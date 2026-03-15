Вилков о пенальти «Краснодара»: «Васильев украл у «Сочи» очко, которого может не хватить в борьбе за выживание. Зачем держал игрока, когда мяч в другой части штрафной?»

Вилков о пенальти «Краснодара»: Васильев украл у «Сочи» очко.

Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков оценил пенальти «Краснодара » в ворота «Сочи» (2:1).

Главный арбитр матча РПЛ Андрей Прокопов после ВАР назначил пенальти на 94-й минуте. Дмитрий Васильев получил желтую карточку – он прихватывал Александра Черникова в штрафной в момент удара Джона Кордобы. 11-метровый удар реализовал полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

— Чего тут спорить? Это чистейшее нарушение правил: задержка игрока, мяч находится в игре. 100‑процентный 11‑метровый удар.

— Многие считают, что такие пенальти не стоит ставить, так как мяч находился далеко от эпизода с нарушением.

— Рассуждать можно много. Тут и арбитру тяжело было видеть этот момент. Но ВАР подсказал, ВАР видит эту задержку. Неважно, что она происходит в другой части штрафной.

И тут я бы хотел сказать о другом. Сейчас много говорят о том, что судьи много ошибаются, плохо судят. А сейчас мы увидели классический момент. В данной ситуации футболист «Сочи» Васильев — вор. Он украл у «Сочи » одно очко, которого может не хватить в борьбе за выживание. И по итогам такого эпизода надо наказывать Васильева так же, как обычно наказывают судью, который остается без работы и без денег. Зачем и для чего он держал игрока, когда мяч в другой части штрафной? — сказал Вилков.