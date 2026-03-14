Брейдо о стычке в матче с «Балтикой»: «Если Челестини не взбесился, то ЦСКА взбешен. Фабио пошел успокаивать ситуацию, его дважды толкнули, а он еще и получил красную»

Брейдо о стычке в матче с «Балтикой»: ЦСКА взбешен.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал стычку в матче армейцев с «Балтикой» в 21-м туре Мир РПЛ (0:1).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

«Если тренер не взбесился, то клуб взбешен. Фабио пошел успокаивать ситуацию, его дважды толкнули, а он еще и получил красную карточку», – отметил Брейдо.