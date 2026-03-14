Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку

Евгений Ковалевский досрочно завершил матч против «Динамо Владивосток».

«Кубань» победила 3:1 во встрече 3-го тура Leon Второй лиги А. На 52-й минуте Ковалевский получил прямую красную карточку за грубый фол на полузащитнике «Динамо» Сергея Алексеева.

После трех туров соревнования «Кубань» идет четвертой в таблице, «Динамо» находится на седьмом месте. В следующем матче краснодарцы 21 марта примут дубль московского «Динамо», клуб из Владивостока в тот же день сыграет в гостях против «Алании».