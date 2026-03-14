Судья Дингерт признал, что ошибочно удалил Диаса за симуляцию в матче с «Байером»: «Красная карточка – слишком суровое наказание, сейчас я бы ее не показал»
Судья Кристиан Дингерт прокомментировал удаление вингера «Баварии» Луиса Диаса в матче против «Байера» в 26-м туре Бундеслиги (1:1).
Колумбиец получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной соперника – Диас приукрасил контакт с вратарем, чтобы заработать пенальти. Первую карточку получил 10 минутами ранее за опасную игру – попал шипами по голове Алеишу Гарсии.
«Во время игры я воспринял этот инцидент как симуляцию. Именно это я и увидел.
Сейчас, когда я посмотрел повтор, мне ясно, что это не пенальти. Но красная карточка – слишком суровое наказание, сейчас я бы ее не показал», – сказал Дингерт.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
Ты показал вторую жёлтую )
Это перевод безумный или судья никак не отойдет после безусловно очень сложного матча ?