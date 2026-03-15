Сергеев о 7-м месте «Динамо»: «Турнирное положение не очень хорошее, надо продолжать победную серию»
Нападающий «Динамо» Иван Сергеев оценил победу над «Ростовом» (1:0) в РПЛ.
После 21 матча бело-голубые занимают в таблице 7-е место.
«Самое главное — выиграли. Мы довольны. Непростая игра, в Ростове всем тяжело: много борьбы, накал, неуступчивая команда. Хорошо, что Тюкавин забил. «Ростов» хорошо оборонялся вдесятером, потом было удаление у нас.
В перерыве объяснили, как действовать при игре 10 на 10, все справились. В конце они организовали навал, было много забросов на высокорослых нападающих, но мы надежно сыграли в обороне. Главное — дотерпели и победили.
Турнирное положение у нас не очень хорошее, надо продолжать победную серию. Слава богу, все хорошо пока. Когда побеждаешь, всегда легче восстанавливаться», — сказал Сергеев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
А то, запросто, может стать так, что Спартак либо перевернет серию, либо вымотает Динамо, те устанут к Зениту и проиграют и дальше уже минус мораль и сумятица