Гюлер ударом со своей половины поля забил «Эльче» на 89-й минуте
Арда Гюлер забил в ворота «Эльче» ударом со своей половины поля.
Полузащитник «Реала» Арда Гюлер отличился в матче 28-го тура Ла Лиги против «Эльче» (4:1).
На 89-й минуте 21-летний турок ударом со своей половины поля установил окончательный счет, перекинув Матиаса Дитуро, который далеко вышел из ворот.
В текущем сезоне на счету Гюлера 4 гола и 8 результативных передач в 28 матчах чемпионата Испании. Его подробная статистика – здесь.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
P.s. 68 метров. Повторил рекорд Ла Лиги по дальности забитого мяча. Так заявка звучит ещё суровее)
Ближе к 70 по ощущениям
Надеюсь специалисты дадут потом точную информацию