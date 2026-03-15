Вратарь «Зенита» Адамов о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Так ответил тем, кто против него что-то говорит. Он выходил на «Спартак» с большим настроем»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов оценил празднование одноклубника Александра Соболева после своего гола в матче РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Форвард реализовал пенальти, после чего надел маску для снорклинга – ранее красно-белые использовали плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике.

«Соболев с большим настроем выходил на «Спартак». Забил важный гол не только для него, но и для команды. 

Честно говоря, не видел, как он праздновал забитый мяч, только потом услышал об этом. Не знаю, приемлемо это или нет. Видимо, Саша таким образом ответил тем, кто против него что-то говорит», — сказал Адамов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Надеюсь в следующий раз увидеть акваланг и ласты. Его ещё оправдывают, бог мой 😁
Ладно бы он реально отвозил Спартак. Кроме пенальти и удара по воротам в первом тайме в руки Максименко ничем не запомнился. И упал 15 раз за матч.
Комментарий скрыт
И забил с пенальти. Мамкин бомбардир
Но с пенальти тоже забить нужно. Винисиус, вот, с МС не забил.
Ну да, я ж говорю супербомбардир. Мамкин
После завершения карьеры футболиста,Соболев может маскотом в Зените работать,у него явный талант в этой сфере.
Так и будет. Куда ему ещё деться. В Москве ему эту маску оденут на все места
Да и вряд ещё на что его и хватит, если только его головой гвозди заколачивать.
Ага, и за это получил ЖК, и должен был вторую нахватить по сути
Это поступок обиженного ребенка
Вспомните блин Дзюбу - человек НИКОГДА не праздновал гол Спартаку, чтоб про него не говорили
Хотя там прям идеологическая битва была у Дзюбы с мясными, с родными
Вот и вся разница. Да, дельфин не воспитанник Спартака, но он провел там много лет и стал своим, а потом вот такое исполняет.
Как болельщик Зенита я рад победе, она в целом по делу, но дельфин как бесил так и бесит, никогда не станет своим у нас
Ну да ценность гола с пенальти очень крута. С игры ноль, наверное месячную зарплату отдал за пенку
После матча с Оренбургом ценность гола с пенальти реально крута.
Ну и дурак этот Соболев. Ради чего ЖК получать?
Как показало время, Саша всё-таки реально больной на голову. Ничему жизнь не учит, то праздновал гол Крыльям как будто в финале ЧМ забил, а теперь еще в ворота Спартака устроил детское шоу. Будет неудивительно если он также будет праздновать в ворота Зенита когда его продадут или подарят в другой клуб. Реально мерзкий персонаж.
Дзюба, Заболотный праздновали голы в ворота Зенита. Оценишь их уровень мерзкости?
По этому уровню мерзости где Дзюба с Заболотным учились, Соболев преподавал. Разные ситуации и случаи.
Вышел с большим настроем, но сыграл как тюфяк с говном.
Понятно, что Соболев вышел с настроем, он не воспитанник Спартака, и сказал, что если забьет, будет праздновать. Это нормально. Но вот его слова в послематчевом интервью, когда он заявил, что Умяров сам подлез под руку, и с его стороны никакого нарушения не было, характеризуют всю его сущность. 💯 желтая, которая была бы второй, и топай, Саша, в раздевалку.
Я думаю меня тут поддержат многие, но хочется сказать большое спасибо Аморалу, за то что спихнул эту …. от нас, и еще причем за хорошие деньги.
