Быстров о судействе в матче «Зенита» и «Спартака»: «Единица! Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть»
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал судейство в матче этих команд.
Петербургский клуб обыграл московский со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ. Оба гола сине-бело-голубые забили с пенальти. Первый одиннадцатиметровый был назначен за то, что Пабло Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса после подачи углового, а второй – за наступ Кристофера Ву на ногу Педро.
«В Питере сейчас изобрели такие футболки, что если соперник хватается за нее, то ему руку не отпустить. Уникальная разработка питерских ученых!
Судейство в матче – единица! Ужасно отработали. Второй пенальти – по делу, первый, как я уже сказал, – разработка питерских ученых.
Венделу, я считаю, нужно было давать красную. Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть. В следующий раз их надо брать с собой», – сказал Быстров.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Вендел пнул Зобнина ногой в живот, когда оба упали после борьбы за мяч. Карасев показал желтую хавбеку «Зенита»
Удар Соболева - вторая желтая и красная
Оба пенальти - по делу.
Самое интересное, как оценит это "судейство" Мажич
Соотношение фолов 20/7!!!
Ну не бывает такого в матчах равных команд
Тем более, что Спартак больше владел мячом.
Наблюдаем, как скоро Карась снова появится на поле (в комнате ВАР)
По Венделу.
Самое интересное, что Карась и жёлтую не собирался показывать, он проморгал эпизод, сделал это через огромную паузу.
Похоже, чтобы спасти ситуацию и его, варщики подсказали ему, что надо дать жёлтую, иначе им бы пришлось его приглашать на просмотр на красную
А так, якобы эпизод расценен
Там очень хитрые ребята собрались, мы их недооцениваем.
P.S. И фола как бы не было, Спартак не бил штрафной! Карась показал, что надо бросать аут, хотя когда Вендел бил Зобнина бутсой, мяч был ещё в игре.
