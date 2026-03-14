Игроки «Челси» окружили судью Тирни и обнялись перед игрой с «Ньюкаслом»
Перед началом игры с «Ньюкаслом» в рамках АПЛ (0:1, перерыв) футболисты «синих» собрались вместе в центре поля. Игроки окружили стоявшего там арбитра и обнялись. Арбитр никак не протестовал.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
Очень забавная фотография и ситуация)
Это будет легендарная херня
Застрял в текстурах)
эпичное фото )
Палмер такой типа: "а чего новичка подписали? не узнаю его..."
А причина в чем?
Да просто по приколу)) Не запрещено же.
Не помогло, надо было видимо не только обнимать.
А на кой? Что сказать-то хотели?
с Палмера поржал
Давление на судью не помогло )))
