Спаллетти об 1:0 с «Удинезе»: «Ювентус» сыграл очень хорошо против сильного соперника. Ребятам удавались передачи верхом»

Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил победу над «Удинезе» (1:0) в Серии А.

«Команда сыграла очень хорошо и была полна решимости как можно быстрее решить исход матча. Мы забили и второй гол (он был отменен – Спортс”), но 1:0 – это нормально, поскольку мы играли против очень сильного соперника.

Ребятам хорошо удавались передачи верхом, но если позволять «Удинезе» защищаться на своей половине поля, то прорвать такую оборону сложно. Поэтому вместо того, чтобы позволять им чувствовать себя комфортно в силовых эпизодах, мы осложняли им жизнь, заставляя отступать», – сказал Спаллетти.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
С Перином вовремя Спаллетти разобрался: второй сухарь подряд и как будто спокойнее сзади играть стали.
Перин - отличный вратарь! Уверенности щас наберет, нарастит харизму и вообще топ будет.
Так ему 33 уже, чтобы прям было куда наращивать. Да и с выходами всегда слабо было (ну маленький он для вратаря, тут тоже не порастёшь никуда). Первый нужен на следующий сезон всё равно. Кто бы ди Грегорио теперь забрал...
Следить за работой Спалетти - удовольствие сказочное.
За такое творчество, а это и есть творчество, мы и любим футбол, в этом есть какой то кайф.
Тренер Спалетти монстр своего дела.
Я восхищён.
