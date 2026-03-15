  • Росеньор о голе от «Ньюкасла»: «Нужно прекратить так ошибаться. «Челси» прессингует иначе, чем большинство команд. Это новый вид прессинга»
Тренер «Челси» Лиэм Росеньор оценил поражение от «Ньюкасла» (0:1) в АПЛ.

- Насколько разочаровал пропущенный гол?

– Да, есть тактическая проблема. Мы прессингуем иначе, чем большинство команд. Это новый вид прессинга. Мы не применили прессинг и не закрыли позицию, которую должны были закрыть. Ошибки случаются. Они [«Ньюкасл»] ничего не создали. У них ничего не было в этой игре, а мы позволили им забить.

Мы говорим о прессинге. Я думаю, что именно прессинг стал причиной того, что «Ньюкаслу» приходилось делать длинные забросы, и мы контролировали игру. Но в том эпизоде мы совершили ошибку, и кажется, что сейчас каждая наша ошибка заканчивается взятием ворот. Нам нужно прекратить так ошибаться, – сказал Росеньор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football.london
Боули назначив Россеньора, отвлек внимание болельщиков от себя 😀
Это новый вид прессинга)
Что-то с каждым интервью все больше сомнений в адекватности этого персонажа: лего, хлопки без перчаток, новый вид прессинга, Йоргенсен на воротах. Этих Поттеров будто на одном заводе тактических гиков собирают
Не надо оскорблять гения сравнениями, Поттер такой один и точка. Так постичь футбол, как это сделал старина Грэм, Росеньору ещё только предстоит. Но он старается.
думаю до конца сезона будет отправлен в отставку, надеюсь на это… ничего не изменилось, как играли безобразно в защите…. хоть бы позвали фабрегаса
Зачем перспективному тренеру мараться об челси?
но зато интереснее в атаке играют теперь. Хоть какой-то прогресс
Новый вид прессинга - не прессинговать :)
Какие сейчас клоунов в тренерском мире нет,о дивный современный мир.
Ну когда даешь пешком пройти до ворот, то да - в этом есть конечно свое ноу-хау
Я вот все понять не могу. За какие заслуги взяли его в Челси? Он что сделал? Занял 7 место со Страсбургом в Лиге 1. Шел в середине таблицы в этом сезоне. Про его работу в чемпионшипе особо ничего хорошего не скажешь.
И за это его ставят главным в Челси? Да обратное назначение Лэмпарда было бы куда лучше и справедливее
За что Компани взяла Бавария?
В каком плане за что? Были же многочисленные статьи на тему того, какие критерии выбора Поттеров у Боулинга. Среди самых известных: умение работать со школьниками, общение с Боули в Ватсаппе, желание угодить директорам. Короче, по-русски говоря, им нужна тряпка, кто не будет возникать, пока они пилят бабки и паразитуруют на наследии Абрамовича. Тренеры личности типа Тухеля или Конте, которые обычно добиваются результатов в Челси, пугают их также, как и самих игроков, которым нужны хлопки без перчаток.
Гегенгпрессинг Росеньора!:) Мне нравится этот новый тактический гений!:) Ждём Челси в шипе через год:)
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», «МЮ» победил «Астон Виллу»
вчера, 18:25
Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
14 марта, 21:12
У «Челси» два поражения подряд – от «ПСЖ» и «Ньюкасла», в АПЛ – 1 победа в 5 последних играх. Дальше – ответный матч с парижанами
14 марта, 20:14
Рекомендуем
Главные новости
Россия стала третьей на Паралимпиаде, Лапорта переизбран, победа «МЮ» и ничья «Ливерпуля», поражение Медведева, Антонелли впервые выиграл в «Ф-1», Финалиссиму отменили и другие новости
34 минуты назад
«Зенит» может получить игрока «Палмейраса» как часть сделки по Венделу и Нино
сегодня, 02:40
Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»
сегодня, 02:01
Лапорта о переизбрании на пост главы «Барсы»: «Это придаст столько сил, что нас ничто не остановит»
сегодня, 01:23
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
вчера, 23:05
Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
вчера, 22:59
Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
вчера, 22:08
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Осасуну»
вчера, 22:01
Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
вчера, 21:55Фото
Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
вчера, 21:45
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков – болельщикам «Локо» после 0:3 с «Рубином»: «Понимаем, что результат неприемлем. Отдадим все силы в ближайших матчах»
15 минут назад
Защитник «Спартака» Денисов о попадании мяча в голову в игре с «Зенитом»: «Ничего страшного, прилетело в бровь»
29 минут назад
Адиев о 0:3 с «Пари НН»: «Не думаю, что счет по игре – во втором тайме у «Крыльев» были подходы и моменты»
52 минуты назад
Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»
сегодня, 03:38
Карпукас о 0:3 с «Рубином»: «В целом игры у «Локо» не было. Надо что-то менять, переосмысливать»
сегодня, 03:13
Шпилевский о 3:0 с «Крыльями»: «Пари НН» нельзя расслабляться, еще предстоит долгий путь»
сегодня, 02:55
Артига о 3:0 с «Локо»: «У «Рубина» получилось даже больше, чем задумали. Важно сохранить скромность, не витать в облаках»
сегодня, 02:17
Тедеев о «Самара Арене» после 1:1 с «Ахматом»: «Ужасное поле не позволяло «Акрону» контролировать мяч»
сегодня, 01:36
Аллегри про 0:1 с «Лацио»: «После победы «Милана» над «Интером» многие заговорили о скудетто, но надо быть реалистами. Леау разозлился, потому что мог получать более точные пасы»
вчера, 22:47
Эшли Коул возглавил «Чезену» из Серии B, контракт – до конца сезона с опцией продления
вчера, 22:32
Рекомендуем