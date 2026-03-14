Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
Илья Сафронов забил красивый гол в матче Pari Первой лиги.
Нападающий отличился против «КАМАЗа» в игре 24-го тура соревнования (1:1). На 3-й добавленной минуте Сафронов получил мяч после рикошета в чужой штрафной, подработал и пробил в ближнюю девятку. Этот гол принес команде третью ничью подряд с таким счетом после возобновления турнира.
После 24 туров Первой лиги «Ротор» идет 7-м в таблице, «КАМАЗ» находится на шестой строчке. В следующем матче, 20 марта, волгоградцы примут «Факел», клуб из Набережных Челнов сыграет дома с «Черноморцем».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»
Показалось...
