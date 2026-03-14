  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Судья Дингерт признал, что ошибочно удалил Диаса за симуляцию в матче с «Байером»: «Красная карточка – слишком суровое наказание, сейчас я бы ее не показал»
23

Судья Дингерт признал, что ошибочно удалил Диаса за симуляцию в матче с «Байером»: «Красная карточка – слишком суровое наказание, сейчас я бы ее не показал»

Судья признал, что ошибочно удалил игрока «Баварии» в игре с «Байером».

Судья Кристиан Дингерт прокомментировал удаление вингера «Баварии» Луиса Диаса в матче против «Байера» в 26-м туре Бундеслиги (1:1).

Колумбиец получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной соперника – Диас приукрасил контакт с вратарем, чтобы заработать пенальти. Первую карточку получил 10 минутами ранее за опасную игру – попал шипами по голове Алеишу Гарсии. 

«Во время игры я воспринял этот инцидент как симуляцию. Именно это я и увидел.

Сейчас, когда я посмотрел повтор, мне ясно, что это не пенальти. Но красная карточка – слишком суровое наказание, сейчас я бы ее не показал», – сказал Дингерт.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
logoЛуис Диас
logoБавария
logoсудьи
logoбундеслига Германия
logoБайер
Кристиан Дингерт
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Так ты её и не показал !
Ты показал вторую жёлтую )
Это перевод безумный или судья никак не отойдет после безусловно очень сложного матча ?
Да какая разница, все равно Бавария чемпион
Пусть судья лучше ответит как можно было отменить два чистейших гола Баварии?
Наши арбитры в жизни не признаются, что совершили ошибку
Дигенер...ой...Дигерт
Так если была симуляция, то по правилам ЖК и жалко или нет вопрос десятый. Превратили судейство в мыльную оперу.
Ответ deadjoker
Так если была симуляция, то по правилам ЖК и жалко или нет вопрос десятый. Превратили судейство в мыльную оперу.
Кроме симуляций и не-симуляций, бывают еще и игровые эпизоды, когда в пределах правил отбирают, полагаю об этом речь
А с каких пор арбитр матча оправдывается и комментирует то, что было в прошедшем матче?
Ответ TheBestCapper
А с каких пор арбитр матча оправдывается и комментирует то, что было в прошедшем матче?
С таких что хто посмешище нельзя больше допускать до судейства! Такого явного засуживания одной команды я давно не видел
Что толку от его извинений! Игру обратно не вернешь. Но таких судей нельзя допускать на матчи ближе чем на 50 метров!
Комментарий удален
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Но и контакт был.
Ответ Vitto
Но и контакт был.
Комментарий удален
Спасибо конечно! Но что теперь, надеюсь дисквы не будет?
Ответ Михо
Спасибо конечно! Но что теперь, надеюсь дисквы не будет?
а с каких пор за симуляцию не показывают ЖК?)
Ответ Михо
Спасибо конечно! Но что теперь, надеюсь дисквы не будет?
Не должно быть после такого признания.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
