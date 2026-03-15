Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»

Микель Артета прокомментировал победу над «Эвертоном».

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался о победе над «Эвертоном » в 31-м туре АПЛ (2:0).

Про гол Доумана

«Это был отличный момент, особенно учитывая то, как мы забили. У нас было 10 или 15 секунд, чтобы по-настоящему насладиться тем, что должно было произойти. Это было волшебно, вся скамейка запасных и игроки прыгали вместе со зрителями, это был прекрасный день.

Он менял игру каждый раз, когда получал мяч. Он делал что-то полезное, и мы выглядели все более опасными. Делать это в таком возрасте, в таком контексте, под давлением, – это не что-то обычное.

О зрелости Доумана

«Для него это естественно. Он не чувствует давления – и это самое лучшее. Он делает то, что чувствует. Учитывая его талант, я уверен, что произойдет много хорошего».

Об игре

«Бывают моменты, когда нам приходится быть терпеливыми, потому что при всем нашем доминировании и количестве ударов, которые мы наносим, когда мы не забиваем, тревога нарастает. Нужно сохранять самообладание, быть неумолимыми в своем желании выиграть. Сегодня у команды был правильный дух».

О Дьокереше

«Он делает много хорошего для команды, и сегодня он забил потрясающий гол – он должен был оказаться в нужный момент в нужном месте, и он, безусловно, помог нам выиграть».

О чемпионской гонке

«Мы свою работу сделали. Игра была очень хорошей во всех аспектах. Мы играем каждые три дня, и игроки заслуживают огромной похвалы.

Мы хотим создавать воспоминания и особенные моменты. И я уверен, что еще много лет люди, которые были сегодня на стадионе, будут говорить:

«Я был на «Эмирейтс», когда тот 16-летний парень забил гол в такой важный момент сезона», – сказал Артета.

16-летний Доуман – самый юный автор гола в истории АПЛ. Вингер «Арсенала» забил «Эвертону» в пустые ворота в контратаке на 97-й