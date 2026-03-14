Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
Виктор Дьокереш забил победный гол на 89-й минуте матча с «Эвертоном» (2:0) в 30-м туре АПЛ.
Форвард «Арсенала» отправил мяч в пустые ворота из вратарской после того, как голкипер ливерпульской команды Джордан Пикфорд не смог перехватить навес в штрафную. Мяч пролетел мимо вратаря и отскочил к Дьокерешу от партнера по команде.
На его счету 11 мячей в 29 матчах сезона АПЛ. Статистика Дьокереша, вышедшего сегодня на замену, – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
И да, пока мы знаем, что у Шамаха не сложилось. Посмотрим, как оно там будет во втором сезоне у Дьёкереша. Надеюсь, будет только улучшать свою статистику.