчесова подходящим кандидатом на пост тренера красно-белых.

«Когда зимой еще у «Спартака» не было тренера и обсуждали кандидатов, я сказал: «Зачем кого-то привозить, когда есть Станислав Черчесов?» Говорят: «Нам нужен спартаковец». Подходит под этот критерий. Потом говорят: «Нам нужен строгий и серьезный тренер». Черчесов подходит. Затем: «Нужен тренер, который чего-то добивался». Черчесов выигрывал чемпионат Польши и Венгрии, с тем же «Спартаком» занимали второе место в чемпионате.

Это один из самых серьезных кандидатов на сегодняшний день, который смог бы дать результат. «Спартак» хочет стать чемпионом, и это сошлось бы со Станиславом Саламовичем, потому что он тоже хочет стать чемпионом России. Их амбиции вместе сошлись бы, и они пришли к победе», – сказал Чернышов.

Был черчесов тренером Спартака
Ответ Спартак сила
Да.
Ответ Lo Gos
Да.
Ловите болельщика ДК )
Пригласить его в Саартак - вытереть ноги об могилу Федотова.
Но кого это волнует, верно?
Он такой же спартаковец, как и Бышовец
А их много Спартаковцев, которые хотят стать гл. тр. Спартака
И этого организатора бромантанного дела в Спартаке не постеснялись вытащить для антиспартаковской кампании, тьфу.
Затем что Черчесов это не про коасивый футбол, а про бицца-бороцца и держать удар
Пошла очередная волна. Реально надоело
Давно никто не говорит, что нужен спартаковец. По крайней мере, из тех, кто принимает решения.
Чернышов? Знаем твои успехи тренером Спартака! "Если у тебя есть фонтан, заткни его - дай и фонтану отдохнуть".
Пускай Черчесов старые добрые вспомнит и на ворота вместо Максименко
