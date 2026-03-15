Спаллетти об 1:0 с «Удинезе»: «Ювентус» сыграл очень хорошо против сильного соперника. Ребятам удавались передачи верхом»
Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил победу над «Удинезе» (1:0) в Серии А.
«Команда сыграла очень хорошо и была полна решимости как можно быстрее решить исход матча. Мы забили и второй гол (он был отменен – Спортс”), но 1:0 – это нормально, поскольку мы играли против очень сильного соперника.
Ребятам хорошо удавались передачи верхом, но если позволять «Удинезе» защищаться на своей половине поля, то прорвать такую оборону сложно. Поэтому вместо того, чтобы позволять им чувствовать себя комфортно в силовых эпизодах, мы осложняли им жизнь, заставляя отступать», – сказал Спаллетти.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
За такое творчество, а это и есть творчество, мы и любим футбол, в этом есть какой то кайф.
Тренер Спалетти монстр своего дела.
Я восхищён.