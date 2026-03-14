  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Левников отменил красную Йенне после ВАР в матче с ЦСКА. Хавбек «Балтики» сбил Жоао Виктора и получил желтую
Фото
4

Левников отменил красную Йенне после ВАР в матче с ЦСКА. Хавбек «Балтики» сбил Жоао Виктора и получил желтую

Красную карточку у «Балтики» в матче ЦСКА отменили после ВАР.

Кирилл Левников удалил хавбека «Балтики» Тентона Йенне в начале второго тайма матча с ЦСКА (0:0, второй тайм). 

Нигериец врезался в выбивавшего мяч Жоао Виктора и сбил того с ног. Рефери показал красную карточку.

ВАР пригласил Левникова пересмотреть эпизод на повторе, после чего арбитр изменил решение и дал желтую.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoЖоао Виктор
logoсудьи
logoКирилл Левников
logoБалтика
logoЦСКА
видеоповторы
logoТентон Йенне
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
но в первом тайме у этого персонала 2 фола на желтых было. но об этом промолчим конечно
Вот сейчас ВАР помог правильно разобраться.
Ведь могут же!
Все по делу
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем