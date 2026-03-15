100

ЦСКА проиграл 4 матча подряд в ЧР впервые с 2001 года

ЦСКА уступил «Балтике» (0:1) в 21-м туре РПЛ.

Ранее армейцы проиграли в турнире «Динамо» (1:4), «Ахмату» (0:1) и «Краснодару» (2:3).

Таким образом, ЦСКА потерпел 4 поражения подряд в чемпионате России впервые с апреля 2001 года.

В 22-м туре текущего турнира красно-синие сыграют дома с махачкалинским «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
logoМатч ТВ
100 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С таким нападением в лице Мусаева нам откровенно говоря мало что светит , запороть в начале матча два хороших момента
Ответ galimshin.dima@gmail.com
С таким нападением в лице Мусаева нам откровенно говоря мало что светит , запороть в начале матча два хороших момента
🤝Да это вообще 🤦
Ответ galimshin.dima@gmail.com
С таким нападением в лице Мусаева нам откровенно говоря мало что светит , запороть в начале матча два хороших момента
Когда осенью набирали очки Мусаев не мешал?
Хрень вся пошла в игре, когда Челестини начал искать решение несуществующей проблемы. Форвард не обязательно должен быть забивным!!!
Глебов, Круговой, Алвес, Обляков и Кисляк в состоянии делать голевую разницу.
А форвард может и элементарно зоны создавать. Что Мусаев с успехом и делал.
А как только тренер решил, что именно в этом проблема - все посыпалось.
Отдать же Дивеева для решения этой выдуманной проблемы - это верх идиотизма.
Жао Виктор - днарь. Тот же Абдулкадыров точно не хуже него. Рейс не молодой уже. И из Спортинга просто так не отпускают хороших игроков. Его оттуда просто списали. А ЦСКА подобрал.
Глядя на мучения цска в атаке вспоминается фраза "Как низко пало русское дворянство". От Вагнера Лава, Карвольо и Жо до Тамерлана Мусаева.
Ответ Kemal Dagestani
Глядя на мучения цска в атаке вспоминается фраза "Как низко пало русское дворянство". От Вагнера Лава, Карвольо и Жо до Тамерлана Мусаева.
Тебе напомнить, что Слуцкий до 1/4 ЛЧ доходил играя в нападении с Нецидом и Гильерме?
Если физрук не верит в своего нападающего, тот никогда забивать не будет.
Ответ igor.igorev
Тебе напомнить, что Слуцкий до 1/4 ЛЧ доходил играя в нападении с Нецидом и Гильерме? Если физрук не верит в своего нападающего, тот никогда забивать не будет.
Он не физрук, хороший тренер Челлистини, спады бывают
Отдать Дивеева - это надо было постараться.
Ответ Мельников Михаил
Отдать Дивеева - это надо было постараться.
Хм…а может надо посмотреть на то, что Дивеев сегодня не вышел в основе нового клуба и понять, что не зря Игоря обменяли
Ответ Andrey Konovalov
Хм…а может надо посмотреть на то, что Дивеев сегодня не вышел в основе нового клуба и понять, что не зря Игоря обменяли
Так Дивеев болел просто, поэтому и не вышел в старте.
Ничего особенного. Багаж Николича кончился и пошла регрессия к среднему. Осенью армейцы несколько раз брали очки там, где не должны были. Бесконечно это не может продолжаться
Ответ Иван Егурнов
Ничего особенного. Багаж Николича кончился и пошла регрессия к среднему. Осенью армейцы несколько раз брали очки там, где не должны были. Бесконечно это не может продолжаться
Комментарий скрыт
Ответ igor.igorev
Комментарий скрыт
Багаж был в обороне. Они от обороны играли раньше при Николиче, потом Челестини отпустил их в атаку и они на радостях, что стало можно вперед всем бегать, выдали яркие матчи, а соперники еще не успели это понять. Сейчас соперники подстроились под новый стиль видимо и оборона логично разладилась тоже, т.к. стиль более атакующий, а в атаку играть всегда сложнее.
Какая прекрасная новость! А сколько гонора было у болельщиков клуба, который всегда будет пятым.
Нужно срочно дать новый контракт швейцарцу.
Ответ Александр Худобин_1116329546
Нужно срочно дать новый контракт швейцарцу.
и накормить макароника болоньезе
Без Дивеева посыпались
Может, пришло время задавать серьёзные вопросы "супертренеру и просто классному адекватному мужику" Челестини, которого расхваливали всю осень? ЦСКА плетётся на 5 месте, и чем тогда, спрашивается, этот "супертренер" с точки зрения результата лучше, например, Гончаренко?
Ну и всем давно уже пора понять, что все эти ковровые "чемпионские" закупки работают только в футбольных симуляторах. Реальная футбольная жизнь, как правило, гораздо сложнее. Вон Ливерпуль, тоже "мощно" закупившийся этим летом, не даст соврать. Да и сам ЦСКА уже проходил через это в 2020 году. Напокупали игроков, все кричали: "Вот это усиление!" А потом оказалось, что там Фуксы и Гайчи. А тут Бариновы и Рейсы.
В играх с Динамо и Балтикой роковые ошибки, повлиявшие на результат совершал ... Баринов! ( В игре с Динамо его кривая передача на Гонду отправила последнего за красной карточкой. В игре с Балтикой, вместо того, чтобы скинуть головой мяч в лево на двух свободных игроков ЦСКА у штрафной, он выбивая мяч вперёд, попал мячом в Облякова, организовав голевую атаку с голом Хиля, причём опять же - не смог его нейтрализовать. Вот вам и скрытые угрозы, виновные в поражениях. Про Мусаева говорить не хочу - палка, стреляющая раз в год. Воронов, Козлов, Попович, - это мальчишки, которые на сегодня НЕ готовы играть в мужской, силовой футбол на не качественном поле. У Кармо сильная левая и на этом всё. Остальные латиноамериканцы ЦСКА (не из основы), не уехавшие в аренду, - не заслуживают комментариев! (
Ответ Армеец-1
В играх с Динамо и Балтикой роковые ошибки, повлиявшие на результат совершал ... Баринов! ( В игре с Динамо его кривая передача на Гонду отправила последнего за красной карточкой. В игре с Балтикой, вместо того, чтобы скинуть головой мяч в лево на двух свободных игроков ЦСКА у штрафной, он выбивая мяч вперёд, попал мячом в Облякова, организовав голевую атаку с голом Хиля, причём опять же - не смог его нейтрализовать. Вот вам и скрытые угрозы, виновные в поражениях. Про Мусаева говорить не хочу - палка, стреляющая раз в год. Воронов, Козлов, Попович, - это мальчишки, которые на сегодня НЕ готовы играть в мужской, силовой футбол на не качественном поле. У Кармо сильная левая и на этом всё. Остальные латиноамериканцы ЦСКА (не из основы), не уехавшие в аренду, - не заслуживают комментариев! (
Воронов, Козлов, Жопович - это откровенный шлак, совсем не уровень для ЦСКА.
Мусаев за весь матч имел всего один момент для гола. Он не Роналду или Месси, чтобы реализовывать 100% моментов.
Аргентинское полено Гонду ничем не лучше его.
Ответ Армеец-1
В играх с Динамо и Балтикой роковые ошибки, повлиявшие на результат совершал ... Баринов! ( В игре с Динамо его кривая передача на Гонду отправила последнего за красной карточкой. В игре с Балтикой, вместо того, чтобы скинуть головой мяч в лево на двух свободных игроков ЦСКА у штрафной, он выбивая мяч вперёд, попал мячом в Облякова, организовав голевую атаку с голом Хиля, причём опять же - не смог его нейтрализовать. Вот вам и скрытые угрозы, виновные в поражениях. Про Мусаева говорить не хочу - палка, стреляющая раз в год. Воронов, Козлов, Попович, - это мальчишки, которые на сегодня НЕ готовы играть в мужской, силовой футбол на не качественном поле. У Кармо сильная левая и на этом всё. Остальные латиноамериканцы ЦСКА (не из основы), не уехавшие в аренду, - не заслуживают комментариев! (
Я бы к добавил еще бездарный матч Баринова с Ахматом.
Чемпионы Ватутинок
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Последние новости
Батраков – болельщикам «Локо» после 0:3 с «Рубином»: «Понимаем, что результат неприемлем. Отдадим все силы в ближайших матчах»
2 минуты назад
Защитник «Спартака» Денисов о попадании мяча в голову в игре с «Зенитом»: «Ничего страшного, прилетело в бровь»
16 минут назад
Адиев о 0:3 с «Пари НН»: «Не думаю, что счет по игре – во втором тайме у «Крыльев» были подходы и моменты»
39 минут назад
Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»
53 минуты назад
Карпукас о 0:3 с «Рубином»: «В целом игры у «Локо» не было. Надо что-то менять, переосмысливать»
сегодня, 03:13
Шпилевский о 3:0 с «Крыльями»: «Пари НН» нельзя расслабляться, еще предстоит долгий путь»
сегодня, 02:55
Артига о 3:0 с «Локо»: «У «Рубина» получилось даже больше, чем задумали. Важно сохранить скромность, не витать в облаках»
сегодня, 02:17
Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»
сегодня, 02:01
Тедеев о «Самара Арене» после 1:1 с «Ахматом»: «Ужасное поле не позволяло «Акрону» контролировать мяч»
сегодня, 01:36
Аллегри про 0:1 с «Лацио»: «После победы «Милана» над «Интером» многие заговорили о скудетто, но надо быть реалистами. Леау разозлился, потому что мог получать более точные пасы»
вчера, 22:47
Рекомендуем