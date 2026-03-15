Гюлер ударом со своей половины поля забил «Эльче» на 89-й минуте

Арда Гюлер забил в ворота «Эльче» ударом со своей половины поля.

Полузащитник «Реала » Арда Гюлер отличился в матче 28-го тура Ла Лиги против «Эльче » (4:1).

На 89-й минуте 21-летний турок ударом со своей половины поля установил окончательный счет, перекинув Матиаса Дитуро, который далеко вышел из ворот.

В текущем сезоне на счету Гюлера 4 гола и 8 результативных передач в 28 матчах чемпионата Испании. Его подробная статистика – здесь .

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»