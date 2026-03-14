Тренер «Урала-2» о задержании Секача по подозрению в убийстве: «Я в шоке. Не верю, что Даниил мог совершить такое, он максимально спокойный и добрый человек»
Главный тренер «Урала‑2» Евгений Аверьянов прокомментировал задержание игрока команды Даниила Секача.
Ранее появилась информация о том, что 20-летнего футболиста арестовали по подозрению в убийстве жительницы Москвы при ограблении.
«Нахожусь в шоке от таких новостей… Надеюсь, что это какая‑то ошибка, не верю, что Даниил мог совершить такое. Он максимально спокойный и добрый человек. То, о чем пишут СМИ, утверждают, что это он сделал, не имеет официального подтверждения, и это никак не вяжется с тем, что я сам видел за два месяца работы с Даней. Он один из самых перспективных игроков нашей команды, привлекался к тренировкам основы. Перспектива в футболе у него видимая, есть все, чтобы карьера сложилась хорошо.
Он учится в московском институте, отпросился до понедельника, чтобы решить вопрос с учебой. Мы пять минут говорили с ним, говорил ему, что важно остаться в футболе. Ничего странного в его поведении не заметил», – сказал Аверьянов.
