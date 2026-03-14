Быстров о судействе в матче «Зенита» и «Спартака»: «Единица! Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть»

Быстров о матче «Зенита» и «Спартака»: за судейство – единица!.

Бывший полузащитник «Спартака » и «Зенита » Владимир Быстров раскритиковал судейство в матче этих команд.

Петербургский клуб обыграл московский со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ . Оба гола сине-бело-голубые забили с пенальти. Первый одиннадцатиметровый был назначен за то, что Пабло Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса после подачи углового, а второй – за наступ Кристофера Ву на ногу Педро.

«В Питере сейчас изобрели такие футболки, что если соперник хватается за нее, то ему руку не отпустить. Уникальная разработка питерских ученых!

Судейство в матче – единица! Ужасно отработали. Второй пенальти – по делу, первый, как я уже сказал, – разработка питерских ученых.

Венделу, я считаю, нужно было давать красную. Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть. В следующий раз их надо брать с собой», – сказал Быстров.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Вендел пнул Зобнина ногой в живот, когда оба упали после борьбы за мяч. Карасев показал желтую хавбеку «Зенита»