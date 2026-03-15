«Реал» после ошибки Камавинга пропустил от «Эльче». Хавбек отдал поперечный пас в штрафную, Андре Силва перехватил

«Реал» пропустил от «Эльче» после ошибки Камавинга.

Эдуардо Камавинга допустил результативную ошибку на 85-й минуте матча с «Эльче » (4:1).

Полузащитник «Реала » отдал пас поперек поля в направлении Андре Силвы, находившегося внутри штрафной мадридцев.

После перехвата и паса мяч оказался у Грэйди Дианганы , прострел которого привел к автоголу Мануэля Анхеля.