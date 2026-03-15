«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 9 очков при матче в запасе. Команда Гвардиолы сыграла вничью во 2-м туре АПЛ подряд

«Манчестер Сити» сыграл вничью в АПЛ второй раз подряд.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Вест Хэмом » в 30-м туре АПЛ – 1:1. 4 марта «горожане» поделили очки с «Ноттингем Форест» (2:2).

«Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 61 очко, и отстает от «Арсенала » на 9 баллов. У клуба из Манчестера есть матч в запасе.