Левников отменил красную Йенне после ВАР в матче с ЦСКА. Хавбек «Балтики» сбил Жоао Виктора и получил желтую
Красную карточку у «Балтики» в матче ЦСКА отменили после ВАР.
Кирилл Левников удалил хавбека «Балтики» Тентона Йенне в начале второго тайма матча с ЦСКА (0:0, второй тайм).
Нигериец врезался в выбивавшего мяч Жоао Виктора и сбил того с ног. Рефери показал красную карточку.
ВАР пригласил Левникова пересмотреть эпизод на повторе, после чего арбитр изменил решение и дал желтую.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
