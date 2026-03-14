Тренер «Балтики» Нагайцев о стычке в матче с ЦСКА: «Они зачем‑то прибежали в нашу техническую зону. Я на русском языке и без мата попросил их выйти – они почему‑то не хотели»
Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев высказался о стычке в матче с ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).
В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.
– Ребята выполнили установку. Конечно, брака хватало, но то, что мы просили, они делали, и мы были близки ко второму забитому мячу.
– С вашей точки зрения, что произошло в конце?
– В игре бывает много нарушений правил, но мы не бежим в техническую зону ЦСКА по этому поводу. А они зачем‑то прибежали. Я на русском языке и без мата попросил их выйти из нашей технической зоны. Они почему‑то не хотели уходить, не знаю почему, – сказал Нагайцев.
- простите пожалуйста, уважаемый сеньор Челестини, вам сюда нельзя
Но скамейке ЦСКА что, надо было просто стоять и смотреть как вся скамейка Балтики набросилась на Кармо ?
Они побежали именно поэтому, а не просто так.
Объясни на русском и без мата. Боюсь не поймет.
Она и главный провокатор стычки.
Позабавил местный комментатор у бровки - на полном серьезе задвигал про неуважение к тренеру соперника со стороны Кармо))
Полковник вызывает двух рядовых.
- Мне звонили из детского сада, и сказали, что после того, как вы там в
качестве шефской помощи исправляли проводку, все дети стали ругаться
отборным матом!
- Мы тут не при чем, спокойно себе работали. Я лестницу держал, а
Сидоров паял. Правда, мне за шиворот олово начало капать...
- И что ты сказал? Наверное, ругался?
- Да нет. Я спокойно спросил: "Сидоров, разве ты не видишь, что твоему
боевому товарищу за шиворот падают капли расплавленного олова?"
А все должны были смотреть на цирк Талалаева и его тренерского штаба со стороны
Вообще надо было увести команду с поля
Что творила Балтика в конце матча это просто антифутбол и неспортивное поведение, откровенные удары по ногам ради фолов и желтых карточек там явно мало