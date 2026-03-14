  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  16-летний Доуман – самый юный автор гола в истории АПЛ. Вингер «Арсенала» забил «Эвертону» в пустые ворота в контратаке на 97-й
73

16-летний Доуман – самый юный автор гола в истории АПЛ. Вингер «Арсенала» забил «Эвертону» в пустые ворота в контратаке на 97-й

Макс Доуман стал самым молодым автором гола в истории АПЛ.

Вингер «Арсенала» Макс Доуман поразил ворота «Эвертона» на 97-й минуте в матче 30-го тура Премьер-лиги. 

Лондонцы организовали контратаку, Доуман обыграл в центре поля защитника «ирисок» и убежал к воротам, оставшимся пустыми после выдвижения голкипера Джордана Пикфорда на угловой, – 2:0.

Англичанин отличился в 16 лет и 73 дня и стал самым молодым автором гола в истории АПЛ

Игра против «Эвертона» стала для Доумана седьмой в составе «Арсенала» во всех турнирах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Opta
logoМакс Доуман
logoЭвертон
рекорды
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Максимка сегодня проживает тот вечер, о котором мы все мечтали и представляли себе в детстве
Будет Максимке о чем рассказать в понедельник в школе
Когда учительница спросит кто как провел выходные
Просто пожелаю, чтобы у Макса карьера сложилась намного более удачной и счастливой, чем у Джеки Уилшера.
Но огромный талант имеется, конечно.
Ответ And Justice for All
Тьфу, тьфу, тьфу...
2002. 16-летний Руни забивает в составе "Эвертона" в ворота "Арсенала"
2026. 16-летний Доуман подаёт месть холодной
Ответ Dmitry Nizovtsev
Ответ Dmitry Nizovtsev
Вписал себя в историю. Дальше надо взрослеть и доказывать
Ааааа я видел это вживую!

Когда объявили Макса при выходе на замену, трибуны взорвались.. нам нужно было чудо - и оно случилось в виде этого мальчишки. Спас матч. Потрясающий игрок может вырасти

Первый гол. Дай бог у Макса их будет еще очень много. А пока мы поем новую кричалку про суперМакса.
Ответ Английский_пациент
Победный у Виктора )
Ответ DAVID19-91
Да но атаку начал Макс)
Хорошо что рекорд у порядочного клуба, а не у какого-нибудь африканского сброда со стэмфора:))
Ответ rigobersong
Мадуеку вашу забыл? Со стэмфора же, или не считается?))
Радуйся, фанат бестрофейника, раз в 20 лет хотя бы)
В следующем сезоне посадит на лавку Эдегора/Сака. Может сыграть и в центре, и справа. Универсал, Артета таких любит. Главное, чтобы физика позволяла себя показывать, а талант и потенциал там бесконечный
Ответ Антон Патракеев
Не посадит. Таких доуманов у Титана было много. Стабильность и прогресс в АПЛ важны, чего я и желаю Максу.
Ответ ERNST
В 15-16 лет не было со времён Сеска
предыдущим рекордсменом был Джеймс Милнер (16 лет 356 дней)

представляете, Милнер тоже был молодым
Ответ IntoTheRainBow
Ответ IntoTheRainBow
Красавчик, вышел и просто перевернул игру в пользу канониров. Кто знает, возможно важнейшая победа в борьбе за титул.
Можно сказать, что вышел под уставших соперников, но факт остается фактом - за 15 минут он сделал больше, чем три распиаренных африканца вместе взятые
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» – «Крылья Советов». Бальбоа и Песьяков играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
3 минуты назад
Черчесов о Дзюбе: «Поседел немного, но все такой же целеустремленный и спортсменистый. Мы больше переписываемся, нежели созваниваемся»
4 минуты назад
«Акрон» – «Ахмат». 0:1 – Мелкадзе забил, гол Дзюбы отменили, Исмаэл удален на 49-й. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Орлов о «Зените» против «Спартака»: «Соболев был лучшим среди худших до перерыва. Вышел заряженным на игру»
15 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» в гостях у «Волги»
33 минуты назадLive
Соболев о пенальти «Спартаку»: «Шел бить уверенным и спокойным – иначе нельзя»
35 минут назад
Защитник «Махачкалы» Шумахов порвал «кресты» в игре с «Оренбургом» и выбыл на 6-8 месяцев
39 минут назад
Владимир Быстров: «Спартак» обосрался во 2-м тайме матча с «Зенитом». Семак сделал правильные замены, справедливая победа»
45 минут назад
Андрей Чернышов: «Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят результаты – он выигрывал Первую лигу, играл в финале Кубка»
сегодня, 10:48
Из-за непристойных сообщений футболисткам уволили тренера женской сборной Люксембурга: «Такое поведение противоречит этическим ценностям и принципам уважения»
сегодня, 10:34
Рекомендуем