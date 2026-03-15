«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 9 очков при матче в запасе. Команда Гвардиолы сыграла вничью во 2-м туре АПЛ подряд
Сегодня команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Вест Хэмом» в 30-м туре АПЛ – 1:1. 4 марта «горожане» поделили очки с «Ноттингем Форест» (2:2).
«Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 61 очко, и отстает от «Арсенала» на 9 баллов. У клуба из Манчестера есть матч в запасе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Арсеналу не расслаблять булки!
Соперник 1 раз за всю игру подошёл к воротам и забил
Семеньо не забил в первом, перекладина Рейндерса
Не залетает очень много
Сити по созданным лидер так и по упущенным
Всю зиму я читал тут что вот начнется весна, и Сити как начнет выигрывать все матчи подряд
Уже 4 матча весной - и всего одна победа, как так?
У нас впереди 7 матчей , где нужно 6 побед и одну можно с Сити сыграть .
7 финалов