«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го

Английский клуб активировал опцию продления соглашения до конца сезона-2026/27, сообщают ESPN и другие источники. 

Бразильский футболист выступает за мерсисайдцев с 2018 года. В текущем сезоне АПЛ он провел 24 матча и пропустил 29 голов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoЛиверпуль
Один из лучших в истории клуба !
Ответ gangstarr
Один из лучших в истории клуба !
В истории футбола, сильно недооценен из за недостаточного количества трофеев
Ответ gangstarr
Один из лучших в истории клуба !
В принципе в истории.
Надо еще продлить-я очень хочу чтобы Мамардашвили там заиграл,но он пока сыроват-надо ему еще практику.
Ответ vladimir.kostrichko
Надо еще продлить-я очень хочу чтобы Мамардашвили там заиграл,но он пока сыроват-надо ему еще практику.
Мамардашвили в порядке. Непонятно зачем он согласился на роль второго кипера.
Ответ Zagashtok
Мамардашвили в порядке. Непонятно зачем он согласился на роль второго кипера.
Мамардашвили очень неплох,но для АПЛ и ЛЧ он пока не до конца супер-кипер,ему пока не надо сильного давления,лучше даже если до 2028-ого посидит в запасе а потом минимум на 6-7 лет станет основным.
Аллисон 9 лет в системе клуба на высшем уровне. Дорогого стоит для вратаря!!!!!!! YNWA
Юве интересует Карнесекки, Аталанта продляет контакт с ним, Юве интересуется Алиссоном, Ливерпуль продляет с ним контракт...
Материалы по теме
Алиссон и Кьеза не сыграют с «Галатасараем». Вратарь «Ливерпуля» испытал дискомфорт на тренировке, хавбек плохо себя чувствует, сообщил Слот
9 марта, 19:46
