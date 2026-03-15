Вратарь «Зенита» Адамов о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Так ответил тем, кто против него что-то говорит. Он выходил на «Спартак» с большим настроем»

Вратарь «Зенита» Адамов оценил праздновании Соболева после гола «Спартаку».

Вратарь «Зенита » Денис Адамов оценил празднование одноклубника Александра Соболева после своего гола в матче РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Форвард реализовал пенальти, после чего надел маску для снорклинга – ранее красно-белые использовали плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике.

«Соболев с большим настроем выходил на «Спартак ». Забил важный гол не только для него, но и для команды.

Честно говоря, не видел, как он праздновал забитый мяч, только потом услышал об этом. Не знаю, приемлемо это или нет. Видимо, Саша таким образом ответил тем, кто против него что-то говорит», — сказал Адамов.