  «Комо» обыграл «Рому» – 2:1. Франса был удален, Диего Карлос забил победный гол в большинстве
«Комо» обыграл «Рому» – 2:1. Франса был удален, Диего Карлос забил победный гол в большинстве

«Комо» победил «Рому» (2:1) в 29-м туре Серии А.

Игра проходила на стадионе «Джузеппе Синигалья».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дониэлл Мален реализовал пенальти на 7-й минуте. Анастасиос Дувикас сравнял на 59-й. Уэсли Франса получил две желтые во втором тайме и был удален на 64-й. Диего Карлос забил на 79-й.

Серия А Италия. 29 тур
15 марта 17:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
2 - 1
Рома
Да Кунья   ван дер Бремпт
87’
  Диего Карлос
79’
Пас   Родригес
77’
77’
Гиларди
Диего Карлос
73’
70’
Эрмосо   Зелковски
70’
Челик   Цимикас
67’
Мален   Вас
Какре   Перроне
67’
67’
Пеллегрини   Пизилли
64’
Франса
Какре
63’
  Дувикас
59’
56’
Эль-Шаарави   Ренсх
48’
Франса
Серджи Роберто   Диао
46’
Кемпф   Дувикас
46’
7’
  Мален
Комо
Бюте, Кемпф, Диего Карлос, Рамон, Батурина, Какре, Валье, Смолчич, Серджи Роберто, Да Кунья, Пас
Запасные: Родригес, ван дер Бремпт, Диао, Тернквист, Перроне, Вигорито, Чавлина, Гольданига, Альберто Морено, Войвода, Дувикас, Лахдо, Кюн, Мората
Рома:
Свилар, Эрмосо, Манчини, Гиларди, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Франса, Челик, Коне, Кристанте, Мален
Запасные: Цимикас, Зелковски, Пизилли, Голлини, Анхелиньо, Сарагоса, Ренсх, Эль-Энауи, Вас, Де Марци, Вентурино
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
На кону тикет в еврокубки. Причем возможен даже в ЛЧ.
Рома вообще ноль. 3 удара за игру, один в створ
И тот с пенальти. Вот итог работы гасперини...
В первой половине сезона аномально везло. Сейчас результаты больше по игре пошли.
