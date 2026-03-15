«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»

«Спартак» обратится в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭКС РФС) по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ против «Зенита » (0:2).

Список всех эпизодов будет известен позднее. Однако отмечается, что в него точно войдет один из двух назначенных в ворота красно-белых пенальти арбитром Сергеем Карасевым .

Матч «Зенит» – «Спартак » прошел 14 марта в Санкт-Петербурге, оба гола были забиты с пенальти.