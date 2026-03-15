  Вилков о пенальти «Краснодара»: «Васильев украл у «Сочи» очко, которого может не хватить в борьбе за выживание. Зачем держал игрока, когда мяч в другой части штрафной?»
Вилков о пенальти «Краснодара»: «Васильев украл у «Сочи» очко, которого может не хватить в борьбе за выживание. Зачем держал игрока, когда мяч в другой части штрафной?»

Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков оценил пенальти «Краснодара» в ворота «Сочи» (2:1).

Главный арбитр матча РПЛ Андрей Прокопов после ВАР назначил пенальти на 94-й минуте. Дмитрий Васильев получил желтую карточку – он прихватывал Александра Черникова в штрафной в момент удара Джона Кордобы. 11-метровый удар реализовал полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

— Чего тут спорить? Это чистейшее нарушение правил: задержка игрока, мяч находится в игре. 100‑процентный 11‑метровый удар.

— Многие считают, что такие пенальти не стоит ставить, так как мяч находился далеко от эпизода с нарушением.

— Рассуждать можно много. Тут и арбитру тяжело было видеть этот момент. Но ВАР подсказал, ВАР видит эту задержку. Неважно, что она происходит в другой части штрафной.

И тут я бы хотел сказать о другом. Сейчас много говорят о том, что судьи много ошибаются, плохо судят. А сейчас мы увидели классический момент. В данной ситуации футболист «Сочи» Васильев — вор. Он украл у «Сочи» одно очко, которого может не хватить в борьбе за выживание. И по итогам такого эпизода надо наказывать Васильева так же, как обычно наказывают судью, который остается без работы и без денег. Зачем и для чего он держал игрока, когда мяч в другой части штрафной? — сказал Вилков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Свое очко Сочи давно потерял))))
Васильев украл у Зенита 1 место, теперь не вернётся туда никогда 😁
Он хотел сказать, что у Зенита украли... Если бы Сочи играло не с Краснодаром, никто бы и не вспомнил об их очках
Федотов о пенальти «Краснодара» на 94-й: «Верное решение. Задержка руками была очевидной – Прокопов не видел, поэтому ВАР вмешался»
14 марта, 13:51
Мусаев про 2:1 с «Сочи»: «Краснодар» победил заслуженно. Важность этой победы трудно переоценить»
14 марта, 13:34
«Краснодар» вырвал победу у «Сочи» на выезде – 2:1! Игнатов забил на 88-й, но Сперцян сделал дубль благодаря пенальти на 95-й
14 марта, 12:44
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
вчера, 23:05
Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
вчера, 22:59
Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
вчера, 22:08
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Осасуну»
вчера, 22:01
Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
вчера, 21:55Фото
Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
вчера, 21:45
«Интер» лидирует в Серии А с 68 очками после 29 туров. «Милан» отстает на 8 баллов, «Наполи» – на 9, «Комо» – на 14, «Ювентус» – на 15
вчера, 21:42
«Лацио» обыграл «Милан» – 1:0. Исаксен забил единственный гол
вчера, 21:41
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Лацио», «Рома» проиграла «Комо»
вчера, 21:41
Игор Тудор: «За 15 лет работы тренером ни разу не задумывался о будущем даже на секунду. Будущего не существует, это всего лишь воображение. Думаю только о завтрашней тренировке»
вчера, 21:31
Аллегри про 0:1 с «Лацио»: «После победы «Милана» над «Интером» многие заговорили о скудетто, но надо быть реалистами. Леау разозлился, потому что мог получать более точные пасы»
вчера, 22:47
Эшли Коул возглавил «Чезену» из Серии B, контракт – до конца сезона с опцией продления
вчера, 22:32
Сарри удалили на 97-й минуте матча с «Миланом»: тренер «Лацио» возмущался из-за добавленного времени
вчера, 22:16
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
вчера, 22:00Тесты и игры
Чемпионат Франции. «Лион» и «Гавр» не забили, «Ренн» проиграл «Лиллю»
вчера, 21:39
Фердинанд выложил таблицу АПЛ с момента прихода Кэррика в «МЮ», где манкунианцы лидируют: «Харизматичный Кэрра»
вчера, 21:32
Лапорта близок к победе на выборах президента «Барсы» – уже празднует вместе со своими сторонниками
вчера, 21:31ВидеоСпортс"
Араухо передал Гави капитанскую повязку в матче с «Севильей». Испанец вышел на поле впервые с августа
вчера, 21:18
Тудор поприветствовал своего помощника перед матчем с «Ливерпулем». Английские СМИ допускают, что тренер «Тоттенхэма» перепутал его со Слотом – тот тоже лысый
вчера, 21:13Фото
Чемпионат Германии. «Штутгарт» обыграл «Лейпциг», «Вердер» уступил «Майнцу»
вчера, 20:26
