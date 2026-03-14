Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ

Дьокереш забил «Эвертону» и принес «Арсеналу» победу.

Виктор Дьокереш забил победный гол на 89-й минуте матча с «Эвертоном » (2:0) в 30-м туре АПЛ.

Форвард «Арсенала » отправил мяч в пустые ворота из вратарской после того, как голкипер ливерпульской команды Джордан Пикфорд не смог перехватить навес в штрафную. Мяч пролетел мимо вратаря и отскочил к Дьокерешу от партнера по команде.

На его счету 11 мячей в 29 матчах сезона АПЛ . Статистика Дьокереша, вышедшего сегодня на замену, – здесь .