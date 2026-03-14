Левников отменил красную Йенне после ВАР в матче с ЦСКА. Хавбек «Балтики» сбил Жоао Виктора и получил желтую

Красную карточку у «Балтики» в матче ЦСКА отменили после ВАР.

Кирилл Левников удалил хавбека «Балтики» Тентона Йенне в начале второго тайма матча с ЦСКА (0:0, второй тайм).

Нигериец врезался в выбивавшего мяч Жоао Виктора и сбил того с ног. Рефери показал красную карточку.

ВАР пригласил Левникова пересмотреть эпизод на повторе, после чего арбитр изменил решение и дал желтую.

