Вратарь «Зенита» Адамов о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Так ответил тем, кто против него что-то говорит. Он выходил на «Спартак» с большим настроем»
Вратарь «Зенита» Адамов оценил праздновании Соболева после гола «Спартаку».
Вратарь «Зенита» Денис Адамов оценил празднование одноклубника Александра Соболева после своего гола в матче РПЛ со «Спартаком» (2:0).
Форвард реализовал пенальти, после чего надел маску для снорклинга – ранее красно-белые использовали плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике.
«Соболев с большим настроем выходил на «Спартак». Забил важный гол не только для него, но и для команды.
Честно говоря, не видел, как он праздновал забитый мяч, только потом услышал об этом. Не знаю, приемлемо это или нет. Видимо, Саша таким образом ответил тем, кто против него что-то говорит», — сказал Адамов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Это поступок обиженного ребенка
Вспомните блин Дзюбу - человек НИКОГДА не праздновал гол Спартаку, чтоб про него не говорили
Хотя там прям идеологическая битва была у Дзюбы с мясными, с родными
Вот и вся разница. Да, дельфин не воспитанник Спартака, но он провел там много лет и стал своим, а потом вот такое исполняет.
Как болельщик Зенита я рад победе, она в целом по делу, но дельфин как бесил так и бесит, никогда не станет своим у нас