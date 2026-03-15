Винисиус впервые не доиграл до 90-й минуты при Арбелоа – он был заменен с Вальверде и Тчуамени на 58-й

Винисиус впервые не доиграл до 90-й минуты при Арбелоа.

Альваро Арбелоа впервые заменил Винисиуса Жуниора в разгар матча.

Вингер «Реала » покинул поле на 58-й минуте матча с «Эльче » (4:1), не отличившись к этому моменту результативными действиями. Вместо него вышел Арда Гюлер .

Вместе с Винисиусом были заменены Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени. Спустя три минуты поле покинул и еще один ключевой игрок – Антонио Рюдигер. На 63-й был снят с игры и Браим Диас.

Ранее бразилец доигрывал до 90-й минуты во всех матчах под руководством Арбелоа. Альваро возглавил мадридскую команду 13 января.

17 марта «Реал» сыграет в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити».