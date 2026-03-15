Андрей Чернышов: «Зачем «Спартаку» кого-то привозить, когда есть Черчесов? Спартаковец, строгий, выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии»

Чернышов: зачем «Спартаку» кого-то привозить, когда есть Черчесов?.

Экс-защитник «Спартака» Андрей Чернышов считает Станислава Черчесова подходящим кандидатом на пост тренера красно-белых.

«Когда зимой еще у «Спартака» не было тренера и обсуждали кандидатов, я сказал: «Зачем кого-то привозить, когда есть Станислав Черчесов?» Говорят: «Нам нужен спартаковец». Подходит под этот критерий. Потом говорят: «Нам нужен строгий и серьезный тренер». Черчесов подходит. Затем: «Нужен тренер, который чего-то добивался». Черчесов выигрывал чемпионат Польши и Венгрии, с тем же «Спартаком» занимали второе место в чемпионате.

Это один из самых серьезных кандидатов на сегодняшний день, который смог бы дать результат. «Спартак» хочет стать чемпионом, и это сошлось бы со Станиславом Саламовичем, потому что он тоже хочет стать чемпионом России. Их амбиции вместе сошлись бы, и они пришли к победе», – сказал Чернышов.