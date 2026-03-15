Литвинов о том, что «Cпартак» не побеждает «Зенит» в гостях в РПЛ 14 матчей: «Это дополнительная мотивация»

Полузащитник «Спартака » Руслан Литвинов высказался о 14-матчевой безвыигрышной гостевой серии против «Зенита » в РПЛ .

В субботу красно-белые проиграли в Санкт-Петербурге со счетом 0:2.

— 5060 дней «Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге. Насколько это сидит в головах футболистов и довлеет?

— Не довлеет точно. Понятное дело, думаем об этом, что здесь не можем давно выиграть. Наверное, это просто наоборот — дополнительная мотивация.

— Что должно случиться, чтобы «Спартак» выиграл в Санкт-Петербурге?

— Должны забить свои моменты.

— И не пропустить?

— Да (улыбается), — сказал Литвинов.