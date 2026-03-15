Спаллетти об 1:0 с «Удинезе»: «Ювентус» сыграл очень хорошо против сильного соперника. Ребятам удавались передачи верхом»

Спаллетти об 1:0 с «Удинезе»: «Ювентус» сыграл очень хорошо.

Тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти оценил победу над «Удинезе » (1:0) в Серии А.

«Команда сыграла очень хорошо и была полна решимости как можно быстрее решить исход матча. Мы забили и второй гол (он был отменен – Спортс”), но 1:0 – это нормально, поскольку мы играли против очень сильного соперника.

Ребятам хорошо удавались передачи верхом, но если позволять «Удинезе» защищаться на своей половине поля, то прорвать такую оборону сложно. Поэтому вместо того, чтобы позволять им чувствовать себя комфортно в силовых эпизодах, мы осложняли им жизнь, заставляя отступать», – сказал Спаллетти.