  • «Зенит» победил «Спартак», скандал из-за Талалаева, выход Медведева в финал, доминирование Норвегии в коньковом масс-старте, второе золото Ворончихиной и другие новости
1. В Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (2:0) благодаря третьему подряд голу Александра Соболева и дебютному мячу Джона Дурана, причем оба взятия ворот стали следствием пенальти, которых у петербуржцев и так больше всех. Красно-белые не нанесли ни одного удара в створ, пропустили 11-й и 12-й голы при новом тренере и продлили серию без побед в Петербурге до 14 игр, но пожаловались на спорное судейство. В этот же день «Краснодар» одолел «Сочи» (2:1) благодаря неоднозначному одиннадцатиметровому и сохранил лидерство в таблице, а «Динамо» победило в 4-м матче подряд – «Ростов» (1:0).

2. Отдельного разговора заслуживает встреча «Балтики» с ЦСКА (1:0). Брайан Хиль вырвался на первое место в списке бомбардиров РПЛ, забив единственный гол в игре, а армейцы проиграли 5-й из 6 последних матчей, но особую перчинку придала массовая стычка в конце игры, спровоцированная Андреем Талалаевым. Главный тренер «Балтики» выбил мяч на трибуны, едва не подрался с Фабио Челестини, получил красную карточку и продолжил скандалить уже в подтрибунке. При этом в калининградском клубе уверены, что не 53-летний специалист «стал первопричиной конфликта», а вот у московской команды свой взгляд на ситуацию.

3. Норвежские лыжники заняли топ-8 в коньковом масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира в Холменколлене. Победу одержал Эйнар Хедегарт, вторым финишировал Харальд Амундсен (отставание 0,4 секунды), третьим – Мартин Нюэнгет (1,1), Савелий Коростелев занял 10-е место. В аналогичной дисциплине среди женщин в Осло выиграла шведка Фрида Карлссон, а россиянка Дарья Непряева стала 17-й.

4. Даниил Медведев обыграл Карлоса Алькараса (6:3 | 7:6) в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – у первой ракетки мира прервалась 16-матчевая победная серия. В решающем матче россиянин встретится с Янником Синнером, выбившим Александра Зверева (6:2 | 6:4). 

5. В АПЛ «Арсенал» победил «Эвертон» (2:0), «Челси» уступил «Ньюкаслу» (0:1), а «Манчестер Сити» потерял очки в игре с «Вест Хэмом» (1:1). Теперь «горожане» отстают от лидирующих «канониров» на 9 очков, хоть и имеют матч в запасе.

6. Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в Китае впервые в карьере выиграл квалификацию и стал самым молодым обладателем поул-позиции, опередив своего напарника Джорджа Расселла и гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

7. В НХЛ «Вашингтон» уступил «Бостону» (2:3 Б), Александр Овечкин не только не набрал очков, но еще и не реализовал буллит в серии, «Тампа» уступила «Каролине» (2:4), Свечников набрал 1+1, Кучеров остался без очков впервые за 5 игр. «Коламбус» обыграл «Филадельфию» (2:1 Б), Марченко забил 25-й гол в сезоне (и 100-й в лиге) плюс реализовал победный буллит. «Вегас» обыграл «Чикаго» (4:0), Дорофеев набрал 2+1 во второй игре подряд. 

8. В НБА «Лейкерс» с 32 очками Ривза и трипл-даблом Дончича (включая победный бросок) одолели «Денвер» с трипл-даблом Йокича в овертайме, 30+12+8 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» победить «Шарлотт».

9. В Ла Лиге «Реал» одержал разгромную победу над «Эльче» (4:1): Федерико Вальверде отличился в третьем матче подряд, Арда Гюлер забил эффектный гол со своей половины поля. «Атлетико» одолел «Хетафе» (1:0), и главным эпизодом стало удаление Абделя Абкара за прихватывание гениталий Александра Серлота.

10. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото Паралимпиады-2026 в слаломе и стала двукратной чемпионкой Игр. Теперь у России пять золотых наград, а общий зачет возглавляет сборная Китая.

11. На этапе Кубка мира по биатлону в Отепя в мужской гонке преследования победу одержал норвежец Стурла Хольм Лагрейд. Среди женщин первой стала итальянская спортсменка Лиза Виттоцци.

12. В Бундеслиге в центральном матче тура «Бавария» избежала поражения от «Байера» (1:1), хотя доигрывала вдевятером. Удаления Луиса Диаса и Николаса Джексона, а также два отмененных гола возмутили Ули Хенесса и Венсана Компани, а рефери Кристиан Дингерт признал, что показывать вторую желтую колумбийцу не стоило. Тем временем «Боруссия» сократила отставание от «Баварии» до 9 очков, победив «Аугсбург» (2:0).

13. В КХЛ «Автомобилист» проиграл ЦСКА (0:3) в единственном матче дня.

14. На чемпионате России по биатлону в Тюмени в мужском спринте победил Карим Халили, в женском – Наталия Шевченко.

15. В Серии А «Интер» не сумел одолеть «Аталанту» (1:1) и из-за претензий к судьям отказался общаться с прессой, «Ювентус» обыграл «Удинезе» (1:0), «Наполи» одержал волевую победу над «Лечче» (2:1).

Цитаты дня

Червиченко о критиках СССР: «Люди с ущербным мышлением. Не было войны, огромного разрыва между богатыми и бедными. Мы на этом багаже едем 30 лет и еще 30 будем доезжать»

«Уступаем «Зениту» в серии пенальти. Умярову прилетело локтем в лицо, второй желтой Соболеву, конечно, не было». «Спартак» о матче с петербуржцами

Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Мы выиграли золото ОИ в Корее, пока он был президентом ФХР – лучший наш результат в современном хоккее. Основной KPI – победы»

Министр спорта Ирана: «ФИФА должна отнять ЧМ у США. Они нам угрожают. Мы могли бы провести матчи в Мексике, но пока обстоятельства еще не сложились»

Тренер «Балтики» Нагайцев о стычке в матче с ЦСКА: «Они зачем‑то прибежали в нашу техническую зону. Я на русском языке и без мата попросил их выйти – они почему‑то не хотели»

Алексей Мишин о победе «Зенита» над «Спартаком» на «Газпром Арене»: «Впечатление, что празднует вся страна»

Макс Ферстаппен: «На старте не было мощности, остальной спринт – полное дерьмо: ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам»

Соболев о видео «Спартака» перед матчем с «Зенитом»: «Меня это не задело, только разозлило. Молодцы, пусть в следующий раз так же сделают, только еще пожестче»

Семак о 2:0 со «Спартаком»: «1-й тайм «Зенит» плохо играл из‑за психологического давления. «Краснодар» не потерял очки, пенальти, который им поставили, – там вообще момента не было»

Карседо о 0:2 от «Зенита»: «Спартак» доминировал в 1-м тайме, но сложно делать это все 90 минут. Во 2-м тайме был пенальти, и мы проиграли»

Форвард «Сочи» Биттен: «Канада – очень дорогая страна, жить в России гораздо дешевле. За обед отдаю смешные деньги – хороший стейк здесь стоит в 2-3 раза меньше»

Быстров о судействе в матче «Зенита» и «Спартака»: «Единица! Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть»

Опубликовал: Александр Суряев
Нашим паралимпийцам-почёт и уважение!
Нашим паралимпийцам-почёт и уважение!
Зачем ты это пишешь на спортивном портале?!
Посмотрел обзор Балтика-цска. Спасибо Талалаеву, в это унылое время отлично повеселил😂 взял мяч выбил😂 когда ГТ такое выделывал, ну и смешно все начали орать возиться😂 класс👻
Почему новость про победное шествие наших паралимпийцев на 10 месте?
Нам важнее норвежские конькобежцы?
На каком месте была бы новость выйграй Коростылев золото ?
Скорее на последнем, чем на втором и тем более на первом. У редакторов другие приоритеты и личные симпатии.
🤝
Из рубрики это другое. Про второй пенальти и наступ Ву. У Карасева и ЭСК бывает и иное мнение.

ЭСК согласна с решением не назначать пенальти в ворота ЦСКА после падения Романа Зобнина.
На 82-й минуте защитник армейцев Игорь Дивеев наступил на ногу хавбеку «Спартака» в собственной штрафной. Главный судья Сергей Карасев, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не назначать пенальти.

«И в штрафной площади, и в середине поля – всем судьям были даны инструкции по подобным ситуациям. Когда два футболиста делают движение к мячу, и игрок, который играет в мяч, отпускает ногу, после чего происходит такой случайный наступ из‑за того, что ему некуда ставить ногу, а также он не делает дополнительного усилия, то в таких ситуациях нужно продолжать игру.

Про первое пенальти за футболку - в матче Сочи-Спартак аналогичный момент с фолом на Солари. Нет пенальти.

Удар Вендела шипами в живот Зобнина матч убрал из обзора. Вторую жк Соболева видела вся страна кроме Карасева и Инала
Вы в своём уме скажите честно? Ву мог поставить ногу не на ногу соперника ? Мог. Ву сыграл в мяч? Нет. Ву сделал продавливание ? Да. Какие вопросы к пенке ?? Пересмотрите момент с венделом , там вообще нет умысла и жёсткости , он тут же извинился , потому что нога дернулась , а зобнин как раз нарисовал что ему больно.
Соглашусь только по моменту с соболевым, надо было давать вторую желтую, но таких ошибок очень много в матчах РПЛ с любыми командами
Тебе бы шипами под рёбра, а все бы посмотрели как ты рисуешь боль. Правила для всех едины и не стоит пытаться оправдать предвзятость Карасёва.
Голасо Гюлера - украшение вчерашнего футбольного вечера
Золото Варвары должно быть на первом месте в списке новостей!
Получается Ф1 можно уже не смотреть? Мерседес выиграл?!
"Оба взятия ворот стали следствием пенальти, которых у петербуржцев и так больше всех" - это правда. Но не вся.
Оба пенальти стали следствием того, что судья не удалил двух игроков п. российского футбола, хотя обязан был это сделать по правилам игры в футбол.
... и конечно же мерилом честности и непредвзятости является пенальти п. чемпиона в ворота Сочи, впрочем как и весь прошлый сезон...
Дружок, за такое же нарушение недавно наказали второй ЖК и удалили игрока Краснодара.
Басни про "весь прошлый сезон" от любителей ФК Газпром потешают народ не меньше, чем ваши юбилеи.
Люди, не особо следящие за теннисом, после прочтения этого дайджеста могут подумать, что первая ракетка мира - Зверев. Надо бы поправить порядок предложений в абзаце про Индиан-Уэллс
Карасевы убивают РПЛ, как могут, изо всех сил ((
Конечно, конечно. Это Карасёв не давал игрокам вяликого и мягучева прицелится в створ ворот Зенита. А также не зафиксировал грубейший фол подмышки Соболева.
Вот да. Прошляпил второй пенальти в ворота народно-популярных, но хорошо, что есть ВАР.
