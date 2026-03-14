  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Брейдо о стычке в матче с «Балтикой»: «Если Челестини не взбесился, то ЦСКА взбешен. Фабио пошел успокаивать ситуацию, его дважды толкнули, а он еще и получил красную»
169

Брейдо о стычке в матче с «Балтикой»: «Если Челестини не взбесился, то ЦСКА взбешен. Фабио пошел успокаивать ситуацию, его дважды толкнули, а он еще и получил красную»

Брейдо о стычке в матче с «Балтикой»: ЦСКА взбешен.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал стычку в матче армейцев с «Балтикой» в 21-м туре Мир РПЛ (0:1).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

«Если тренер не взбесился, то клуб взбешен. Фабио пошел успокаивать ситуацию, его дважды толкнули, а он еще и получил красную карточку», – отметил Брейдо.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoАндрей Талалаев
logoБалтика
logoФабио Челестини
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Кирилл Брейдо
169 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Талалаев сделал трафик Спортсу,вопросов нет)
Ответ Люблю угарные комменты...
Талалаев сделал трафик Спортсу,вопросов нет)
От создателей «нам скучно, хочется движухи» 🤦‍♂️
Есть маленькие футбольные хитрости, а есть маленькие футбольные подлости. Талалаев специализируется на втором.
Ответ Источник в сборной России
Есть маленькие футбольные хитрости, а есть маленькие футбольные подлости. Талалаев специализируется на втором.
Да там не маленькая подлость, а прям откровенная, ему за все его выходки надо до конца сезона дискву выписать, и еще условно сезон следующий сделать
Ответ Источник в сборной России
Есть маленькие футбольные хитрости, а есть маленькие футбольные подлости. Талалаев специализируется на втором.
Он еще видел, что 18летний бразил бежит за мячом и выбивает.. Жаль, что там был не Мойзес условный. Хотя этот трус тогда не стал бы может выбивать
У Брейдо всё дефолтно — везде враги.
Ответ Александр Худобин_1116329546
У Брейдо всё дефолтно — везде враги.
шоу тру... бредмана
Ответ Александр Худобин_1116329546
У Брейдо всё дефолтно — везде враги.
теперь Фабио знает, что он с ЦСКА
Кармо зачем толкал Талалаева?
Ответ Kassster
Кармо зачем толкал Талалаева?
Затем, что Талалаев толкнул ногой мяч на трибуну
Ответ Dmitry Vasilchenko
Затем, что Талалаев толкнул ногой мяч на трибуну
Это был последний мяч?
чем то это напомнило историю Денисова и Карпина, но там хоть рубилово настоящее в итоге получилось, а тут потолкались, и ладно. Челестини тут и правда выглядит случайно пострадавшим пассажиром, по хорошему удалять надо было Кармо и Талалая, и дискву именно им давать.
Ответ ragnvald ulfsson
чем то это напомнило историю Денисова и Карпина, но там хоть рубилово настоящее в итоге получилось, а тут потолкались, и ладно. Челестини тут и правда выглядит случайно пострадавшим пассажиром, по хорошему удалять надо было Кармо и Талалая, и дискву именно им давать.
Какое там рубилово Денисова? Покричали они и разошлись, даже не сблизились
Ответ ragnvald ulfsson
чем то это напомнило историю Денисова и Карпина, но там хоть рубилово настоящее в итоге получилось, а тут потолкались, и ладно. Челестини тут и правда выглядит случайно пострадавшим пассажиром, по хорошему удалять надо было Кармо и Талалая, и дискву именно им давать.
Именно
Мне жалко Челистини. По рукопожатию талалая с судьей было видно все изначально) надеюсь ему впаяют 5 игр дисквы
Ответ klimparty
Мне жалко Челистини. По рукопожатию талалая с судьей было видно все изначально) надеюсь ему впаяют 5 игр дисквы
Ничего там не было видно, обычное рукопожатие. Я болею за ЦСКА и очень разочарована и в бешенстве от результатов весной этой. Сегодня ЦСКА не из-за судьи проиграл. Во втором тайме вообще без моментов. Замены вопросы вызывают, выглядели немного авантюрно. А по Фабио и Талалаеву. Я не понимаю, за что удалили Фабио. А Талалаев не в себе. Эмоциональный человек, ок. Но это за гранью уже. Только отсидел три матча и давай по новой жестами махать. Это не просто про эмоции. Это глупость несусветная и неуважение полное к соперникам
Ответ klimparty
Мне жалко Челистини. По рукопожатию талалая с судьей было видно все изначально) надеюсь ему впаяют 5 игр дисквы
Учитывая, что это уже рецидив и он буквально пару игр назад отбыл дискву — повторная должна быть серьезнее
Ну выбил мяч Талалаев и что? На стадионе как во двое один мяч? Нет болбоев? Нельзя 5 секунд потратить на ввод другого мяча? Судья и так бы дал желтую АВ за выбивание мяча. Вместо этого игрок ЦСКА идет и толкает главного тренера чужой команды, что по всем понятиям красная карточка за неспортивное поведение и грубейшее неуважение к сопернику и игре. Вместо этого слышим нытье про поведение Талалаева. Не думал что у ЦСКА такие нежные девочки все. В футболе сплошь и рядом провокации. Обрати на это внимание арбитра и играй дальше. Нет же, они сами сначала провоцируют потасовку, а потом врубают плач Ярославны
С Талалаем давно всё понятно. А ЦСКА бесятся только по причине, что из претендентов на чемпионство команда за три игры превратилась в главных неудачников весны.
Ответ viktorpavlov70
С Талалаем давно всё понятно. А ЦСКА бесятся только по причине, что из претендентов на чемпионство команда за три игры превратилась в главных неудачников весны.
Причем на фоне очень-очень неплохого усиления.
Брейдо, лучше мы будем взбешены ужасными трансферами и игрой
Брейде всегда прав, а остальные нет. Идиот он.
Ответ Dj$
Брейде всегда прав, а остальные нет. Идиот он.
Почему ему не должно быть наплевать на остальных? Он отстаивает честь клуба.
Ответ Dj$
Брейде всегда прав, а остальные нет. Идиот он.
Поддерживаю! )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Балтики» Нагайцев о стычке в матче с ЦСКА: «Они зачем‑то прибежали в нашу техническую зону. Я на русском языке и без мата попросил их выйти – они почему‑то не хотели»
вчера, 20:28Видео
ЦСКА отстает от «Краснодара» на 10 очков после 21 матча в РПЛ. Команда Челестини идет 5-й
вчера, 20:02
ЦСКА проиграл 5 из 6 последних матчей РПЛ. У команды Челестини 3 поражения подряд в чемпионате весной
вчера, 19:43
Рекомендуем
Главные новости
Брайн Идову: «В России нет системного расизма, как в Америке. Там проблема из-за истории рабства и сегрегации. В России этого дела нет»
15 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» играет с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
29 минут назадLive
А вы знали, что актуальные вакансии Спортса’’ есть не только на сайте? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!
30 минут назадВакансия
5 из 7 иранок отказались от полученного убежища в Австралии. На родине им обещали спокойный прием: «Их пыл и любовь к стране обеспечили полный крах планов зарубежных монархистов»
50 минут назад
Мостовой о ЦСКА и Челестини: «В футболе давно все придумано! Выигрываете – вас облизывают и целуют, проигрываете – те же пихают ножик и вилку. Играют все равно футболисты, а не тренер»
58 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Рома» в гостях у «Комо»
сегодня, 11:30Live
Геннадий Орлов: «За «Зенит» было стыдно в 1-м тайме, «Спартак» просто возил! Где план на игру, дисциплина? Что вы делали на поле? Качество игры ужасное. Удивительно, что идет 2-м в РПЛ»
сегодня, 11:29
Мбаппе посмеялся над фото накачанного Анри в тренажерном зале: «Ага, старик, понятно 😂». 48-летний экс-форвард ответил: «Дисциплина ❤️»
сегодня, 11:18Фото
Неманя Матич: «Я играл за 75 евро в 3-м сербском дивизионе. Работал лесорубом, потому что футболом не мог себя прокормить»
сегодня, 10:58
Еще две футболистки и сотрудница сборной Ирана решили вернуться в страну из Австралии. В Иране это назвали «очередным провалом Трампа»
сегодня, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
Черчесов о Дзюбе: «Поседел немного, но все такой же целеустремленный и спортсменистый. Мы больше переписываемся, нежели созваниваемся»
1 минуту назад
«Акрон» – «Ахмат». 0:1 – Мелкадзе забил, гол Дзюбы отменили, Исмаэл удален на 49-й. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Орлов о «Зените» против «Спартака»: «Соболев был лучшим среди худших до перерыва. Вышел заряженным на игру»
12 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» в гостях у «Волги»
30 минут назадLive
Соболев о пенальти «Спартаку»: «Шел бить уверенным и спокойным – иначе нельзя»
32 минуты назад
Защитник «Махачкалы» Шумахов порвал «кресты» в игре с «Оренбургом» и выбыл на 6-8 месяцев
36 минут назад
Владимир Быстров: «Спартак» обосрался во 2-м тайме матча с «Зенитом». Семак сделал правильные замены, справедливая победа»
42 минуты назад
Андрей Чернышов: «Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят результаты – он выигрывал Первую лигу, играл в финале Кубка»
сегодня, 10:48
Из-за непристойных сообщений футболисткам уволили тренера женской сборной Люксембурга: «Такое поведение противоречит этическим ценностям и принципам уважения»
сегодня, 10:34
Андрей Чернышов: «Зачем «Спартаку» кого-то привозить, когда есть Черчесов? Спартаковец, строгий, выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии»
сегодня, 09:58
Рекомендуем