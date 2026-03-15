ЦСКА проиграл 4 матча подряд в ЧР впервые с 2001 года
ЦСКА уступил «Балтике» (0:1) в 21-м туре РПЛ.
Ранее армейцы проиграли в турнире «Динамо» (1:4), «Ахмату» (0:1) и «Краснодару» (2:3).
Таким образом, ЦСКА потерпел 4 поражения подряд в чемпионате России впервые с апреля 2001 года.
В 22-м туре текущего турнира красно-синие сыграют дома с махачкалинским «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Хрень вся пошла в игре, когда Челестини начал искать решение несуществующей проблемы. Форвард не обязательно должен быть забивным!!!
Глебов, Круговой, Алвес, Обляков и Кисляк в состоянии делать голевую разницу.
А форвард может и элементарно зоны создавать. Что Мусаев с успехом и делал.
А как только тренер решил, что именно в этом проблема - все посыпалось.
Отдать же Дивеева для решения этой выдуманной проблемы - это верх идиотизма.
Жао Виктор - днарь. Тот же Абдулкадыров точно не хуже него. Рейс не молодой уже. И из Спортинга просто так не отпускают хороших игроков. Его оттуда просто списали. А ЦСКА подобрал.
Если физрук не верит в своего нападающего, тот никогда забивать не будет.
Ну и всем давно уже пора понять, что все эти ковровые "чемпионские" закупки работают только в футбольных симуляторах. Реальная футбольная жизнь, как правило, гораздо сложнее. Вон Ливерпуль, тоже "мощно" закупившийся этим летом, не даст соврать. Да и сам ЦСКА уже проходил через это в 2020 году. Напокупали игроков, все кричали: "Вот это усиление!" А потом оказалось, что там Фуксы и Гайчи. А тут Бариновы и Рейсы.
Мусаев за весь матч имел всего один момент для гола. Он не Роналду или Месси, чтобы реализовывать 100% моментов.
Аргентинское полено Гонду ничем не лучше его.