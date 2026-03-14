  • Быстров о судействе в матче «Зенита» и «Спартака»: «Единица! Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть»
Быстров о судействе в матче «Зенита» и «Спартака»: «Единица! Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал судейство в матче этих команд. 

Петербургский клуб обыграл московский со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ. Оба гола сине-бело-голубые забили с пенальти. Первый одиннадцатиметровый был назначен за то, что Пабло Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса после подачи углового, а второй – за наступ Кристофера Ву на ногу Педро.

«В Питере сейчас изобрели такие футболки, что если соперник хватается за нее, то ему руку не отпустить. Уникальная разработка питерских ученых!

Судейство в матче – единица! Ужасно отработали. Второй пенальти – по делу, первый, как я уже сказал, – разработка питерских ученых.

Венделу, я считаю, нужно было давать красную. Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть. В следующий раз их надо брать с собой», – сказал Быстров.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Вендел пнул Зобнина ногой в живот, когда оба упали после борьбы за мяч. Карасев показал желтую хавбеку «Зенита»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
В чем Володьке не откажешь, так в том, что пятую точку газовому проекту он не вылизывает, как все на матч тв
Ответ Dr_horrible
Поэтому и редкий гость там)
Ответ Dr_horrible
когда он что-то подобное отмачивает в поддержку Зенита, то вы говорите, что вылизывает))
"Алло, Карась, это Володька! Вы там памперсы пододеть не забыли?"
Ответ Источник в сборной России
Володька прямой и честный, называет вещи своими именами, и ему по фигу на газпром и всю придворную свиту Миллера
Ответ Ебздрогыч
Володька просто давно обижен на Зенит,пушо оказался вне кормушки Зенита,и только с этим связана его постоянная и оголтелая критика в адрес Зенита))
Ебздрогыч,давай уже завязывай с розовыми очками на предмет прямоты и честности Володьки🤣
Удар Вендела - чистая красная
Удар Соболева - вторая желтая и красная

Оба пенальти - по делу.
Ответ Mike_Podolyan
Комментарий скрыт
Ответ Евгений Кузнецов
Карасёв конечно тот ещё карась, но зачем было на ровном месте за футболу так явно хватать, а он ещё и упал красиво
чердак сказал что если не видишь соперника, то можно локтями махать, за это ничего не будет
Ответ Виталий Лёвкин_1117074683
один раз видел , по моему в Мексике, один игруля подошёл сзади к другому , взял его руку и ударил ею себя по башке, и тут же упал в корчах. Отсюда мораль, въехал сзади =сам виноват.
Ответ Виталий Лёвкин_1117074683
Ч. может говорить, что угодно (он взял ещё одну ипотеку--под 30% :))
Самое интересное, как оценит это "судейство" Мажич
Соотношение фолов 20/7!!!
Ну не бывает такого в матчах равных команд
Тем более, что Спартак больше владел мячом.
Наблюдаем, как скоро Карась снова появится на поле (в комнате ВАР)
Почем нынче памперсы для судей?
Ответ Сергей Круг
Сухой точно знает.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Я арбитр и я Сухой! Спроси меня почему😃
Оба пенальти были, удаления вентеля и дельфина тоже.
Ответ iscariot13
Только удалений не было(
Ответ bodros
Слепой?
и тут болельщики Спартака осознали, что Быстров - правдоруб и мужик))

правда последние 17 лет они называли его исключительно продажной сволочью и снова начнут, когда он скажет что-то в поддержку Зенита, но это же болельщики Спартака. что с них взять, кроме двойных стандартов))
Ответ Анатолий Дмитриевич
У Спартака, хоть, эти самые болельщики имеются, не то что миллеровская ботоферма на зарплате ✌️😁
Ответ ыеем
о, да, те самые болельщики, который полный стадион раз в три года собирают и сваливают со стадиона на 70-й минуте, когда команда летит)
Все в точку, Вендел после того как соперник уже лежал пнул шипами, даже не подсказали , судейство в рпл это отдельная история, поэтому чемпион липовый все годы
Володька отжёг!
Аршавину похоже дали команду: "Молчать..."

По Венделу.
Самое интересное, что Карась и жёлтую не собирался показывать, он проморгал эпизод, сделал это через огромную паузу.
Похоже, чтобы спасти ситуацию и его, варщики подсказали ему, что надо дать жёлтую, иначе им бы пришлось его приглашать на просмотр на красную
А так, якобы эпизод расценен
Там очень хитрые ребята собрались, мы их недооцениваем.
P.S. И фола как бы не было, Спартак не бил штрафной! Карась показал, что надо бросать аут, хотя когда Вендел бил Зобнина бутсой, мяч был ещё в игре.
Ну а Соболь должен был досматривать матч по маттв
Ответ Protrek55
Вы забыли главное: тушинские хотелки это не футбольные правила.
Ответ Protrek55
там ничего и не было, фантазер! ты меня называла)
Миллер судей зарядил - позор очками одарил👍😁
Ответ ыеем
Спартак унизили опять
Болелам их не привыкать - плак, плак.
