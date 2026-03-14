5

Компани о судействе в матче с «Байером»: «Были спорные моменты, и это повлияло на игру. Не понимаю удаление Диаса и отмену голов Кейна и Та»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о ничьей в матче с «Байером» в 26-м туре Бундеслиги (1:1).

Мюнхенский клуб доигрывал этот матч вдевятером – Николас Джексон и Луис Диас были удалены с поля. 

«Я невероятно горжусь сегодняшним настроем команды. Многое произошло, были спорные моменты, и это повлияло на игру. [Джексон] получил красную карточку на ровном месте. Тут и говорить нечего. Однако можно поспорить насчет красной карточки Лучо. Я не могу этого понять.

Я горжусь командой, но недоволен некоторыми решениями. Что касается гола Джонатана Та – что он должен был сделать? Мяч отскочил от его руки и попал ему в ногу, движения не было. Если вы играли в футбол, вы знаете, о чем я говорю. Что касается отмены гола Харри [Кейна], я тоже не могу этого понять. Для меня это был очевидный гол. Я не знаю, что он должен был сделать.

Как я уже сказал, я горжусь командой, но были спорные ситуации», – сказал Компани.

Судья Дингерт признал, что ошибочно удалил Диаса за симуляцию в матче с «Байером»: «Красная карточка – слишком суровое наказание, сейчас я бы ее не показал»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
logoВенсан Компани
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoБайер
logoДжонатан Та
logoЛуис Диас
logoНиколас Джексон
logoХарри Кейн
Судьям как будто дали цель, чтобы возобновить интригу в чемпионате. Но Бавария после такой игры будет только сильнее!
Ответ I10ff
Комментарий удален
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Не смеши меня! Антирасистская Да Лига, или чемпионат по лёгкой атлетике в АПЛ? А может пенсионный Сериал?
Бавария на классе. Могла и вдевятером выигрывать у выскочки Байера.
Такие матчи только закалят
Матч не вышел лёгким и проходным, как этого хотели обе команды
Материалы по теме
Судья Дингерт признал, что ошибочно удалил Диаса за симуляцию в матче с «Байером»: «Красная карточка – слишком суровое наказание, сейчас я бы ее не показал»
вчера, 19:01
Диас получил за симуляцию вторую желтую на 84-й с «Байером». «Бавария» доигрывала вдевятером
вчера, 16:37
«Байер» и «Бавария» сыграли вничью – 1:1. Мюнхенцы доигрывали вдевятером после удалений Джексона и Диаса, забившего гол
вчера, 16:32
Рекомендуем
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 3:1 – Шешко забил, у Куньи и Каземиро голы с пасов Бруну. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
«Барселона» – «Севилья». 2:0 – Рафинья реализовал два пенальти! Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Бруну отдал 15-й и 16-й ассисты в сезоне АПЛ и побил рекорд «МЮ», установленный Бекхэмом
20 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» разгромил «Крылья»
21 минуту назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Осасуной»
33 минуты назадLive
Шерки о современных футболистах, чья игра доставляет удовольствие: «Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Шерки. Настоящих артистов мало. Моя цель – вернуть в моду футбол старой школы»
35 минут назад
Быстров согласен, что «Спартак» становится середняком: «Дзюба – это путь в никуда. Заболотный сидит же на заменах, он чем-то помогает?»
54 минуты назад
Александр Мостовой: «Талалаев уже гавкался с людьми, его надо сильно наказать. Зачем выбивать мяч? Вопиющий случай. То, что он сделал, – ужас, так нельзя»
сегодня, 14:44
Месси и все футболисты Аргентины и Испании были готовы сыграть в Финалиссиме (Фабрицио Романо)
сегодня, 14:42
Тер Стегену не разрешили проголосовать на выборах президента «Барсы» – его не нашли в списках избирателей. Вратарь ждал больше 10 минут, но проблему не решили
сегодня, 13:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм». Виртц, Нгумоа и Ришарлисон играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
3 минуты назад
Глава попечительского совета «Балтики» об удалении Талалаева с ЦСКА: «Андрей Викторович не понял, почему это красная, а не желтая. Будем подавать апелляцию»
6 минут назад
Судьи засчитали гол Баркли «МЮ» после ВАР – проверяли пассивный офсайд у Онана в момент удара хавбека «Виллы»
7 минут назадФото
«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» – 3:0. Олусегун, Вешнер Тичич и Лесовой забили
21 минуту назад
Черчесов об удалении Исмаэла: «Слова «проблема» в моем лексиконе нет, есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, выйдет другой в следующем матче»
24 минуты назад
Педро о возможном вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Приму приглашение с распростертыми объятиями. Работаю, чтобы обратить на себя внимание тренера»
35 минут назад
«Рубин» – «Локомотив». Батраков и Кузяев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
48 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» и «Волга» сыграли вничью
53 минуты назад
Андрей Канчельскис: «Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов»
сегодня, 14:32
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
сегодня, 14:30Live
Рекомендуем