  • Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
Евгений Ковалевский досрочно завершил матч против «Динамо Владивосток».

«Кубань» победила 3:1 во встрече 3-го тура Leon Второй лиги А. На 52-й минуте Ковалевский получил прямую красную карточку за грубый фол на  полузащитнике «Динамо» Сергея Алексеева.

После трех туров соревнования «Кубань» идет четвертой в таблице, «Динамо» находится на седьмом месте. В следующем матче краснодарцы 21 марта примут дубль московского «Динамо», клуб из Владивостока в тот же день сыграет в гостях против «Алании».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Второй Дивизион | Вторая Лига»
Заголовок режет глаз… автор, перефразируй по правилам русского языка пжлст
Рекомендуем
Главные новости
Глава попечительского совета «Балтики» об удалении Талалаева с ЦСКА: «Андрей Викторович не понял, почему это красная, а не желтая. Будем подавать апелляцию»
7 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 3:1 – Шешко забил, у Куньи и Каземиро голы с пасов Бруну. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
«Барселона» – «Севилья». 2:0 – Рафинья реализовал два пенальти! Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Бруну отдал 15-й и 16-й ассисты в сезоне АПЛ и побил рекорд «МЮ», установленный Бекхэмом
21 минуту назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» разгромил «Крылья»
22 минуты назад
Черчесов об удалении Исмаэла: «Слова «проблема» в моем лексиконе нет. Есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, выйдет другой в следующем матче»
25 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Осасуной»
34 минуты назадLive
Шерки о современных футболистах, чья игра доставляет удовольствие: «Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Шерки. Настоящих артистов мало. Моя цель – вернуть в моду футбол старой школы»
36 минут назад
Быстров согласен, что «Спартак» становится середняком: «Дзюба – это путь в никуда. Заболотный сидит же на заменах, он чем-то помогает?»
55 минут назад
Александр Мостовой: «Талалаев уже гавкался с людьми, его надо сильно наказать. Зачем выбивать мяч? Вопиющий случай. То, что он сделал, – ужас, так нельзя»
сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм». Виртц, Нгумоа и Ришарлисон играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
4 минуты назад
Судьи засчитали гол Баркли «МЮ» после ВАР – проверяли пассивный офсайд у Онана в момент удара хавбека «Виллы»
8 минут назадФото
«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» – 3:0. Олусегун, Вешнер Тичич и Лесовой забили
22 минуты назад
Педро о возможном вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Приму приглашение с распростертыми объятиями. Работаю, чтобы обратить на себя внимание тренера»
36 минут назад
«Рубин» – «Локомотив». Батраков и Кузяев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
49 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» и «Волга» сыграли вничью
54 минуты назад
Андрей Канчельскис: «Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов»
сегодня, 14:32
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
сегодня, 14:30Live
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Гавром», «Ренн» примет «Лилль»
сегодня, 14:00Live
Вратарь «Баварии» Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра в матче с «Байером». 37-летний голкипер играл впервые за 1,5 года
сегодня, 13:07
Рекомендуем