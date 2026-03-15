«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»

«Спартак» обратится в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭКС РФС) по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (0:2).

Список всех эпизодов будет известен позднее. Однако отмечается, что в него точно войдет один из двух назначенных в ворота красно-белых пенальти арбитром Сергеем Карасевым.

Матч «Зенит» – «Спартак» прошел 14 марта в Санкт-Петербурге, оба гола были забиты с пенальти.

399 комментариев
Скажут, все отлично. Единственное, что надо было показать карточку умярову за удар лицом в руку дельфина. А зобе - за удар животом в ногу Вендела
Действия костолома Ву тоже попросят оценить? Или «это другое» (с)?
Прохожий, проходи. Не задерживай.
А какие вопросы могут быть по пенальти? Я так понимаю, Солари слишком слабо тянул за футболку Сантоса, а Ву недостаточно сильно наступил на ногу Педро
Комментарий удален пользователем
Вопросов нет только у всегда на всё согласных питерцев.
Вопросов по пенальти точно не должно было быть.
Только момент с соболевым, там действительно вторая жк
И удар Зобнина ногой это красная
Комментарий скрыт
Как я вчера и предполагал, менее чем за сутки борзыкинская ботоферма соорудила миф о том, как засудили Спартак, поверила в него и теперь бьется в истерике.
А то, что 0 ударов в створ, 200% пенальти, не удаление Ву и прочее, это уже никого не волнует. Главное, громко визжать с обиженным видом.
кто бы говорил. Зенит тянут за уши, а вся страна как будто не видит. предполагатель хренов
За всю страну отвечают не умные люди.
Предлагаю помочь Спартаку набрать эпизоды. 45:50 неудаление Солари за вторую ЖК
53, 74 минуты отсутствие ЖК Ву за наступ и Грубый фол на Мантуане
Комментарий удален модератором
Не так звучит пословица
Пенальти железные, пусть спрашивают своего Солари зачем он за футболку тянул
Как же они горят, бгг.
А че гореть это факт что вы уже давно кабинетчиками стали вместо коней.
«Просто нужно быть сильнее!» (с) Олег Романцев про обвинения в админресурсе 😁
,"Список всех эпизодов будет известен позднее.." Судья не дал нам ни разу пробить в створ ворот, например.
Шапито возведённое в принцип.
Каких эпизодов? Спартак, не позорься, умей проигрывать достойно, ну явные пенальти же, никаких вопросов абсолютно, жалкое зрелище. Как вы можете рассчитывать на другой результат, если ни разу в ворота не попали? Скажите спасибо Максименко и Денисову, что матч не закончился 4:0.
Уверен, что их обращение было заготовлено ещё до матча. Как-никак, самая ноющая команда России с небольшим отрывом от Краснодара.
Откопали в хлеву конспекты Алекиваныча
