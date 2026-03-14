  • «Балтика» выиграла впервые за 4 матча – у ЦСКА. Команда Талалаева обошла армейцев в таблице
Сегодня команда Андрея Талалаева обыграла ЦСКА со счетом 1:0 в 21-м туре Мир РПЛ. Это первая победа калининградцев в весенней части сезона – ранее они уступили «Зениту» в чемпионате и Кубке России (0:1, 0:1), а также сыграли вничью с «Ростовом» (1:1). 

«Балтика» опередила ЦСКА в турнирной таблице и вышла на 4-е место – она набрала 39 очков, армейцы отстают на 3 балла. На счету лидирующего «Краснодара» 46 очков. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Талалаев 🤡🤡🤡🤡
Ответ Илья 3:16
Комментарий удален модератором
Ответ Илья 3:16
Он спровоцировал заварушку
Победа по делу. Талалаеву дискву до конца сезона
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Болельщиков Балтики с победой, заслужили. Но Талалаев мерзавец
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Комментарий скрыт
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Если КДК не даст долгую дискву, то это будет днище в этом чемпионате.
Талалаев клоун! Матч-тв лижет и уже за дураков держит зрителей, когда намерено не обращают внимание на быдло поведение русского тренера, а Челистинни все правильно сделал
Ответ Bacary
Жаль Челестини ему не втащил
Ответ Bacary
Очень жаль, что Андрею Викторовичу не ввалили в табло. Заслужил полностью. Надеюсь дисква будет долгой.
Талалаев эталонное быдло
Талалаев напомнил какой же он мерзкий
Ответ g9qxy9v6f5
Там сынок еще похоже более мерзкий
Талалаев — абсолютно мерзкий персонаж. Полностью переиграл Челестини в футбол, но то, что он сделал в концовке, все перекрыло, смотрел матч на стадионе.
Ответ Kenoby
не переиграл..ЦСКА сам себе привёз гол..в третьем матче подряд
Ответ Kenoby
Одни кривоногие забили, другие кривоногие нет. По игре никто никого не переиграл ни разу. Так что не надо
Какой же Талалаев мерзкий
На каком канале будут показывать бой: Челестини--Талалаев?
Ответ Protrek55
На телеканале Культура)
Ответ Protrek55
Хаахах
Ради таких концовок стоит смотреть наш футбол
Ответ funnynerd21
Плохо что кроме таких концовок больше в нашем футболе смотреть особо нечего 😂
Ответ funnynerd21
В этой концовке не было ничего хорошего.

Матч был отличный, а концовка гадкая:/
