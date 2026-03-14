16-летний Доуман – самый юный автор гола в истории АПЛ. Вингер «Арсенала» забил «Эвертону» в пустые ворота в контратаке на 97-й
Макс Доуман стал самым молодым автором гола в истории АПЛ.
Вингер «Арсенала» Макс Доуман поразил ворота «Эвертона» на 97-й минуте в матче 30-го тура Премьер-лиги.
Лондонцы организовали контратаку, Доуман обыграл в центре поля защитника «ирисок» и убежал к воротам, оставшимся пустыми после выдвижения голкипера Джордана Пикфорда на угловой, – 2:0.
Англичанин отличился в 16 лет и 73 дня и стал самым молодым автором гола в истории АПЛ.
Игра против «Эвертона» стала для Доумана седьмой в составе «Арсенала» во всех турнирах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Opta
Но огромный талант имеется, конечно.
Когда объявили Макса при выходе на замену, трибуны взорвались.. нам нужно было чудо - и оно случилось в виде этого мальчишки. Спас матч. Потрясающий игрок может вырасти
Первый гол. Дай бог у Макса их будет еще очень много. А пока мы поем новую кричалку про суперМакса.
Радуйся, фанат бестрофейника, раз в 20 лет хотя бы)
представляете, Милнер тоже был молодым