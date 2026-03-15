  • «Реал» выиграл три матча подряд с общим счетом 9:2. Дальше – ответная игра с «Сити» в ЛЧ
«Реал» выиграл три матча подряд с общим счетом 9:2. Дальше – ответная игра с «Сити» в ЛЧ

«Реал» выиграл три матча подряд и дальше сыграет с «Сити».

«Реал» одержал третью победу подряд. 

Мадридцы разгромили «Эльче» (4:1) в 28-м туре Ла Лиги. Перед этим были победы над «Сельтой» (2:1) и «Манчестер Сити» (3:0). 

Далее – ответная игра с «горожанами» в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Хороший матч вышел.
Если б не глупые потери очков против аутсайдеров, то были бы хорошие шансы на чемпионство. Но прямо сейчас они крайне малы, увы
Барсе нужно всего лишь один раз потерять очки и все будет в руках Реала. Вот только Реал крайне не стабилен в этом сезоне и они еще не раз потеряют очки. Сейчас даже победа в ЛЧ кажется более вероятной, хотя там шансов тоже не много.
Так Реалу нужно 10 подряд матчей победить, включая Барселону. Слишком сказочный сценарий. Тут поможет только 2-3 потери очков от конкурента, я в это слабо верю
Арбелоа можно похвалить за смелость, выпустить на 30 минут такое количество молодёжи не каждый рискнет.
Теперь главное не расслабиться, не получить 3 в Манчестере

Можно даже 0:0 и очень скучную игру
Арбелоа скучно играть не умеет)))
Чего стоят перекаты низом у своей штрафной
Какой же голешник положил Арда, это просто ААА ВАААУ, со своей половины поля!!! Просто за голову схватился! Фантастика!
Кастилья 4 - 1 Эльче
при анчи/алонсо насторожила бы вероятность впасть в эйфорию перед ответным матчем с сити.
но с арбелоа есть уверенность, что настроит правильно.
Реал лучше играет, когда нет Мбаппе и Джуда. Так было осенью, так было зимой, так сейчас. Сначала можно было сказать, что просто совпадение, но нет, видно, что уже тенденция. Француз и англичанин выглядят как третья нога. Да, нога красивая, мощная, дорогая, все бы себе такую хотели, но всё же третья. Повод задуматься, может и не особо нужны эти галактикос
Там дело не только в результате, но и в пиаре клуба. Куча глоров включают матчи Реала чтоб посмотреть на Мбаппе
С Хетафе и Сельтой тоже хорошо сыграли?) За эти 5 матчей, которые Мбаппе не играет, все игроки атаки суммарно забили 1 мяч. Проблема не в Мбаппе, а в том, что он не совместим с Вини.
Если Сити " прорвёт" то Реал и 5 может получить.
