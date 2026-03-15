«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»
«Спартак» обратится в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭКС РФС) по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (0:2).
Список всех эпизодов будет известен позднее. Однако отмечается, что в него точно войдет один из двух назначенных в ворота красно-белых пенальти арбитром Сергеем Карасевым.
Матч «Зенит» – «Спартак» прошел 14 марта в Санкт-Петербурге, оба гола были забиты с пенальти.
Только момент с соболевым, там действительно вторая жк
А то, что 0 ударов в створ, 200% пенальти, не удаление Ву и прочее, это уже никого не волнует. Главное, громко визжать с обиженным видом.
53, 74 минуты отсутствие ЖК Ву за наступ и Грубый фол на Мантуане
Шапито возведённое в принцип.