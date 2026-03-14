«Арсенал» не проигрывает 13 матчей подряд – 10 побед, 3 ничьих

«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла с «Эвертон » в 30-м туре АПЛ – 2:0 «Канониры» не проиграли ни одного из 13 последних матчей во всех турнирах – на этом отрезке они одержали 10 побед и 3 раза сыграли вничью.

«Арсенал » лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков после 31 игры.