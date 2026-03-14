«Балтика» выиграла впервые за 4 матча – у ЦСКА. Команда Талалаева обошла армейцев в таблице

«Балтика» опередила ЦСКА в таблице РПЛ.

«Балтика» победила впервые за 4 матча.

Сегодня команда Андрея Талалаева обыграла ЦСКА со счетом 1:0 в 21-м туре Мир РПЛ . Это первая победа калининградцев в весенней части сезона – ранее они уступили «Зениту» в чемпионате и Кубке России (0:1, 0:1), а также сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«Балтика » опередила ЦСКА в турнирной таблице и вышла на 4-е место – она набрала 39 очков, армейцы отстают на 3 балла. На счету лидирующего «Краснодара» 46 очков.