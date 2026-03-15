«Зенит» победил «Спартак», скандал из-за Талалаева, выход Медведева в финал, доминирование Норвегии в коньковом масс-старте, второе золото Ворончихиной и другие новости

1. В Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (2:0) благодаря третьему подряд голу Александра Соболева и дебютному мячу Джона Дурана , причем оба взятия ворот стали следствием пенальти, которых у петербуржцев и так больше всех . Красно-белые не нанесли ни одного удара в створ, пропустили 11-й и 12-й голы при новом тренере и продлили серию без побед в Петербурге до 14 игр, но пожаловались на спорное судейство. В этот же день «Краснодар» одолел «Сочи» (2:1) благодаря неоднозначному одиннадцатиметровому и сохранил лидерство в таблице, а «Динамо» победило в 4-м матче подряд – «Ростов» (1:0).

2. Отдельного разговора заслуживает встреча «Балтики» с ЦСКА (1:0). Брайан Хиль вырвался на первое место в списке бомбардиров РПЛ, забив единственный гол в игре, а армейцы проиграли 5-й из 6 последних матчей, но особую перчинку придала массовая стычка в конце игры, спровоцированная Андреем Талалаевым. Главный тренер «Балтики» выбил мяч на трибуны, едва не подрался с Фабио Челестини, получил красную карточку и продолжил скандалить уже в подтрибунке. При этом в калининградском клубе уверены , что не 53-летний специалист «стал первопричиной конфликта», а вот у московской команды свой взгляд на ситуацию.

3. Норвежские лыжники заняли топ-8 в коньковом масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира в Холменколлене. Победу одержал Эйнар Хедегарт, вторым финишировал Харальд Амундсен (отставание 0,4 секунды), третьим – Мартин Нюэнгет (1,1), Савелий Коростелев занял 10-е место. В аналогичной дисциплине среди женщин в Осло выиграла шведка Фрида Карлссон, а россиянка Дарья Непряева стала 17-й.

4. Даниил Медведев обыграл Карлоса Алькараса (6:3 | 7:6) в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – у первой ракетки мира прервалась 16-матчевая победная серия. В решающем матче россиянин встретится с Янником Синнером, выбившим Александра Зверева (6:2 | 6:4).

5. В АПЛ «Арсенал» победил «Эвертон» (2:0), «Челси» уступил «Ньюкаслу» (0:1), а «Манчестер Сити» потерял очки в игре с «Вест Хэмом» (1:1). Теперь «горожане» отстают от лидирующих «канониров» на 9 очков, хоть и имеют матч в запасе.

6. Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в Китае впервые в карьере выиграл квалификацию и стал самым молодым обладателем поул-позиции, опередив своего напарника Джорджа Расселла и гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

7. В НХЛ «Вашингтон» уступил «Бостону» (2:3 Б), Александр Овечкин не только не набрал очков, но еще и не реализовал буллит в серии, «Тампа» уступила «Каролине» (2:4), Свечников набрал 1+1 , Кучеров остался без очков впервые за 5 игр. «Коламбус» обыграл «Филадельфию» (2:1 Б), Марченко забил 25-й гол в сезоне (и 100-й в лиге) плюс реализовал победный буллит. «Вегас» обыграл «Чикаго» (4:0), Дорофеев набрал 2+1 во второй игре подряд.

8. В НБА «Лейкерс» с 32 очками Ривза и трипл-даблом Дончича (включая победный бросок ) одолели «Денвер» с трипл-даблом Йокича в овертайме, 30+12+8 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» победить «Шарлотт».

9. В Ла Лиге «Реал» одержал разгромную победу над «Эльче» (4:1): Федерико Вальверде отличился в третьем матче подряд, Арда Гюлер забил эффектный гол со своей половины поля. «Атлетико» одолел «Хетафе» (1:0), и главным эпизодом стало удаление Абделя Абкара за прихватывание гениталий Александра Серлота.

10. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото Паралимпиады-2026 в слаломе и стала двукратной чемпионкой Игр. Теперь у России пять золотых наград, а общий зачет возглавляет сборная Китая.

11. На этапе Кубка мира по биатлону в Отепя в мужской гонке преследования победу одержал норвежец Стурла Хольм Лагрейд. Среди женщин первой стала итальянская спортсменка Лиза Виттоцци.

12. В Бундеслиге в центральном матче тура «Бавария» избежала поражения от «Байера» (1:1), хотя доигрывала вдевятером. Удаления Луиса Диаса и Николаса Джексона, а также два отмененных гола возмутили Ули Хенесса и Венсана Компани, а рефери Кристиан Дингерт признал , что показывать вторую желтую колумбийцу не стоило. Тем временем «Боруссия» сократила отставание от «Баварии» до 9 очков, победив «Аугсбург» (2:0).

13. В КХЛ «Автомобилист» проиграл ЦСКА (0:3) в единственном матче дня.

14. На чемпионате России по биатлону в Тюмени в мужском спринте победил Карим Халили, в женском – Наталия Шевченко.

15. В Серии А «Интер» не сумел одолеть «Аталанту» (1:1) и из-за претензий к судьям отказался общаться с прессой, «Ювентус» обыграл «Удинезе» (1:0), «Наполи» одержал волевую победу над «Лечче» (2:1).

Цитаты дня

Червиченко о критиках СССР: «Люди с ущербным мышлением. Не было войны, огромного разрыва между богатыми и бедными. Мы на этом багаже едем 30 лет и еще 30 будем доезжать»

«Уступаем «Зениту» в серии пенальти. Умярову прилетело локтем в лицо, второй желтой Соболеву, конечно, не было» . «Спартак» о матче с петербуржцами

Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Мы выиграли золото ОИ в Корее, пока он был президентом ФХР – лучший наш результат в современном хоккее. Основной KPI – победы»

Министр спорта Ирана: «ФИФА должна отнять ЧМ у США. Они нам угрожают. Мы могли бы провести матчи в Мексике, но пока обстоятельства еще не сложились»

Тренер «Балтики» Нагайцев о стычке в матче с ЦСКА: «Они зачем‑то прибежали в нашу техническую зону. Я на русском языке и без мата попросил их выйти – они почему‑то не хотели»

Алексей Мишин о победе «Зенита» над «Спартаком» на «Газпром Арене»: «Впечатление, что празднует вся страна»

Макс Ферстаппен: «На старте не было мощности, остальной спринт – полное дерьмо: ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам»

Соболев о видео «Спартака» перед матчем с «Зенитом»: «Меня это не задело, только разозлило. Молодцы, пусть в следующий раз так же сделают, только еще пожестче»

Семак о 2:0 со «Спартаком»: «1-й тайм «Зенит» плохо играл из‑за психологического давления. «Краснодар» не потерял очки, пенальти, который им поставили, – там вообще момента не было»

Карседо о 0:2 от «Зенита»: «Спартак» доминировал в 1-м тайме, но сложно делать это все 90 минут. Во 2-м тайме был пенальти, и мы проиграли»

Форвард «Сочи» Биттен: «Канада – очень дорогая страна, жить в России гораздо дешевле. За обед отдаю смешные деньги – хороший стейк здесь стоит в 2-3 раза меньше»

Быстров о судействе в матче «Зенита» и «Спартака»: «Единица! Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть»