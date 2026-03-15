Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Эвертоном» в 31-м туре АПЛ (2:0).
Про гол Доумана
«Это был отличный момент, особенно учитывая то, как мы забили. У нас было 10 или 15 секунд, чтобы по-настоящему насладиться тем, что должно было произойти. Это было волшебно, вся скамейка запасных и игроки прыгали вместе со зрителями, это был прекрасный день.
Он менял игру каждый раз, когда получал мяч. Он делал что-то полезное, и мы выглядели все более опасными. Делать это в таком возрасте, в таком контексте, под давлением, – это не что-то обычное.
О зрелости Доумана
«Для него это естественно. Он не чувствует давления – и это самое лучшее. Он делает то, что чувствует. Учитывая его талант, я уверен, что произойдет много хорошего».
Об игре
«Бывают моменты, когда нам приходится быть терпеливыми, потому что при всем нашем доминировании и количестве ударов, которые мы наносим, когда мы не забиваем, тревога нарастает. Нужно сохранять самообладание, быть неумолимыми в своем желании выиграть. Сегодня у команды был правильный дух».
О Дьокереше
«Он делает много хорошего для команды, и сегодня он забил потрясающий гол – он должен был оказаться в нужный момент в нужном месте, и он, безусловно, помог нам выиграть».
О чемпионской гонке
«Мы свою работу сделали. Игра была очень хорошей во всех аспектах. Мы играем каждые три дня, и игроки заслуживают огромной похвалы.
Мы хотим создавать воспоминания и особенные моменты. И я уверен, что еще много лет люди, которые были сегодня на стадионе, будут говорить:
«Я был на «Эмирейтс», когда тот 16-летний парень забил гол в такой важный момент сезона», – сказал Артета.
16-летний Доуман – самый юный автор гола в истории АПЛ. Вингер «Арсенала» забил «Эвертону» в пустые ворота в контратаке на 97-й
Если он станет суперзвездой, буду хвалиться что видел с трибуны первый гол Макса за Арсенал
Может стать очень большим игроком
Кто нибудь знает , он в заявке на ЛЧ? Кажется его из за травмы заменили на Жезуса(
Молодец Артета, что несмотря на его 16-летний возраст начинает доверять ему место на поле в играх АПЛ. Причём важно то, что Макс Доуман - это воспитанник лондонской академии "Арсенала. При должном отношении к делу, это парень может заиграть не хуже Ямаля и Беллингема, а может и ещё лучше и стать настоящей мегазвездой мирового футбола. Успехов ему в росте футбольного мастерства, новых рекордов, и новых достижений!