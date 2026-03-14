У «Челси» два поражения подряд – от «ПСЖ» и «Ньюкасла», в АПЛ – 1 победа в 5 последних играх. Дальше – ответный матч с парижанами
У «Челси» 1 победа в 5 последних матчах АПЛ.
«Челси» проиграл два матча подряд.
Команда Лиэма Росеньора сегодня уступила «Ньюкаслу» на своем поле в 30-м туре АПЛ (0:1). Ранее лондонцы проиграли «ПСЖ» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В чемпионате у «Челси» одна победа за пять последних игр, еще две ничьих и два поражения.
17 марта «синие» примут «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Это огромный плюс.
Потому, что после таких матчей интересно послушать тренера-лирика.
Это сближает болельщиков и команду.
Все довольны?
А так, по факту, он одной ошибкой в матче с ПСЖ угробил 2 матча сразу. Могли там на 60-70 минуте присесть пониже, поэкономить силы. Увезли бы психологически комфортные 2-2, 3-2 и были бы свежее тут.
А так тот же состав уже на ободах + психологически надломились.
Вон в МЮ Мактоминея пинали все, а попал к толковому тренеру звездит в Италии. Там и и Хейлунд.
А продать Делапа нетрудно, Ньюкасл по слухам хочет его подписать.
У толкового тренера всегда есть выбор, не сработал Жоао Педро, меняй тактику и игроков по ходу матча. А Говорун этого не умеет.
Гении назначили типа, который слил путевку в Кубок ЛЧ в матчах против Анже и Гавра!