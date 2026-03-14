16-летний Доуман – самый юный автор гола в истории АПЛ. Вингер «Арсенала» забил «Эвертону» в пустые ворота в контратаке на 97-й

Макс Доуман стал самым молодым автором гола в истории АПЛ.

Вингер «Арсенала» Макс Доуман поразил ворота «Эвертона » на 97-й минуте в матче 30-го тура Премьер-лиги.

Лондонцы организовали контратаку, Доуман обыграл в центре поля защитника «ирисок» и убежал к воротам, оставшимся пустыми после выдвижения голкипера Джордана Пикфорда на угловой, – 2:0.

Англичанин отличился в 16 лет и 73 дня и стал самым молодым автором гола в истории АПЛ .

Игра против «Эвертона» стала для Доумана седьмой в составе «Арсенала » во всех турнирах.