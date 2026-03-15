Росеньор о голе от «Ньюкасла»: «Нужно прекратить так ошибаться. «Челси» прессингует иначе, чем большинство команд. Это новый вид прессинга»
Тренер «Челси» Лиэм Росеньор оценил поражение от «Ньюкасла» (0:1) в АПЛ.
- Насколько разочаровал пропущенный гол?
– Да, есть тактическая проблема. Мы прессингуем иначе, чем большинство команд. Это новый вид прессинга. Мы не применили прессинг и не закрыли позицию, которую должны были закрыть. Ошибки случаются. Они [«Ньюкасл»] ничего не создали. У них ничего не было в этой игре, а мы позволили им забить.
Мы говорим о прессинге. Я думаю, что именно прессинг стал причиной того, что «Ньюкаслу» приходилось делать длинные забросы, и мы контролировали игру. Но в том эпизоде мы совершили ошибку, и кажется, что сейчас каждая наша ошибка заканчивается взятием ворот. Нам нужно прекратить так ошибаться, – сказал Росеньор.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football.london
И за это его ставят главным в Челси? Да обратное назначение Лэмпарда было бы куда лучше и справедливее