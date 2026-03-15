  • Винисиус впервые не доиграл до 90-й минуты при Арбелоа – он был заменен с Вальверде и Тчуамени на 58-й
27

Винисиус впервые не доиграл до 90-й минуты при Арбелоа – он был заменен с Вальверде и Тчуамени на 58-й

Винисиус впервые не доиграл до 90-й минуты при Арбелоа.

Альваро Арбелоа впервые заменил Винисиуса Жуниора в разгар матча.

Вингер «Реала» покинул поле на 58-й минуте матча с «Эльче» (4:1), не отличившись к этому моменту результативными действиями. Вместо него вышел Арда Гюлер.

Вместе с Винисиусом были заменены Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени. Спустя три минуты поле покинул и еще один ключевой игрок – Антонио Рюдигер. На 63-й был снят с игры и Браим Диас.

Ранее бразилец доигрывал до 90-й минуты во всех матчах под руководством Арбелоа. Альваро возглавил мадридскую команду 13 января. 

17 марта «Реал» сыграет в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
да пофиг на него,какую красоту от арды увидели зато
Ответ Talgat Ergeshov
да пофиг на него,какую красоту от арды увидели зато
Имей уважение к нашему королевскому шуту.
Ответ Ivang King
Имей уважение к нашему королевскому шуту.
долго за собой таскать будете эти обидки?
Вини во вторник бегать 90 минут, понятное дело ему дают отдохнуть
)
а так можно было?

Арбелоа сегодня красавчик. Результат есть. Лидеров поберег. Молодежи практику дал.
Видимо Так это было согласовано с лидерами что б быть свежее к сити,
арбелоа хорошо чувствовал матч, когда решил при 2:0 поменять пол команды и дать наконец отдохнуть феде, вини и остальным.
Ответ drag23
арбелоа хорошо чувствовал матч, когда решил при 2:0 поменять пол команды и дать наконец отдохнуть феде, вини и остальным.
Хорошо, что третий забили, счет 2-1 детишки могли и не удержать.
Ответ Мармотик
Хорошо, что третий забили, счет 2-1 детишки могли и не удержать.
реал был ближе к 3:0, чем эльче к 2:1.
это и имел ввиду под «чувствовал матч».
Ну все, теперь через пару месяцев уволят
Последние игры по сути не играет. Ноль продуктива от него.
вратаря тоже могли сменить, дать Лунину время
