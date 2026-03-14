  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  ЦСКА проиграл 5 из 6 последних матчей РПЛ. У команды Челестини 3 поражения подряд в чемпионате весной
187

ЦСКА проиграл 5 из 6 последних матчей РПЛ. У команды Челестини 3 поражения подряд в чемпионате весной

ЦСКА не побеждает в РПЛ весной.

ЦСКА потерпел 4 поражения в Мир РПЛ подряд. 

Сегодня команда Фабио Челестини уступила «Балтике» со счетом 0:1 в 21-м туре чемпионата России. В 6 последних матчах в этом турнире московская команда потерпела 5 поражений, 3 из них пришлись на весеннюю часть сезона. 

Армейцы опустились на 5-ю строчку в таблице, на их счету 36 очков. Лидирующий «Краснодар» набрал 46 баллов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЦСКА
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
187 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
я так понял в ЦСКА все на Дивееве держалось)
Ответ АРТУР АЛИЕВ
А что будет когда и Акинфеев уйдёт??))
Ответ Рубин2003
ЦСКА наконец-то сможет бороться за чемпионство
Гонду и баринов топ )))
Ответ cektor
Гонду, конечно, в этом матче хуже всех был
Ответ andrew.p
а ничоб не изменилось. пиво просто структурней и сильнее
Кони что-то вообще никакие, а разговоров зимой было
Ответ Groznyi2024
Будем объективны :
ЦСКА сегодня больше хотел победить Балтику , чем Челси Ньюкасл !
Но результат одинаковый
Ответ OldRedWhite
В конце чемпионата так и запишем)))
Цска хотел больше победить Балтику))))
Баринов развалил коней
Ответ Mark Anisimov
Троянский вагон.😁😁😁
Ответ Mark Anisimov
Это была часть плана ржд,чтоб стать бронзовыми!
Как же похорошел ЦСКА при Димке Баринове.
Ответ Topordo
По делу злорадствуешь, отношусь с пониманием.
Ответ Topordo
забетонирвал им там всё за сдачу от Дивеева
Мой ЦСКА превратился в клуб, где решают связи, а не игровая составляющая. Газзаева называют псом, но этот Пёс клал на всё руководство в свое время и действовал по спортивному принципу, отсюда и конфликт с тем, кто все купил. А сейчас нарцисс бредо больше решает. Тьфу, мля.
Ответ Тутти Фрутти
При Гинере в клубе не может быть никакой гнили, напоминаю.
Ответ Алекс75
Семья!
Как я и говорил, прикормленные журналисты рассказывали про какие то топ трансферы, было понятно абсолютно всем адекватным людям, что человек сидевший под злым Сашей с 0+0, лысеющий капитан Локо с двумя крестами, лавочник Краснодара и лавочник Спортинга это минимум средние трансферы.
Ответ adanilove91
Так эти же эксперды рассказывают о покупках другой московской команды - Ву, Джику, Самошников как о мега топ усилении, после которого должен наступать железобен в защите, только все трое были баночниками в своих средних клубах))) 🤣
Ответ ISEEDEADPEOPLE
У цээски лучшие трансферы!
И прекрасный тренер!
Купак и Фнл возьмём!!!
Мы циэска!!!!
Вперёд пони!!!
После всех этих разговоров о «после таких покупок должны стать чемпионами» у ЦСКА сломалось абсолютно все.
Слишком сильно поверили в себя и что можно играть в полноги.

Тренер по стандартам абсолютно бесполезный - исключительно подачи на ближнюю штангу и авось прокатит как с Краснодаром.

Что ж, опять надежда лишь на Кубок - лично я РПЛ сейчас окончательно опустил.
Ответ Кирилл
Лол, рпл упустили после первого матча. Ну второго. Тут уже все ясно было
Ответ Кирилл
Это разговоры провокаторов болел других команд или глоров. Адекватным и зимой было ясно, что это трансферы не для золота, а скорее на бронзу в РПЛ. С чего это Гонду с лавки или Баринов — уровень золота? Я молчу про напада из ФНЛ и Козлова с лавки. Это игроки уровня Кармо/Поповича. Ни 1 позиции качественно не усилили, на флангах атаки играет профильный лз 0 подписаний вингеров, 0 цз (рейс не цз для схемы в 4 заща).
Без багажа Николича тяжело швейцарцу.
Ответ Александр Худобин_1116329546
Я надеюсь что все таки за парковкой около стадиона решат кто все таки лучше как тренер: Талалаев или Челестини
Ответ Александр Худобин_1116329546
Мусаеву с обидой сказал, что он итальянец. Даже скандалил из-за этого.
А как его нахваливали журналисты🤷‍♂️Не знаю, были ли заказы на их лояльность, но восхвалять тренера до того, как он пережил зимнюю паузу- самое бессмысленное дело в РПл.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем