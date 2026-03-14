Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»

Диего Симеоне прокомментировал победу над «Хетафе».

Главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне подвел итоги игры с «Хетафе» в 28-м туре Ла Лиги (1:0).

Единственный гол в этой встрече забил Науэль Молина на 8-й минуте. Защитник «Хетафе » Абдель Абкар был удален на 55-й минуте – он схватил Александра Серлота за гениталии.

– Что вы можете вынести из этого матча?

– Я доволен отличной игрой команды, особенно в первом тайме, когда мы были сильнее. Во втором тайме мы должны были играть лучше. Мы могли бы закончить первый тайм с большим преимуществом в счете. Я доволен игрой в целом.

– Удар Науэля был ожидаемым?

– У него получилось, он нанес этот удар. У него был еще один шанс, когда вратарь сделал сэйв. У него очень хороший удар со средней дистанции.

– Команда подошла к этому моменту в хорошей форме...

– Все работают очень хорошо. За кулисами много людей, которые прилагают огромные усилия, чтобы помочь игрокам выкладываться по полной. Иногда это сложно, мы очень часто играем, но в целом коллективная работа была превосходной.

– Как вы относитесь к действиям Абкара и Серлота? О чем вы думали?

– Я еще не видел повторов, но судья принял такое решение. Затем мы поняли, что у Алекса уже была желтая карточка, что он был на грани того, что любой его фол может быть истолкован как нарушение правил, и мы решили заменить его, – сказал Симеоне.