  200 фанатов «Бастии» прорвались в подтрибунные помещения после поражения команды в Лиге 2. Они оскорбляли игроков и кидали файеры в их машины
200 фанатов «Бастии» прорвались в подтрибунные помещения после поражения команды в Лиге 2. Они оскорбляли игроков и кидали файеры в их машины

Фанаты «Бастии» прорвались во внутренние помещения стадиона после домашнего поражения команды от «Булони» (0:1) во французской Лиге 2. 

Инцидент произошел на фоне серии из восьми игр без побед. «Бастия» занимает последнее место в чемпионате (4 очка от зоны стыковых матчей за 7 туров до конца сезона) и рискует вылететь в третий дивизион.

После финального свистка болельщики освистали Кристофа Венсана, не забившего пенальти во втором тайме. Далее группа фанатов, состоящая из около 200 человек, прорвалась в коридоры «Стад Арман Сезари», держа в руках файеры.

Ультрас хотели войти в раздевалку «Бастии», чтобы вступить в конфликт с игроками. Сообщается, что они шли через парковку, бросая файеры в автомобили игроков и представителей клуба.

Потребовалось два часа, чтобы успокоить ситуацию и позволить обеим командам покинуть стадион. Футболисты «Бастии» шли к своим автомобилям под шквал оскорблений.

Отмечается, что пострадавших нет. Одна из дверей входа на стадион была сорвана с петель из-за давки.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Le Parisien
logoД2 Франция
logoБулонь
происшествия
logoлига 1 Франция
logoКристоф Венсан
logoБастия
болельщики
Стад Арман Сезари
7 комментариев
Отметили день взятия Бастии
Ответ Кирилл Ткач
Отметили день взятия Бастии
Бастия вернулась в родную гавань
Там типы жесткие. Могли и порезать
Для Франции это уже становится классикой
Материалы по теме
Экс-игрок сборной Мартиники Недра, арестованный со 102+ кг кокаина, знал о своем грузе, но думал, что везет 5-6 кг: «Это моя огромная ошибка. Я всего лишь винтик в механизме»
13 марта, 14:57
Во Франции больше не будут проводить акцию с радужными элементами на футболках. Несколько игроков отказались участвовать в ней в предыдущие годы
12 марта, 19:29
Нету толкнул болбоя, которого тренер «ПСЖ» Энрике попросил не отдавать мяч. Хавбек «Челси» отобрал мяч, юноша упал на газон
11 марта, 22:21Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» может получить игрока «Палмейраса» как часть сделки по Венделу и Нино
38 минут назад
Лапорта о переизбрании на пост главы «Барсы»: «Это придаст столько сил, что нас ничто не остановит»
сегодня, 01:23
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
вчера, 23:05
Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
вчера, 22:59
Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
вчера, 22:08
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Осасуну»
вчера, 22:01
Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
вчера, 21:55Фото
Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
вчера, 21:45
«Интер» лидирует в Серии А с 68 очками после 29 туров. «Милан» отстает на 8 баллов, «Наполи» – на 9, «Комо» – на 14, «Ювентус» – на 15
вчера, 21:42
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Лацио», «Рома» проиграла «Комо»
вчера, 21:41
Ко всем новостям
Последние новости
Карпукас о 0:3 с «Рубином»: «В целом игры у «Локо» не было. Надо что-то менять, переосмысливать»
5 минут назад
Шпилевский о 3:0 с «Крыльями»: «Пари НН» нельзя расслабляться, еще предстоит долгий путь»
23 минуты назад
Артига о 3:0 с «Локо»: «У «Рубина» получилось даже больше, чем задумали. Важно сохранить скромность, не витать в облаках»
сегодня, 02:17
Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»
сегодня, 02:01
Тедеев о «Самара Арене» после 1:1 с «Ахматом»: «Ужасное поле не позволяло «Акрону» контролировать мяч»
сегодня, 01:36
Аллегри про 0:1 с «Лацио»: «После победы «Милана» над «Интером» многие заговорили о скудетто, но надо быть реалистами. Леау разозлился, потому что мог получать более точные пасы»
вчера, 22:47
Эшли Коул возглавил «Чезену» из Серии B, контракт – до конца сезона с опцией продления
вчера, 22:32
Сарри удалили на 97-й минуте матча с «Миланом»: тренер «Лацио» возмущался из-за добавленного времени
вчера, 22:16
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
вчера, 22:00Тесты и игры
Чемпионат Франции. «Лион» и «Гавр» не забили, «Ренн» проиграл «Лиллю»
вчера, 21:39
Рекомендуем