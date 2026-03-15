Защитник «Балтики» Бевеев о стычке Талалаева с Челестини: «На теории разберем, что Андрей Викторович сделал правильно или нет. Подскажем ему где надо»

Защитник «Балтики» Бевеев отшутился насчет стычки Талалаева с Челестини.

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев отшутился насчет стычки в матче РПЛ с ЦСКА (1:0).

В концовке встречи тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

«Эмоции, думаю, такое фанатам нравится. На теории разберем, что Андрей Викторович сделал правильно или нет. Подскажем ему где надо», – сказал Бевеев смеясь.