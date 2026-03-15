Защитник «Балтики» Бевеев о стычке Талалаева с Челестини: «На теории разберем, что Андрей Викторович сделал правильно или нет. Подскажем ему где надо»
Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев отшутился насчет стычки в матче РПЛ с ЦСКА (1:0).
В концовке встречи тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.
«Эмоции, думаю, такое фанатам нравится. На теории разберем, что Андрей Викторович сделал правильно или нет. Подскажем ему где надо», – сказал Бевеев смеясь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
95 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
они поучать горазды как бы свысока смотря на всех остальных
Но зачем негра его толкнула? Мячей что ли других нет на стадионе?