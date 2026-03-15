Тренер «Ростова» Альба о 0:1 с «Динамо»: «Много времени провели в меньшинстве, пропустили в равных составах. Нужно играть лучше»

Тренер «Ростова » Джонатан Альба оценил поражение от «Динамо » (0:1) в РПЛ .

Единственный гол в добавленное к первому тайму время забил Константин Тюкавин. Защитник дончан Виктор Мелехин был удален на 17-й минуте, хавбек бело-голубых Рубенс Диас – на 39-й.

— Обидно такие матчи проигрывать?

— Согласен. Попытались отыграться на последних секундах. Были моменты, хорошо играли, но ноль очков.

— О чем говорят такие матчи?

— Разные игры — разные причины. Первый тайм был сумасшедший. Много карточек. Мы получили красную, когда мяч был у нас. Такое редко бывает. Мы должны смотреть на себя. Мы пропустили в равных составах. Для нас забивать тяжело. Моментов много, но голов нет.

— Гол в конце тайма — потеря концентрации?

— Усталость. Много времени провели в меньшинстве. Нам противостояла хорошая команда. Это все отмазки. Нам нужно играть лучше, – сказал Альба.