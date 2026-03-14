«Арсенал» не проигрывает 13 матчей подряд – 10 побед, 3 ничьих
Сегодня команда Микеля Артеты обыграла с «Эвертон» в 30-м туре АПЛ – 2:0 «Канониры» не проиграли ни одного из 13 последних матчей во всех турнирах – на этом отрезке они одержали 10 побед и 3 раза сыграли вничью.
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков после 31 игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
И тут выходит малой и показывает, что страха больше нет, что футбол это игра, а в игру надо играть, а не мучаться.
Максу - спасибо. Возможно это переломный момент сезона. Если может даже 16-летний пацан, значит могут все.
Футбол это касание, это момент
100% должен получать лучшего игрока матча
Замены Мика сыграли сегодня, едем дальше. После такого буста надо переезжать Байер и Сити в финале кала