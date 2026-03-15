«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го

«Ливерпуль » продлил контракт с вратарем Алиссоном .

Английский клуб активировал опцию продления соглашения до конца сезона-2026/27, сообщают ESPN и другие источники.

Бразильский футболист выступает за мерсисайдцев с 2018 года. В текущем сезоне АПЛ он провел 24 матча и пропустил 29 голов.