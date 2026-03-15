Гюлер ударом со своей половины поля забил «Эльче» на 89-й минуте

Арда Гюлер забил в ворота «Эльче» ударом со своей половины поля.

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер отличился в матче 28-го тура Ла Лиги против «Эльче» (4:1). 

На 89-й минуте 21-летний турок ударом со своей половины поля установил окончательный счет, перекинув Матиаса Дитуро, который далеко вышел из ворот. 

В текущем сезоне на счету Гюлера 4 гола и 8 результативных передач в 28 матчах чемпионата Испании. Его подробная статистика – здесь

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Всё таки исполнил свой трюк, пару лет назад попал в перекладину из той же позиции
Ну, хаби алонсо за мерсов лет 20 назад тоже будь здоров положил
Фантастический гол. На премию Пушкаша вполне может замахнуться
А дадут голу Ямаля с пенальти в ворота Ньюкасла
Самое интересное, что "отдельные товарищи" будут доказывать, что так и должно...!
Серьезный претендент на премию Пушкаша. Настоящий шедевр
Пушкаша никогда не давали за дальние удары, где вратарь теряет ворота, таких голов парочку каждый сезон есть
Подъехала суровая заявка на гол года и премию Пушкаша. Сколько там метров, 65-70?
P.s. 68 метров. Повторил рекорд Ла Лиги по дальности забитого мяча. Так заявка звучит ещё суровее)
Помню в одном из первых матчей за Реал он в перекладину попал со своей половины. Сейчас забил)
Гюлер до этого гола где-то 30 матчей не забивал. И таким шедевром прервал серию)
Он в очень простых ситуациях возле штрафной и в штрафной не попадал, очень удивился, что оттуда попал 😅
Бекхэм пожимает руку
Я видел это в трансляции. Не помню настолько точного удара метров с 55
Там явно больше 60
Ближе к 70 по ощущениям
Надеюсь специалисты дадут потом точную информацию
Комментарий скрыт
Эйфория в чистом виде боления .
Гюлер наконец забил, да еще и какой...
