  • Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»

Диего Симеоне прокомментировал победу над «Хетафе».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги игры с «Хетафе» в 28-м туре Ла Лиги (1:0).

Единственный гол в этой встрече забил Науэль Молина на 8-й минуте. Защитник «Хетафе» Абдель Абкар был удален на 55-й минуте – он схватил Александра Серлота за гениталии. 

– Что вы можете вынести из этого матча?

– Я доволен отличной игрой команды, особенно в первом тайме, когда мы были сильнее. Во втором тайме мы должны были играть лучше. Мы могли бы закончить первый тайм с большим преимуществом в счете. Я доволен игрой в целом.

– Удар Науэля был ожидаемым?

– У него получилось, он нанес этот удар. У него был еще один шанс, когда вратарь сделал сэйв. У него очень хороший удар со средней дистанции.

– Команда подошла к этому моменту в хорошей форме...

– Все работают очень хорошо. За кулисами много людей, которые прилагают огромные усилия, чтобы помочь игрокам выкладываться по полной. Иногда это сложно, мы очень часто играем, но в целом коллективная работа была превосходной.

– Как вы относитесь к действиям Абкара и Серлота? О чем вы думали?

– Я еще не видел повторов, но судья принял такое решение. Затем мы поняли, что у Алекса уже была желтая карточка, что он был на грани того, что любой его фол может быть истолкован как нарушение правил, и мы решили заменить его, – сказал Симеоне. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Так и надо было забивать ещё, а не доводить дело до валидольной концовки, когда Хетафе, играя в меньшинстве, чуть не сравнял счет. Слава Богу, Муссо не подвёл атлетов.
Ответ Скорый поезд
Так и надо было забивать ещё, а не доводить дело до валидольной концовки, когда Хетафе, играя в меньшинстве, чуть не сравнял счет. Слава Богу, Муссо не подвёл атлетов.
Атлетико трудно голы даются, что уж поделаешь, но характер есть
Ответ Бари Линдон
Атлетико трудно голы даются, что уж поделаешь, но характер есть
Иногда трудно, но порой прорывает. В этом сезоне и 4 забивали, и даже несколько раз по 5.
