  • Хавертц упал в штрафной «Эвертона» после контакта с Кином. Арбитр не назначил пенальти в пользу «Арсенала»
Хавертц упал в штрафной «Эвертона» после контакта с Кином. Арбитр не назначил пенальти в пользу «Арсенала»

«Арсенал» не получил пенальти после падения Хавертца в штрафной «Эвертона».

Кай Хавертц упал в штрафной «Эвертона» после контакта с ногой Майкла Кина на 24-й минуте матча АПЛ (0:0, второй тайм).

Хавбек «Арсенала» прорывался в штрафную с правого полуфланга. Главный судья Энди Мэдли дал понять, что Кин в рамках правил боролся с немцем. 

Интересно, а если бы он-таки оторвал ему ногу, был бы пенальти?
Ответ Yak-i-mov
Ну если её можно было бы пришить обратно,то может и нет
Спасибо за скрин где ничего не видно, там были скрины где явно видно что наступает на ноги Хаверца
прикол в том, что судья свистел Арсеналу любые контакты, даже близко не тянущие на нарушение
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Астон Виллу», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом»
сегодня, 07:55
«Арсенал» победил «Эвертон» – 2:0. Дьокереш и Доуман забили на 89-й и 97-й
вчера, 19:37
Калафьори отразил удар Макнила по воротам «Арсенала» с близкой дистанции, вскинув ногу после падения
вчера, 18:31Фото
Рекомендуем
Главные новости
Брайн Идову: «В России нет системного расизма, как в Америке. Там проблема из-за истории рабства и сегрегации. В России этого дела нет»
18 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» играет с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
32 минуты назадLive
А вы знали, что актуальные вакансии Спортса’’ есть не только на сайте? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!
33 минуты назадВакансия
5 из 7 иранок отказались от полученного убежища в Австралии. На родине им обещали спокойный прием: «Их пыл и любовь к стране обеспечили полный крах планов зарубежных монархистов»
53 минуты назад
Мостовой о ЦСКА и Челестини: «В футболе давно все придумано! Выигрываете – вас облизывают и целуют, проигрываете – те же пихают ножик и вилку. Играют все равно футболисты, а не тренер»
сегодня, 11:32
Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Рома» в гостях у «Комо»
сегодня, 11:30Live
Геннадий Орлов: «За «Зенит» было стыдно в 1-м тайме, «Спартак» просто возил! Где план на игру, дисциплина? Что вы делали на поле? Качество игры ужасное. Удивительно, что идет 2-м в РПЛ»
сегодня, 11:29
Мбаппе посмеялся над фото накачанного Анри в тренажерном зале: «Ага, старик, понятно 😂». 48-летний экс-форвард ответил: «Дисциплина ❤️»
сегодня, 11:18Фото
Неманя Матич: «Я играл за 75 евро в 3-м сербском дивизионе. Работал лесорубом, потому что футболом не мог себя прокормить»
сегодня, 10:58
Еще две футболистки и сотрудница сборной Ирана решили вернуться в страну из Австралии. В Иране это назвали «очередным провалом Трампа»
сегодня, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
Ари об одном титуле «Спартака» за 20 лет: «Нужно прививать игрокам, особенно легионерам, любовь к клубу. Чтобы они понимали, где играют, в клубе какой величины»
1 минуту назад
«Пари НН» – «Крылья Советов». Бальбоа и Песьяков играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
3 минуты назад
Черчесов о Дзюбе: «Поседел немного, но все такой же целеустремленный и спортсменистый. Мы больше переписываемся, нежели созваниваемся»
4 минуты назад
«Акрон» – «Ахмат». 0:1 – Мелкадзе забил, гол Дзюбы отменили, Исмаэл удален на 49-й. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Орлов о «Зените» против «Спартака»: «Соболев был лучшим среди худших до перерыва. Вышел заряженным на игру»
15 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» в гостях у «Волги»
33 минуты назадLive
Соболев о пенальти «Спартаку»: «Шел бить уверенным и спокойным – иначе нельзя»
35 минут назад
Защитник «Махачкалы» Шумахов порвал «кресты» в игре с «Оренбургом» и выбыл на 6-8 месяцев
39 минут назад
Владимир Быстров: «Спартак» обосрался во 2-м тайме матча с «Зенитом». Семак сделал правильные замены, справедливая победа»
45 минут назад
Андрей Чернышов: «Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят результаты – он выигрывал Первую лигу, играл в финале Кубка»
сегодня, 10:48
Рекомендуем