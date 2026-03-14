Хиль забил ЦСКА и вышел на 1-е место в списке бомбардиров РПЛ с 12 голами. Форвард «Балтики» подхватил мяч после ошибки Баринова, обвел Рейса и пробил мимо Акинфеева

Хиль из «Балтики» вышел в лидеры в гонке бомбардиров РПЛ.

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль забил 12-й гол в текущем сезоне Мир РПЛ . Он вышел на 1-е место в бомбардирской гонке.

Хиль отличился на 63-й минуте матча с ЦСКА в 21-м туре чемпионата (1:0, второй тайм).

Форвард подхватил мяч перед штрафной армейцев, когда тот отскочил к нему от груди Ивана Облякова после удара головой Дмитрия Баринова . Далее Брайан обвел Матеуса Рейса и пробил в дальний угол мимо Игоря Акинфеева.

В списке бомбардиров Хиль на один мяч опережает Алексея Батракова («Локомотив») и Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).