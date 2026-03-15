  Защитник «Балтики» Бевеев о стычке Талалаева с Челестини: «На теории разберем, что Андрей Викторович сделал правильно или нет. Подскажем ему где надо»
Защитник «Балтики» Бевеев о стычке Талалаева с Челестини: «На теории разберем, что Андрей Викторович сделал правильно или нет. Подскажем ему где надо»

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев отшутился насчет стычки в матче РПЛ с ЦСКА (1:0).

В концовке встречи тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

«Эмоции, думаю, такое фанатам нравится. На теории разберем, что Андрей Викторович сделал правильно или нет. Подскажем ему где надо», – сказал Бевеев смеясь.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Талалаев
logoЦСКА
logoМингиян Бевеев
logoФабио Челестини
logoМатч ТВ
Провокатор такую драку устроил и это дисква чистая
Боюсь больше ЦСКА от этого пострадает.
Драку он не устроил, хоть и время затянул, давайте честно все-таки. ЦСКА(если верил бы, что может забить) взял бы втрой мяч у болбоя и продолжил бы игру, не теряя времени. Но ЦСКА уже не верил, а тут повод потолкаться отличный и выплеснуть негативные эмоции.
И это повод устраивать драку ? Я просто недавно читал комментарии что игроки Краснодара ведут себя недостойно , Кисляк в интервью говорил мол надо в футбол играть , а теперь вы пишите что надо морды чистить . Как-то не складывается линия логики
Комментарий скрыт
что позволено московцам не позволено другим
они поучать горазды как бы свысока смотря на всех остальных
Так и запишем: на стадионе Балтики был один единственный мяч и Талалаев выбил его на трибуны)
А,Жогель давно уже говорит, мало мячей покупает РПЛ! Вот на кубке уже 11 штук на поле лежат одновременно, в РПЛ всего 6...
У него что-то с головой явно.
Он и игроком таким же был, бгг
"Теория стычек" Талалаева)
Лучше бы кто нибудь Талалаеву дал пинка, чтоб он улетел на трибуны
А что такого страшного сделал Талалаев? Да, выбил мяч на трибуну. За это он получил бы свою законную ЖК за неспортивное поведение.
Но зачем негра его толкнула? Мячей что ли других нет на стадионе?
Комментарий скрыт
Я конечно не фанат футбола. Но смотрю его с тех пор, когда Бевеев еще не родился и всё это безобразие мне лично не нравится. 👎
Не сказать, что толчок был правильным решением, но учитывая контекст ситуации, сколько человек поступило бы иначе? Я возможно и ударил бы. Хоть это и не правильно
Бевеев тоже хорош. В интервью гнусно лыбился в камеру - видимо, такой быдлостайл ему близок.
Быстро отошел от унижения Мойзесом
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
вчера, 21:29
Лапочкин о возможном бане Талалаева на месяц, как было у Станковича, за стычку в матче с ЦСКА: «Навряд ли. Длительные дисквалификации в России дают редко»
вчера, 20:35
Тренер ЦСКА Экспосито о стычке в матче с «Балтикой»: «Челестини не взбесился. Все предельно видно на камерах»
вчера, 20:34
