«Балтика» выиграла впервые за 4 матча – у ЦСКА. Команда Талалаева обошла армейцев в таблице
Сегодня команда Андрея Талалаева обыграла ЦСКА со счетом 1:0 в 21-м туре Мир РПЛ. Это первая победа калининградцев в весенней части сезона – ранее они уступили «Зениту» в чемпионате и Кубке России (0:1, 0:1), а также сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).
«Балтика» опередила ЦСКА в турнирной таблице и вышла на 4-е место – она набрала 39 очков, армейцы отстают на 3 балла. На счету лидирующего «Краснодара» 46 очков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Матч был отличный, а концовка гадкая:/