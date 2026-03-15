  • Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стячки

РПЛ опубликовала причины удаления Талалаева и Челестини.

Названы официальные причины удаления тренеров ЦСКА и «Балтики» (0:1) в матче 21-го тура. 

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Этим поступком он спровоцировал массовую стычку команд, участие в которой принял и Фабио Челестини

В протоколе матча в качестве основания для удаления Андрея Талалаева указывается «препятствование возобновлению игры командой соперника». Причина красной карточки для Челестини – «вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере». 

Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»

Какие скромные формулировки у этого замеса.
Какие скромные формулировки у этого замеса.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Проспался?))
Я думаю, лучшее что может произойти с РПЛ - это если Талалаев вдруг начнет тренировать Соболева
Я думаю, лучшее что может произойти с РПЛ - это если Талалаев вдруг начнет тренировать Соболева
а потом запишет видос с зюпой
Я думаю, лучшее что может произойти с РПЛ - это если Талалаев вдруг начнет тренировать Соболева
Тренерский штаб Талалаев, Широков, Глушаков и Дзюба был бы идеальным.
Мне игра понравилась, да и концовка не подкачала.
Талалаеву пора намордник выписывать, чёрт, а не "ребёнок".
Мне игра понравилась, да и концовка не подкачала. Талалаеву пора намордник выписывать, чёрт, а не "ребёнок".
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Фраза «чёрт, а не ребёнок» — это идиома, описывающая крайне озорного, неугомонного, сообразительного или дерзкого ребенка. Обычно используется с оттенком восхищения энергией и находчивостью, либо с усталостью от непослушания. Также фраза встречается в творчестве как образ дерзкой, рыжеволосой личности, например, в стихотворении Гатта Нэра.

Может пригодится, для общего развития.
Талалаев только, что откинулся и опять обо..ся и что дальше два или один матч дисквалификации ,это маразм до конца сезона и сынулю его в фан сектор,для меня это быдлячина ,вам если нравится хавайте, привет администрации Калининграда.
Талалаев только, что откинулся и опять обо..ся и что дальше два или один матч дисквалификации ,это маразм до конца сезона и сынулю его в фан сектор,для меня это быдлячина ,вам если нравится хавайте, привет администрации Калининграда.
Но никто не осудит,так как Станковича,он же НАШ.
Талалаев только, что откинулся и опять обо..ся и что дальше два или один матч дисквалификации ,это маразм до конца сезона и сынулю его в фан сектор,для меня это быдлячина ,вам если нравится хавайте, привет администрации Калининграда.
Это русский )путину такие нравятся
А как было Челестини реагировать, что Талай стучал ладонью по кулаку в адрес него? Стоять и ждать? Ну ладно, 1 матч Челестини и 10 Талалаеву дисквы.
А как было Челестини реагировать, что Талай стучал ладонью по кулаку в адрес него? Стоять и ждать? Ну ладно, 1 матч Челестини и 10 Талалаеву дисквы.
Как надо было реагировать? Не вестись на очевидную провокацию , а по итогу развели Челистини на кулачок , и у он дисквалифицирован. Что изменило то что он начал прыгать на него?
А как было Челестини реагировать, что Талай стучал ладонью по кулаку в адрес него? Стоять и ждать? Ну ладно, 1 матч Челестини и 10 Талалаеву дисквы.
не будет удивления вообще если макароника отмажут и дадут условный, а Андрею Талалаеву впишут 5 матчей как наказание за то что посмел обыграть физрука и взять очки и быть выше в таблице
По мне не имеет права игрок толкать Главного тренера команды, даже если это провокатор Талалаев.
По мне не имеет права игрок толкать Главного тренера команды, даже если это провокатор Талалаев.
Там сразу надо вырубать , а не толкать , тем более Талалаева)
По мне не имеет права игрок толкать Главного тренера команды, даже если это провокатор Талалаев.
А по мне тренер не имеет права так провоцировать в стиле ребенка болбоя. Вполне справедливая реакция игрока. То что у Талалаева голова седая и 50 лет по паспорту не дает ему автоматическую индульгенцию на хамство
Мечта-за мячом вместо бразила,бежит Кантона)
Мечта-за мячом вместо бразила,бежит Кантона)
Или Вини Джонс)
А почему не был удалён игрок цска, который толкнул психованного.
А почему не был удалён игрок цска, который толкнул психованного.
Потому что в жбан ему не зарядил со всей пролетарской непосредственностью.
А почему не был удалён игрок цска, который толкнул психованного.
Потому что правильно толкнул)
Ещё и врезать надо было за такую дичь))
«В конфликтной манере» 🤣
«В конфликтной манере» 🤣
В конфронтационной👆😅
Сейчас на матч Тв Гришин стал подлизывать Талалаю, «аргументируя», что никакого препятствования игре не было: «на бровке по периметру поля аж 8 мячей лежит»))…. Действительно)), раз 8 штук есть, можно еще 7 раз пульнуть круглый 😂😂
Сейчас на матч Тв Гришин стал подлизывать Талалаю, «аргументируя», что никакого препятствования игре не было: «на бровке по периметру поля аж 8 мячей лежит»))…. Действительно)), раз 8 штук есть, можно еще 7 раз пульнуть круглый 😂😂
А что не так? Талалаев выбил мяч - так возьми другой, а не лезь толкаться.
А что не так? Талалаев выбил мяч - так возьми другой, а не лезь толкаться.
Какие же все простые задним умом. Всегда в жизни принимающие правильные взвешенные решения, никогда не раздражаюшиеся люди. Завидую чо
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
вчера, 20:46Видео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
вчера, 20:45Видео
Лапочкин о возможном бане Талалаева на месяц, как было у Станковича, за стычку в матче с ЦСКА: «Навряд ли. Длительные дисквалификации в России дают редко»
вчера, 20:35
Тренер ЦСКА Экспосито о стычке в матче с «Балтикой»: «Челестини не взбесился. Все предельно видно на камерах»
вчера, 20:34
Тренер «Балтики» Нагайцев о стычке в матче с ЦСКА: «Они зачем‑то прибежали в нашу техническую зону. Я на русском языке и без мата попросил их выйти – они почему‑то не хотели»
вчера, 20:28Видео
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» играет с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
15 минут назадLive
Неманя Матич: «Я играл за 75 евро в 3-м сербском дивизионе. Работал лесорубом, потому что футболом не мог себя прокормить»
17 минут назад
Еще две футболистки и сотрудница сборной Ирана решили вернуться в страну из Австралии. В Иране это назвали «очередным провалом Трампа»
19 минут назад
Игроку «Урала-2» Секачу предъявили обвинение в убийстве, он признал вину. Футболист был уверен, что участвует в операции спецслужб
38 минут назад
Мостовой о фоле Васильева в матче с «Краснодаром»: «В СССР так игры сдавали: «Сделаю пенальти, схвачу кого-нибудь». Ужасно и необъяснимо – игра шла в 15 метрах от него»
сегодня, 10:15
Дмитрий Тарасов: «Талалаев разорвал бы Челестини. Настоящий русский медведь»
сегодня, 10:15
Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: «Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде»
сегодня, 09:58
200 фанатов «Бастии» прорвались в подтрибунные помещения после поражения команды в Лиге 2. Они оскорбляли игроков и кидали файеры в их машины
сегодня, 09:45
«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»
сегодня, 09:43
«Акрон» – «Ахмат». Дзюба и Мелкадзе играют. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Андрей Чернышов: «Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят результаты – он выигрывал Первую лигу, играл в финале Кубка»
27 минут назад
Из-за непристойных сообщений футболисткам уволили тренера женской сборной Люксембурга: «Такое поведение противоречит этическим ценностям и принципам уважения»
41 минуту назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» в гостях у «Волги»
50 минут назад
Андрей Чернышов: «Зачем «Спартаку» кого-то привозить, когда есть Черчесов? Спартаковец, строгий, выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии»
сегодня, 09:58
Абаскаль про Соболева: «Я знал, что его прозвали «дельфином», но для меня он парень с характером, Саша мне очень симпатичен»
сегодня, 09:18
Вахания извинился перед Нгамале за нанесенную травму в матче «Ростова» с «Динамо». Камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы
сегодня, 09:12
«Барселона» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 08:40
«Лацио» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 08:35
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
сегодня, 08:20
