Росеньор о голе от «Ньюкасла»: «Нужно прекратить так ошибаться. «Челси» прессингует иначе, чем большинство команд. Это новый вид прессинга»

Росеньор о голе от «Ньюкасла»: нужно прекратить так ошибаться.

Тренер «Челси » Лиэм Росеньор оценил поражение от «Ньюкасла » (0:1) в АПЛ .

- Насколько разочаровал пропущенный гол?

– Да, есть тактическая проблема. Мы прессингуем иначе, чем большинство команд. Это новый вид прессинга. Мы не применили прессинг и не закрыли позицию, которую должны были закрыть. Ошибки случаются. Они [«Ньюкасл»] ничего не создали. У них ничего не было в этой игре, а мы позволили им забить.

Мы говорим о прессинге. Я думаю, что именно прессинг стал причиной того, что «Ньюкаслу» приходилось делать длинные забросы, и мы контролировали игру. Но в том эпизоде мы совершили ошибку, и кажется, что сейчас каждая наша ошибка заканчивается взятием ворот. Нам нужно прекратить так ошибаться, – сказал Росеньор.