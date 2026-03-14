  • Тренер «Урала-2» о задержании Секача по подозрению в убийстве: «Я в шоке. Не верю, что Даниил мог совершить такое, он максимально спокойный и добрый человек»
Тренер «Урала-2» о задержании Секача по подозрению в убийстве: «Я в шоке. Не верю, что Даниил мог совершить такое, он максимально спокойный и добрый человек»

Главный тренер «Урала‑2» Евгений Аверьянов прокомментировал задержание игрока команды Даниила Секача.

Ранее появилась информация о том, что 20-летнего футболиста арестовали по подозрению в убийстве жительницы Москвы при ограблении. 

«Нахожусь в шоке от таких новостей… Надеюсь, что это какая‑то ошибка, не верю, что Даниил мог совершить такое. Он максимально спокойный и добрый человек. То, о чем пишут СМИ, утверждают, что это он сделал, не имеет официального подтверждения, и это никак не вяжется с тем, что я сам видел за два месяца работы с Даней. Он один из самых перспективных игроков нашей команды, привлекался к тренировкам основы. Перспектива в футболе у него видимая, есть все, чтобы карьера сложилась хорошо.

Он учится в московском институте, отпросился до понедельника, чтобы решить вопрос с учебой. Мы пять минут говорили с ним, говорил ему, что важно остаться в футболе. Ничего странного в его поведении не заметил», – сказал Аверьянов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Чикатило был примерный семьянин , да и тот же Головкин лошадей любил . Чужая душа потёмки . Джека Потрошителя так и не поймали . А он , наверно , был тише воды и ниже травы . Не надо судить о человеке со стороны , даже если хорошо его знаешь . Никто не знает , какие "черти" водятся в душе человека .
Ответ Геннадий
Не был Чикатило примерным семьянином, жена считала что он гуляет налево, да и о садистских наклонностях догадывалась. Но боялась что «люди косо смотреть будут», поэтому и организовала алиби по самому первому эпизоду, хотя его легко можно было уже тогда взять
Так что, как правило, близком такое все равно видно
В тихом омуте...
ну как правило многие маньяки и убийцы с виду похожи на спокойных и нормальных людей)
Комментарий удален пользователем
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Чел не смотрел первый Бумер.
В тихом омуте....
