  • У «Челси» два поражения подряд – от «ПСЖ» и «Ньюкасла», в АПЛ – 1 победа в 5 последних играх. Дальше – ответный матч с парижанами
Команда Лиэма Росеньора сегодня уступила «Ньюкаслу» на своем поле в 30-м туре АПЛ (0:1). Ранее лондонцы проиграли «ПСЖ» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 

В чемпионате у «Челси» одна победа за пять последних игр, еще две ничьих и два поражения. 

17 марта «синие» примут «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Тренера выгнали, назначили лирика.
Это огромный плюс.
Потому, что после таких матчей интересно послушать тренера-лирика.
Это сближает болельщиков и команду.
Все довольны?
А сколько у того тренера было побед перед увольнением?
Причем тут лирик или физик? Росеньйор тренер хороший, но сырой. Ему бы еще пару лет в Страсбуре шишки понабивать, но его дернули сюда.
А так, по факту, он одной ошибкой в матче с ПСЖ угробил 2 матча сразу. Могли там на 60-70 минуте присесть пониже, поэкономить силы. Увезли бы психологически комфортные 2-2, 3-2 и были бы свежее тут.
А так тот же состав уже на ободах + психологически надломились.
С чёрным Тудором в Челси всё понятно, как и с этим сезоном. Несите нового гуру футбола с задворок чемпионшипа
Следующий Поттер будет Бразильский
Сколько Поттеров не меняй, ток школьники боулинга от этого не перестанут привозить, удаляться и позориться.
(Народная поговорка).
Нормально для середняка АПЛ. Надо пару миллиардов, больше 10-летних контрактов и еще пару тренеров до конца сезона. Авось результаты улучшатся.
да ещё пару игроков как делапа и здравствуй чемпионшип
Не факт, что тут игрок виноват. Тренер не находит ему места и тактики.
Вон в МЮ Мактоминея пинали все, а попал к толковому тренеру звездит в Италии. Там и и Хейлунд.
А продать Делапа нетрудно, Ньюкасл по слухам хочет его подписать.
У толкового тренера всегда есть выбор, не сработал Жоао Педро, меняй тактику и игроков по ходу матча. А Говорун этого не умеет.
Надо следующего тренера Страсбура пробовать,этот не тянет
Идут за вторым титулом Лиги Конференций 💪🤣
Потом выиграют
Сразу было понятно, что Росеньор только до лета
С таким составом так невнятно играть... нет выстроенной игры, тренерской мысли, дисциплины. Ну и уровень АПЛ зашкаливает, всем сложно
Такой состав состоит из клоунов Чалобы с Фофаной, бруска Гарначи, неликвида Делапа, травмата Лавиа и деградировашего до уровня Баркли Палмера. Эффективные американские менеджеры безусловно собрали столько бриллиантов в одном месте 😆
каким составом? на фланге играть даже некому. со скамейки некому выйти
Комментарий удален модератором
за Барсу стыдно топить, об нее на Стэмфорде вытерли ноги
Вам сколько лет? 12 или 14? Рассуждаете как школьник шестого класса))
Назначение Физреньора - очередной гениальный ход Боули
Гении назначили типа, который слил путевку в Кубок ЛЧ в матчах против Анже и Гавра!
всяко лучше марески
Материалы по теме
Росеньор о 2:5 с «ПСЖ»: «В ЛЧ много раз команды отыгрывали три мяча. У «Челси» будут хорошие шансы, если мы забьем в 1-м тайме»
13 марта, 14:14
Росеньор после 2:5: «В АПЛ нет Дембеле, Барколя, Хвичи, Витиньи. У «ПСЖ» невероятная команда, они чемпионы Европы. «Челси» хорошо играл до 3-го гола»
12 марта, 12:55
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» играет с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
15 минут назадLive
Неманя Матич: «Я играл за 75 евро в 3-м сербском дивизионе. Работал лесорубом, потому что футболом не мог себя прокормить»
17 минут назад
Еще две футболистки и сотрудница сборной Ирана решили вернуться в страну из Австралии. В Иране это назвали «очередным провалом Трампа»
19 минут назад
Игроку «Урала-2» Секачу предъявили обвинение в убийстве, он признал вину. Футболист был уверен, что участвует в операции спецслужб
38 минут назад
Мостовой о фоле Васильева в матче с «Краснодаром»: «В СССР так игры сдавали: «Сделаю пенальти, схвачу кого-нибудь». Ужасно и необъяснимо – игра шла в 15 метрах от него»
сегодня, 10:15
Дмитрий Тарасов: «Талалаев разорвал бы Челестини. Настоящий русский медведь»
сегодня, 10:15
Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: «Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде»
сегодня, 09:58
200 фанатов «Бастии» прорвались в подтрибунные помещения после поражения команды в Лиге 2. Они оскорбляли игроков и кидали файеры в их машины
сегодня, 09:45
«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»
сегодня, 09:43
«Акрон» – «Ахмат». Дзюба и Мелкадзе играют. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Андрей Чернышов: «Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят результаты – он выигрывал Первую лигу, играл в финале Кубка»
27 минут назад
Из-за непристойных сообщений футболисткам уволили тренера женской сборной Люксембурга: «Такое поведение противоречит этическим ценностям и принципам уважения»
41 минуту назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» в гостях у «Волги»
50 минут назад
Андрей Чернышов: «Зачем «Спартаку» кого-то привозить, когда есть Черчесов? Спартаковец, строгий, выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии»
сегодня, 09:58
Абаскаль про Соболева: «Я знал, что его прозвали «дельфином», но для меня он парень с характером, Саша мне очень симпатичен»
сегодня, 09:18
Вахания извинился перед Нгамале за нанесенную травму в матче «Ростова» с «Динамо». Камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы
сегодня, 09:12
«Барселона» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 08:40
«Лацио» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 08:35
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
сегодня, 08:20
