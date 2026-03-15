Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки

РПЛ опубликовала причины удаления Талалаева и Челестини.

Названы официальные причины удаления тренеров ЦСКА и «Балтики» (0:1) в матче 21-го тура.

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Этим поступком он спровоцировал массовую стычку команд, участие в которой принял и Фабио Челестини .

В протоколе матча в качестве основания для удаления Андрея Талалаева указывается «препятствование возобновлению игры командой соперника». Причина красной карточки для Челестини – «вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере».

