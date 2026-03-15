  • Литвинов о том, что «Cпартак» не побеждает «Зенит» в гостях в РПЛ 14 матчей: «Это дополнительная мотивация»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о 14-матчевой безвыигрышной гостевой серии против «Зенита» в РПЛ.

В субботу красно-белые проиграли в Санкт-Петербурге со счетом 0:2.

— 5060 дней «Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге. Насколько это сидит в головах футболистов и довлеет?

— Не довлеет точно. Понятное дело, думаем об этом, что здесь не можем давно выиграть. Наверное, это просто наоборот — дополнительная мотивация.

— Что должно случиться, чтобы «Спартак» выиграл в Санкт-Петербурге?

— Должны забить свои моменты.

— И не пропустить?

— Да (улыбается), — сказал Литвинов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoРуслан Литвинов
21 комментарий
Так это они ещё и с дополнительной мотивацией играли))
Дополнительная мотивация продлить серию?
Согласен, крутая мотивация довести это число до 15лет. Тоже своего рода юбилей. Зениту такое нраицца
Да Денисов уже давно вас сдал с потрохами и сказал, что у Спартака в сезоне есть одна единственная цель - попробовать обыграть Зенит и что ей вы всю подготовку посвящаете. Это только Алешка Терминатор смешно бубнит про непринципиального соперника, а в самом Спартаке уже давно определились.
Ничего, в следующем году попробуют (улыбаюсь)
Потрясающее интервью. Не знаешь кто и лучше - берущий или дающий.
Все кричали о том какая у Спартака плохая защита, но какое прекрасное нападение. Но вчера не увидели ни нападения, ни защиты. Только энтузиазм, да и то только в первом тайме. И это против команды находящейся далеко не в лучших кондициях. В Зените на высоте было менее половины команды - Педро, Мантуан, Дркушич, Нино, ну и как всегда Адамов.
Л - логика. В нападении Спартака играет такое же кол-во игроков - 5, т.е. по вашей логике в равных составах играли.
Так держать! 👍🏼😀
Хорошо написали. Что должно случиться, чтобы «Спартак» выиграл в Санкт-Петербурге?

— Должны забить свои моменты.

— И не пропустить?

— Да (улыбается), — сказал Литвинов. На стадионе был я вчера. И рядом были болелы Спартака. Как они хорошо говорили про Литвинова он бы слышал. И как мы все дружно смеялись когда Спартак бил в сторону ворот Зенита. Хотя будем честными над Зенитом мы тоже смеялись. Спартак полный ноль. Зенит такой же. Только в штрафной оккуратно играли. Спартак сам разберётся у себя. А руководство Зенита должно тренера менять уже.
А есть реально на кого Зениту тренера менять? Вот Спартак их десятками пробует и ни одного приличного найти не может
такое чувство, что над ними ничего не давлеет, контракты исполняются при отсутствии особых усилий для выполнения своих обязанностей
Материалы по теме
Чемпионат России. «Локомотив» крупно уступил «Рубину», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» разгромил «Крылья»
вчера, 17:55
Вратарь «Зенита» Адамов о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Так ответил тем, кто против него что-то говорит. Он выходил на «Спартак» с большим настроем»
вчера, 07:23
Литвинов о 0:2 с «Зенитом»: «Должны были забирать победу. Тяжело повлиять на решения судей, что «Спартак» всегда фолит. Посмотрите тогда моменты с Дмитриевым, Зобниным, Соболем»
14 марта, 22:23
Рекомендуем
Главные новости
Россия стала третьей на Паралимпиаде, Лапорта переизбран, победа «МЮ» и ничья «Ливерпуля», поражение Медведева, Антонелли впервые выиграл в «Ф-1», Финалиссиму отменили и другие новости
59 минут назад
«Зенит» может получить игрока «Палмейраса» как часть сделки по Венделу и Нино
сегодня, 02:40
Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»
сегодня, 02:01
Лапорта о переизбрании на пост главы «Барсы»: «Это придаст столько сил, что нас ничто не остановит»
сегодня, 01:23
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
вчера, 23:05
Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
вчера, 22:59
Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
вчера, 22:08
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Осасуну»
вчера, 22:01
Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
вчера, 21:55Фото
Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
вчера, 21:45
Ко всем новостям
Последние новости
Месси разочарован отменой Финалиссимы. Он хотел выиграть 48-й трофей (ESPN)
9 минут назад
Президент «Рубина» после 3:0 с «Локо»: «Отличная игра. Довольны работой Артиги»
26 минут назад
Батраков – болельщикам «Локо» после 0:3 с «Рубином»: «Понимаем, что результат неприемлем. Отдадим все силы в ближайших матчах»
40 минут назад
Защитник «Спартака» Денисов о попадании мяча в голову в игре с «Зенитом»: «Ничего страшного, прилетело в бровь»
54 минуты назад
Адиев о 0:3 с «Пари НН»: «Не думаю, что счет по игре – во втором тайме у «Крыльев» были подходы и моменты»
сегодня, 03:52
Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»
сегодня, 03:38
Карпукас о 0:3 с «Рубином»: «В целом игры у «Локо» не было. Надо что-то менять, переосмысливать»
сегодня, 03:13
Шпилевский о 3:0 с «Крыльями»: «Пари НН» нельзя расслабляться, еще предстоит долгий путь»
сегодня, 02:55
Артига о 3:0 с «Локо»: «У «Рубина» получилось даже больше, чем задумали. Важно сохранить скромность, не витать в облаках»
сегодня, 02:17
Тедеев о «Самара Арене» после 1:1 с «Ахматом»: «Ужасное поле не позволяло «Акрону» контролировать мяч»
сегодня, 01:36
Рекомендуем