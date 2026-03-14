Хиль забил ЦСКА и вышел на 1-е место в списке бомбардиров РПЛ с 12 голами. Форвард «Балтики» подхватил мяч после ошибки Баринова, обвел Рейса и пробил мимо Акинфеева
Нападающий «Балтики» Брайан Хиль забил 12-й гол в текущем сезоне Мир РПЛ. Он вышел на 1-е место в бомбардирской гонке.
Хиль отличился на 63-й минуте матча с ЦСКА в 21-м туре чемпионата (1:0, второй тайм).
Форвард подхватил мяч перед штрафной армейцев, когда тот отскочил к нему от груди Ивана Облякова после удара головой Дмитрия Баринова. Далее Брайан обвел Матеуса Рейса и пробил в дальний угол мимо Игоря Акинфеева.
В списке бомбардиров Хиль на один мяч опережает Алексея Батракова («Локомотив») и Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Гонду: карате-пацан 0+0
Рейс: конус для обводки
Баринов: прозрачный опорник
Козлов: красивая прическа
Воронов: тут вообще непонятно, просто парень в первом ряду футбол смотрит сидит. надеюсь, что хотя бы удобно
надеюсь, что никого не забыл. а если и забыл, то значит и так все понятно
Баринова с почином. не жилось спокойно человеку.