Хиль забил ЦСКА и вышел на 1-е место в списке бомбардиров РПЛ с 12 голами. Форвард «Балтики» подхватил мяч после ошибки Баринова, обвел Рейса и пробил мимо Акинфеева

Хиль из «Балтики» вышел в лидеры в гонке бомбардиров РПЛ.

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль забил 12-й гол в текущем сезоне Мир РПЛ. Он вышел на 1-е место в бомбардирской гонке. 

Хиль отличился на 63-й минуте матча с ЦСКА в 21-м туре чемпионата (1:0, второй тайм). 

Форвард подхватил мяч перед штрафной армейцев, когда тот отскочил к нему от груди Ивана Облякова после удара головой Дмитрия Баринова. Далее Брайан обвел Матеуса Рейса и пробил в дальний угол мимо Игоря Акинфеева. 

В списке бомбардиров Хиль на один мяч опережает Алексея Батракова («Локомотив») и Эдуарда Сперцяна («Краснодар»). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Это карма, баринов. Жду обещанное вью про "плохое" руководство Локо, предлагавшее такой посредственности самую высокую зп в клубе
Карпукас хоть выдохнул, ибо он постоянно подчищал косяки за Димой «купите мое уважение» Бариновым.
Пойду, пожалуй, перечитаю все статьи на спортсе о гениальной трансферной кампании ЦСКА и как они ща ворвутся в золотую гонку
вот новая статья с глубокой аналитикой по каждому трансферу.

Гонду: карате-пацан 0+0
Рейс: конус для обводки
Баринов: прозрачный опорник
Козлов: красивая прическа
Воронов: тут вообще непонятно, просто парень в первом ряду футбол смотрит сидит. надеюсь, что хотя бы удобно

надеюсь, что никого не забыл. а если и забыл, то значит и так все понятно
Хиль исполнил на 5!
Гол мастерский. Именно такого нападающего ЦСКА и не хватает.
А помните, как все эксперты рассказывали, что ЦСКА - главный претендент на чемпионство?)) нет? ну вот и они предпочитают не вспоминать))

Баринова с почином. не жилось спокойно человеку.
Ну трансферная компания внушительная была проведена, жаль новички не блещут на старте сезона
ну Кубок Матч Премьер выиграли зато)
Баринов продолжает радовать фанатов Локо, так держать парень, настоящий кэп!
это точно, раз за него, хоть как-то нас радует
А в предсезонке накидывали что цска чуть ли не главный претендент на чемпионство, над чем всегда смеялись над Спартаком, теперь в той же шкуре))
с ЦСКА такой хоть впервые, а про Спартак это традиция
Ну вообще не к месту. ЦСКА бешеные бабки не тратил. Но выхлоп, конечно, ожидался немного другой)
Как дела Бара?!!
Трололо
Хохохохохо-хахахахаха
Команда просто нулевая, должно быть очень стыдно перед болельщиками, никакой борьбы
Весь хлам скупили 🤡
Нелеквид.
