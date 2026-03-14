У «Челси» два поражения подряд – от «ПСЖ» и «Ньюкасла», в АПЛ – 1 победа в 5 последних играх. Дальше – ответный матч с парижанами

«Челси» проиграл два матча подряд.

Команда Лиэма Росеньора сегодня уступила «Ньюкаслу » на своем поле в 30-м туре АПЛ (0:1). Ранее лондонцы проиграли «ПСЖ» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В чемпионате у «Челси » одна победа за пять последних игр, еще две ничьих и два поражения.

17 марта «синие» примут «ПСЖ » в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.