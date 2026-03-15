200 фанатов «Бастии» прорвались в подтрибунные помещения после поражения команды в Лиге 2. Они оскорбляли игроков и кидали файеры в их машины

200 фанатов «Бастии» прорвались в подтрибунку после поражения команды в Лиге 2.

Фанаты «Бастии » прорвались во внутренние помещения стадиона после домашнего поражения команды от «Булони » (0:1) во французской Лиге 2.

Инцидент произошел на фоне серии из восьми игр без побед. «Бастия» занимает последнее место в чемпионате (4 очка от зоны стыковых матчей за 7 туров до конца сезона) и рискует вылететь в третий дивизион.

После финального свистка болельщики освистали Кристофа Венсана, не забившего пенальти во втором тайме. Далее группа фанатов, состоящая из около 200 человек, прорвалась в коридоры «Стад Арман Сезари», держа в руках файеры.

Ультрас хотели войти в раздевалку «Бастии», чтобы вступить в конфликт с игроками. Сообщается, что они шли через парковку, бросая файеры в автомобили игроков и представителей клуба.

Потребовалось два часа, чтобы успокоить ситуацию и позволить обеим командам покинуть стадион. Футболисты «Бастии» шли к своим автомобилям под шквал оскорблений.

Отмечается, что пострадавших нет. Одна из дверей входа на стадион была сорвана с петель из-за давки.