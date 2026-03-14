ЦСКА проиграл 5 из 6 последних матчей РПЛ. У команды Челестини 3 поражения подряд в чемпионате весной

ЦСКА не побеждает в РПЛ весной.

ЦСКА потерпел 4 поражения в Мир РПЛ подряд.

Сегодня команда Фабио Челестини уступила «Балтике» со счетом 0:1 в 21-м туре чемпионата России. В 6 последних матчах в этом турнире московская команда потерпела 5 поражений, 3 из них пришлись на весеннюю часть сезона.

Армейцы опустились на 5-ю строчку в таблице, на их счету 36 очков. Лидирующий «Краснодар» набрал 46 баллов.