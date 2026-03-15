11

Тренер «Ростова» Альба о 0:1 с «Динамо»: «Много времени провели в меньшинстве, пропустили в равных составах. Нужно играть лучше»

Тренер «Ростова» Джонатан Альба оценил поражение от «Динамо» (0:1) в РПЛ.

Единственный гол в добавленное к первому тайму время забил Константин Тюкавин. Защитник дончан Виктор Мелехин был удален на 17-й минуте, хавбек бело-голубых Рубенс Диас – на 39-й.

— Обидно такие матчи проигрывать?

— Согласен. Попытались отыграться на последних секундах. Были моменты, хорошо играли, но ноль очков.

— О чем говорят такие матчи?

— Разные игры — разные причины. Первый тайм был сумасшедший. Много карточек. Мы получили красную, когда мяч был у нас. Такое редко бывает. Мы должны смотреть на себя. Мы пропустили в равных составах. Для нас забивать тяжело. Моментов много, но голов нет.

— Гол в конце тайма — потеря концентрации?

— Усталость. Много времени провели в меньшинстве. Нам противостояла хорошая команда. Это все отмазки. Нам нужно играть лучше, – сказал Альба.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Судьи топят Ростов в третьем матче подряд. Сегодня Мелехина не за понюх табака удалили, с Балтикой опять же придумали вне игры смешной, отобрав чистейший гол. Жесть.
Ответ old_wolf
Ну так, игра с Зенитом ещё впереди, надо уничтожить того, кто с высокой вероятностью отберёт очки (Ростов Карпа очень хорошо раскатывает Зенит).

Хотя в данном матче в целом норм. Как правильно заметил Альба, пропустили до удаления.
Ответ old_wolf
Так топят, что питерский судья отменяет гол Динамо, чтобы вы в конце забили. Но вот незадача по воротам нормально ударить игроки Ростова не могут. Ох уж эти судьи...
Нгамале сломали, через 5 минут летит Мелехин шипами вперед в прыжке ломать Артура.
Вахания симулирует что попали по ноге, но упав хватается за другую ногу ...это ПОЗОРИЩЕ а не команда
