Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом

Илья Сафронов забил красивый гол в матче Pari Первой лиги.

Нападающий отличился против «КАМАЗа» в игре 24-го тура соревнования (1:1). На 3-й добавленной минуте Сафронов получил мяч после рикошета в чужой штрафной, подработал и пробил в ближнюю девятку. Этот гол принес команде третью ничью подряд с таким счетом после возобновления турнира.

После 24 туров Первой лиги «Ротор » идет 7-м в таблице, «КАМАЗ » находится на шестой строчке. В следующем матче, 20 марта, волгоградцы примут «Факел», клуб из Набережных Челнов сыграет дома с «Черноморцем».