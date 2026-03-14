«Арсенал» не проигрывает 13 матчей подряд – 10 побед, 3 ничьих

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла с «Эвертон» в 30-м туре АПЛ – 2:0 «Канониры» не проиграли ни одного из 13 последних матчей во всех турнирах – на этом отрезке они одержали 10 побед и 3 раза сыграли вничью. 

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков после 31 игры. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Уверен, что такой финал этого матча должен раскрепостить команду. Видно же было, что тяжелой бетонной плитой на игроках лежит ответственность и страх ошибиться.
И тут выходит малой и показывает, что страха больше нет, что футбол это игра, а в игру надо играть, а не мучаться.
Максу - спасибо. Возможно это переломный момент сезона. Если может даже 16-летний пацан, значит могут все.
ой хорошо сказал!
Прекрасный комментарий 🫡
Макс Доуман будущее мирового футбола!!!
100%
Но не стоит забывать, что победный всё же забил Витя.
Ну, Макс, ну порадовал старика.
Футбол это касание, это момент
100% должен получать лучшего игрока матча
Как бы банально это не звучало, но именно в таких матчах и таким образом выигрывается чемпионство. Арсенал, несмотря на в целом не важное качество игры уже 3-й месяц, всё-таки смог додавить неуступчивый Эвертон. Пусть и с победным голом повезло.
«Повезло»? Арсенал дожал ирисок, гол на классе. А везет всегда сильнейшим.
Конечно повезло, в чем проблема признать? Это часть игры, и вот спустя столько лет кажется и на нашей улице будет праздник
Поздравляю всех болельщиков Арсенала! Матч получился что надо
Проявили характер, молодцы!
наш МЮ дал Арсеналу ускоряющий пинок к титулу
😂 спасибо 🤝
А потом дал пинок Сити. Но есть нюанс
У Доумана есть все шансы заставить предыдущего старбоя в футбол начать играть, отличный гол
Пока бить не научится хотя бы на уровне чемпионшипа, к основе он не подойдет. Благо, в 16 лет это еще можно поправить
Чувствую предыдущий скоро присядет на скамейку с такой игрой
Неделю назад приехала футболка Доумана, до того как это стало мейнстримом. Через пару лет Макс греметь на всю Европу.

Замены Мика сыграли сегодня, едем дальше. После такого буста надо переезжать Байер и Сити в финале кала
Наконец то вырастили свои Кохонесы, это самый настоящий характер, парни созрели это факт
кохонесы Инкапье голевую отдали)
