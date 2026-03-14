Компани о судействе в матче с «Байером»: «Были спорные моменты, и это повлияло на игру. Не понимаю удаление Диаса и отмену голов Кейна и Та»

Компани о судействе в матче с «Байером»: были спорные моменты.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о ничьей в матче с «Байером» в 26-м туре Бундеслиги (1:1).

Мюнхенский клуб доигрывал этот матч вдевятером – Николас Джексон и Луис Диас были удалены с поля.

«Я невероятно горжусь сегодняшним настроем команды. Многое произошло, были спорные моменты, и это повлияло на игру. [Джексон] получил красную карточку на ровном месте. Тут и говорить нечего. Однако можно поспорить насчет красной карточки Лучо. Я не могу этого понять.

Я горжусь командой, но недоволен некоторыми решениями. Что касается гола Джонатана Та – что он должен был сделать? Мяч отскочил от его руки и попал ему в ногу, движения не было. Если вы играли в футбол, вы знаете, о чем я говорю. Что касается отмены гола Харри [Кейна], я тоже не могу этого понять. Для меня это был очевидный гол. Я не знаю, что он должен был сделать.

Как я уже сказал, я горжусь командой, но были спорные ситуации», – сказал Компани.

Судья Дингерт признал, что ошибочно удалил Диаса за симуляцию в матче с «Байером»: «Красная карточка – слишком суровое наказание, сейчас я бы ее не показал»