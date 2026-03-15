Сергеев о 7-м месте «Динамо»: «Турнирное положение не очень хорошее, надо продолжать победную серию»

Сергеев о 7-м месте «Динамо»: надо продолжать победную серию.

Нападающий «Динамо » Иван Сергеев оценил победу над «Ростовом » (1:0) в РПЛ .

После 21 матча бело-голубые занимают в таблице 7-е место.

«Самое главное — выиграли. Мы довольны. Непростая игра, в Ростове всем тяжело: много борьбы, накал, неуступчивая команда. Хорошо, что Тюкавин забил. «Ростов» хорошо оборонялся вдесятером, потом было удаление у нас.

В перерыве объяснили, как действовать при игре 10 на 10, все справились. В конце они организовали навал, было много забросов на высокорослых нападающих, но мы надежно сыграли в обороне. Главное — дотерпели и победили.

Турнирное положение у нас не очень хорошее, надо продолжать победную серию. Слава богу, все хорошо пока. Когда побеждаешь, всегда легче восстанавливаться», — сказал Сергеев.