Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
Евгений Ковалевский досрочно завершил матч против «Динамо Владивосток».
«Кубань» победила 3:1 во встрече 3-го тура Leon Второй лиги А. На 52-й минуте Ковалевский получил прямую красную карточку за грубый фол на полузащитнике «Динамо» Сергея Алексеева.
После трех туров соревнования «Кубань» идет четвертой в таблице, «Динамо» находится на седьмом месте. В следующем матче краснодарцы 21 марта примут дубль московского «Динамо», клуб из Владивостока в тот же день сыграет в гостях против «Алании».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Заголовок режет глаз… автор, перефразируй по правилам русского языка пжлст
