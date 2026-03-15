  • Сергеев о 7-м месте «Динамо»: «Турнирное положение не очень хорошее, надо продолжать победную серию»
Сергеев о 7-м месте «Динамо»: «Турнирное положение не очень хорошее, надо продолжать победную серию»

Сергеев о 7-м месте «Динамо»: надо продолжать победную серию.

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев оценил победу над «Ростовом» (1:0) в РПЛ.

После 21 матча бело-голубые занимают в таблице 7-е место.

«Самое главное — выиграли. Мы довольны. Непростая игра, в Ростове всем тяжело: много борьбы, накал, неуступчивая команда. Хорошо, что Тюкавин забил. «Ростов» хорошо оборонялся вдесятером, потом было удаление у нас.

В перерыве объяснили, как действовать при игре 10 на 10, все справились. В конце они организовали навал, было много забросов на высокорослых нападающих, но мы надежно сыграли в обороне. Главное — дотерпели и победили.

Турнирное положение у нас не очень хорошее, надо продолжать победную серию. Слава богу, все хорошо пока. Когда побеждаешь, всегда легче восстанавливаться», — сказал Сергеев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Всякое может случится, поэтому нужно в каждой игре, просто играть на победу. А что получится или нет, будем смотреть после окончания этого сезона, чемпионата России. Главное чтобы травм было меньше.
Динамо весной идёт по чемпионскому графику. А самое серьезное сопротивление оказал им Ростов. По моментам переиграл, спасибо должны сказать своему вратарю, что выиграли.
Для Динамо большой соблазн поберечь себя со Спартаком, чтобы быть свежее через три дня дома против Зенита. Тем более, что гости н в лучшей форме. А дальше Оренбург и Акрон, с которых непросто, но вполне возможно получить 6 очков. Затем Пари, Рубин и Сочи. Тоже по силам забрать все 9. А вот в конце Локо, Краснодар и выезд в Калининград в 30 туре. При удачных раскладах даже могут за тройку бороться. Все зависит от того, насколько хватит их настроя и физики.
А то, запросто, может стать так, что Спартак либо перевернет серию, либо вымотает Динамо, те устанут к Зениту и проиграют и дальше уже минус мораль и сумятица
Ответ Peter Parker
Для Динамо большой соблазн поберечь себя со Спартаком, чтобы быть свежее через три дня дома против Зенита. Тем более, что гости н в лучшей форме. А дальше Оренбург и Акрон, с которых непросто, но вполне возможно получить 6 очков. Затем Пари, Рубин и Сочи. Тоже по силам забрать все 9. А вот в конце Локо, Краснодар и выезд в Калининград в 30 туре. При удачных раскладах даже могут за тройку бороться. Все зависит от того, насколько хватит их настроя и физики. А то, запросто, может стать так, что Спартак либо перевернет серию, либо вымотает Динамо, те устанут к Зениту и проиграют и дальше уже минус мораль и сумятица
А вы смешной, за тройку))))) проснитесь пожалуйста. Сейчас разрыв 11 очков до локо и игра в запасе. Этот отрыв не отыграть, учитывая что и Балтика свои очки будет набирать с большой долей вероятностью и Спартак, поэтому дай бог динамо в пятерку попасть, это уже будет достижение
Ответ Peter Parker
Для Динамо большой соблазн поберечь себя со Спартаком, чтобы быть свежее через три дня дома против Зенита. Тем более, что гости н в лучшей форме. А дальше Оренбург и Акрон, с которых непросто, но вполне возможно получить 6 очков. Затем Пари, Рубин и Сочи. Тоже по силам забрать все 9. А вот в конце Локо, Краснодар и выезд в Калининград в 30 туре. При удачных раскладах даже могут за тройку бороться. Все зависит от того, насколько хватит их настроя и физики. А то, запросто, может стать так, что Спартак либо перевернет серию, либо вымотает Динамо, те устанут к Зениту и проиграют и дальше уже минус мораль и сумятица
Нет, все силы нужно отдавать в борьбе за кубок. Сейчас что 3 место, что 7 место это не еврокубки и не чемпионство, смысла в этом большого нет. А вот Кубок выиграть было бы неплохо. Поэтому смысла беречь себя, чтобы потом давать бой питеру в угоду Краснодара или еще кого-то смысла нет
Настрой правильный ! УДачи !
5 до Спартака и 6 очков до Цска. Наша уверенная игра весной позволяет нам их догнать. Гусев один из не многих динамовских тренеров кто сумел не провалить зимние сборы.
