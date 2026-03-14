  • Тренер «Балтики» Нагайцев о стычке в матче с ЦСКА: «Они зачем‑то прибежали в нашу техническую зону. Я на русском языке и без мата попросил их выйти – они почему‑то не хотели»
Тренер «Балтики» Нагайцев о стычке в матче с ЦСКА: «Они зачем‑то прибежали в нашу техническую зону. Я на русском языке и без мата попросил их выйти – они почему‑то не хотели»

Тренер «Балтики» Нагайцев: члены ЦСКА не хотели уходить из нашей зоны.

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев высказался о стычке в матче с ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

– Ребята выполнили установку. Конечно, брака хватало, но то, что мы просили, они делали, и мы были близки ко второму забитому мячу.

– С вашей точки зрения, что произошло в конце?

– В игре бывает много нарушений правил, но мы не бежим в техническую зону ЦСКА по этому поводу. А они зачем‑то прибежали. Я на русском языке и без мата попросил их выйти из нашей технической зоны. Они почему‑то не хотели уходить, не знаю почему, – сказал Нагайцев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Ага😹😹 уважаемые, покиньте нашу тех.зону. Сказочники
Ответ Stas Efimov
Ага😹😹 уважаемые, покиньте нашу тех.зону. Сказочники
Я был там рядом когда он говорил
- простите пожалуйста, уважаемый сеньор Челестини, вам сюда нельзя
Ответ Stas Efimov
Ага😹😹 уважаемые, покиньте нашу тех.зону. Сказочники
А Талалаев показывал как он будет открывать бутылочку хорошего вина сегодня вечером)
Кармо неправильно поступил, что толкнул Талалаева - тому и так дали бы КК и дальнейшую дисквалификацию.

Но скамейке ЦСКА что, надо было просто стоять и смотреть как вся скамейка Балтики набросилась на Кармо ?
Они побежали именно поэтому, а не просто так.
Ответ Кирилл
Кармо неправильно поступил, что толкнул Талалаева - тому и так дали бы КК и дальнейшую дисквалификацию. Но скамейке ЦСКА что, надо было просто стоять и смотреть как вся скамейка Балтики набросилась на Кармо ? Они побежали именно поэтому, а не просто так.
Так это Кармо получается все спровоцировал даже по вашим словам. Скамейка Балтики не встала бы, если бы не толчок Кармо.
Ответ Кирилл
Кармо неправильно поступил, что толкнул Талалаева - тому и так дали бы КК и дальнейшую дисквалификацию. Но скамейке ЦСКА что, надо было просто стоять и смотреть как вся скамейка Балтики набросилась на Кармо ? Они побежали именно поэтому, а не просто так.
Комментарий скрыт
Объясни своему ГТ, что тренеру нельзя трогать мяч, особенно когда он не в игре, особенно когда он не ваш.

Объясни на русском и без мата. Боюсь не поймет.
Ответ Dmitry Vasilchenko
Объясни своему ГТ, что тренеру нельзя трогать мяч, особенно когда он не в игре, особенно когда он не ваш. Объясни на русском и без мата. Боюсь не поймет.
Мяч был за пределами поля, не в игре, на эмоциях выбит на трибуны. Но ЦСКА получил бы другой мяч, однозначно
Ответ Sergey Salnikov
Мяч был за пределами поля, не в игре, на эмоциях выбит на трибуны. Но ЦСКА получил бы другой мяч, однозначно
Это абсолютно непрофессионально и очень некорректно со стороны главного тренера. Он что болбой ПСЖ чтоб время тянуть?
Вашего главного тренера лечить надо
Ответ RIMPERY17
Вашего главного тренера лечить надо
Комментарий скрыт
Наш адекватный и все правильно делал, защищал команду. Жаль, что не дал в морду Талалаеву
Классическая манипуляция. Будто это не быдлотренер спровоцировал это.
Ответ Евгений Сидоров
Классическая манипуляция. Будто это не быдлотренер спровоцировал это.
Кинулась очень загорелая лошадка.
Она и главный провокатор стычки.
Да с Талалаевым давно все понятно, как и с Нагайцевым, который в свое время еще любил в твиттере накинуть.
Позабавил местный комментатор у бровки - на полном серьезе задвигал про неуважение к тренеру соперника со стороны Кармо))
Ответ Ямальский СБГ
Да с Талалаевым давно все понятно, как и с Нагайцевым, который в свое время еще любил в твиттере накинуть. Позабавил местный комментатор у бровки - на полном серьезе задвигал про неуважение к тренеру соперника со стороны Кармо))
Своё говео не пахнет... конечно виноват Кармо, очумевший, что главный тренер команды может такое сотворить...
Ответ Rishika Prem
Своё говео не пахнет... конечно виноват Кармо, очумевший, что главный тренер команды может такое сотворить...
Он просто очумел или всё таки налетел с физическим воздействием на тренера соперника? Если уж взялись сову на глобус натягивать, то не останавливайтесь.
Уапееервих Рафик бил полностью неуиновник
А, ну то есть его неадекватный тренер всё правильно сделал, это злобные армейцы сами прибежали в их техническую зону. Сказочный #####
Анек:
Полковник вызывает двух рядовых.
- Мне звонили из детского сада, и сказали, что после того, как вы там в
качестве шефской помощи исправляли проводку, все дети стали ругаться
отборным матом!
- Мы тут не при чем, спокойно себе работали. Я лестницу держал, а
Сидоров паял. Правда, мне за шиворот олово начало капать...
- И что ты сказал? Наверное, ругался?
- Да нет. Я спокойно спросил: "Сидоров, разве ты не видишь, что твоему
боевому товарищу за шиворот падают капли расплавленного олова?"
Просто так накинулись и толкнули Кармо
А все должны были смотреть на цирк Талалаева и его тренерского штаба со стороны
Вообще надо было увести команду с поля
Что творила Балтика в конце матча это просто антифутбол и неспортивное поведение, откровенные удары по ногам ради фолов и желтых карточек там явно мало
Ответ Mu5ta
Просто так накинулись и толкнули Кармо А все должны были смотреть на цирк Талалаева и его тренерского штаба со стороны Вообще надо было увести команду с поля Что творила Балтика в конце матча это просто антифутбол и неспортивное поведение, откровенные удары по ногам ради фолов и желтых карточек там явно мало
Согласен, Талалаев выбежал на поле и начал толкать Кармо, за то что он ... просто или вы идиот или вы не понимаете что вы идиот...
Ответ Mu5ta
Просто так накинулись и толкнули Кармо А все должны были смотреть на цирк Талалаева и его тренерского штаба со стороны Вообще надо было увести команду с поля Что творила Балтика в конце матча это просто антифутбол и неспортивное поведение, откровенные удары по ногам ради фолов и желтых карточек там явно мало
Был бы не конец матча и не было б столько эмоций, согласен на все 100 - увести команду с поля.
