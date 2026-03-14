  • Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
16

Дьокереш забил «Эвертону» и принес «Арсеналу» победу.

Виктор Дьокереш забил победный гол на 89-й минуте матча с «Эвертоном» (2:0) в 30-м туре АПЛ. 

Форвард «Арсенала» отправил мяч в пустые ворота из вратарской после того, как голкипер ливерпульской команды Джордан Пикфорд не смог перехватить навес в штрафную. Мяч пролетел мимо вратаря и отскочил к Дьокерешу от партнера по команде. 

На его счету 11 мячей в 29 матчах сезона АПЛ. Статистика Дьокереша, вышедшего сегодня на замену, – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Что нравится в Викторе, так это упорное продолжение борьбы и работа над собой. Если бы по ментальности он был как Шамах, то ушел бы в аренду в другой клуб уже зимой.
Стоит всё-таки отметить, что и Шамах в дебютном сезоне в АПЛ ни в какие аренды не уехал. И за 29 матчей забил 7 мячей. К чему тут такие сравнения не понимаю. Ну да, оба "рискнули" попробовать себя в топ-клубе, уехав из "комфортных чемпионатов". Один из Франции, другой из Португалии. Только один переходил на правах свободного агента (это, разумеется, Шамах). А второго приобретали за приличные деньги, как забивного форварда, ибо за два года в Португалии швед забил больше, чем Шамах в своём Бордо за 8 лет.
И да, пока мы знаем, что у Шамаха не сложилось. Посмотрим, как оно там будет во втором сезоне у Дьёкереша. Надеюсь, будет только улучшать свою статистику.
Дьокереш в 2026 году показывает достойный уровень игры.
16+2 во всех турнирах
К концу сезона должен довести до 25 голов во всех турнирах, для первого сезона сойдёт, в следующем забьёт полтос как в Спортинге ✊
Абсолютно все равно, какие некрасивые мячи швед забивает. Главное, чтобы забивал: в пустые, добиванием, рикошетом, жопой, коленом.. Главное голы, а голы это очки.
А классный навес сделал все тот же Макс Доумэн.
Забыли уточнить, что шикарный навес сделал 16-летний Макс Доуман.))
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Астон Виллу», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом»
42 минуты назадLive
16-летний Доуман – самый юный автор гола в истории АПЛ. Вингер «Арсенала» забил «Эвертону» в пустые ворота в контратаке на 97-й
вчера, 20:06
«Арсенал» победил «Эвертон» – 2:0. Дьокереш и Доуман забили на 89-й и 97-й
вчера, 19:37
Рекомендуем
Главные новости
Глава попечительского совета «Балтики» об удалении Талалаева с ЦСКА: «Андрей Викторович не понял, почему это красная, а не желтая. Будем подавать апелляцию»
7 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 3:1 – Шешко забил, у Куньи и Каземиро голы с пасов Бруну. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
«Барселона» – «Севилья». 2:0 – Рафинья реализовал два пенальти! Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Бруну отдал 15-й и 16-й ассисты в сезоне АПЛ и побил рекорд «МЮ», установленный Бекхэмом
21 минуту назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» разгромил «Крылья»
22 минуты назад
Черчесов об удалении Исмаэла: «Слова «проблема» в моем лексиконе нет. Есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, выйдет другой в следующем матче»
25 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Осасуной»
34 минуты назадLive
Шерки о современных футболистах, чья игра доставляет удовольствие: «Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Шерки. Настоящих артистов мало. Моя цель – вернуть в моду футбол старой школы»
36 минут назад
Быстров согласен, что «Спартак» становится середняком: «Дзюба – это путь в никуда. Заболотный сидит же на заменах, он чем-то помогает?»
55 минут назад
Александр Мостовой: «Талалаев уже гавкался с людьми, его надо сильно наказать. Зачем выбивать мяч? Вопиющий случай. То, что он сделал, – ужас, так нельзя»
сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм». Виртц, Нгумоа и Ришарлисон играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
4 минуты назад
Судьи засчитали гол Баркли «МЮ» после ВАР – проверяли пассивный офсайд у Онана в момент удара хавбека «Виллы»
8 минут назадФото
«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» – 3:0. Олусегун, Вешнер Тичич и Лесовой забили
22 минуты назад
Педро о возможном вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Приму приглашение с распростертыми объятиями. Работаю, чтобы обратить на себя внимание тренера»
36 минут назад
«Рубин» – «Локомотив». Батраков и Кузяев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
49 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» и «Волга» сыграли вничью
54 минуты назад
Андрей Канчельскис: «Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов»
сегодня, 14:32
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
сегодня, 14:30Live
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Гавром», «Ренн» примет «Лилль»
сегодня, 14:00Live
Вратарь «Баварии» Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра в матче с «Байером». 37-летний голкипер играл впервые за 1,5 года
сегодня, 13:07
Рекомендуем