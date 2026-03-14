Судья Дингерт признал, что ошибочно удалил Диаса за симуляцию в матче с «Байером»: «Красная карточка – слишком суровое наказание, сейчас я бы ее не показал»

Судья признал, что ошибочно удалил игрока «Баварии» в игре с «Байером».

Судья Кристиан Дингерт прокомментировал удаление вингера «Баварии» Луиса Диаса в матче против «Байера » в 26-м туре Бундеслиги (1:1).

Колумбиец получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной соперника – Диас приукрасил контакт с вратарем, чтобы заработать пенальти. Первую карточку получил 10 минутами ранее за опасную игру – попал шипами по голове Алеишу Гарсии.

«Во время игры я воспринял этот инцидент как симуляцию. Именно это я и увидел.

Сейчас, когда я посмотрел повтор, мне ясно, что это не пенальти. Но красная карточка – слишком суровое наказание, сейчас я бы ее не показал», – сказал Дингерт.