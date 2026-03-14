Тренер «Балтики» Нагайцев о стычке в матче с ЦСКА: «Они зачем‑то прибежали в нашу техническую зону. Я на русском языке и без мата попросил их выйти – они почему‑то не хотели»

Тренер «Балтики» Нагайцев: члены ЦСКА не хотели уходить из нашей зоны.

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев высказался о стычке в матче с ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

– Ребята выполнили установку. Конечно, брака хватало, но то, что мы просили, они делали, и мы были близки ко второму забитому мячу.

– С вашей точки зрения, что произошло в конце?

– В игре бывает много нарушений правил, но мы не бежим в техническую зону ЦСКА по этому поводу. А они зачем‑то прибежали. Я на русском языке и без мата попросил их выйти из нашей технической зоны. Они почему‑то не хотели уходить, не знаю почему, – сказал Нагайцев.